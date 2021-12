‘Nieuw kabinet moet stoppen met haastige cyclus van OMT-adviezen en persconferenties’

Mark Rutte (VVD) op weg naar de formatie op vrijdag 10 december. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De formatie was een zware bevalling, met negen maanden de langste ooit. Maandag komt waarschijnlijk nog te vroeg, zei Gert-Jan Segers vrijdag, maar het regeerakkoord laat niet lang meer op zich wachten. Welke partij zal zich het gelukkigst prijzen als het er dan toch ligt?

‘Ik denk alle partijen, D66 misschien uitgezonderd. Om te beginnen de VVD: wie had gedacht dat na het 1 april-debat Rutte nog premier zou kunnen worden? De motie van afkeuring werd door de Kamer gesteund. Kaag zei toen duidelijk: hier scheiden onze wegen. Maar Rutte is blijven zitten en zie hier het resultaat.’

‘Het CDA is als partij in crisis straks toch weer in het centrum van de macht te vinden. Na de Omtzigt-affaire, de investeringen van Hoekstra in de Maagdeneilanden die uitkwamen: alle blunders en flaters. Het is Hoekstra gelukt om de voorkeurscoalitie van Kaag, met PvdA en GroenLinks in plaats van de ChristenUnie, vanaf het begin te blokkeren: dat is een overwinning voor hem. Ook de ChristenUnie zal tevreden zijn. Zij zitten als kleine fractie van vijf zetels straks gewoon in het kabinet.’

‘Alleen voor D66 is dit bepaald niet de gedroomde doorstart met een ‘nieuwe bestuurscultuur’ die vanaf het begin werd beoogd. De enige voorwaarde van Kaag voor samenwerking met de ChristenUnie is dat de inhoud progressief moet zijn. In de treindocumenten zagen we een voorproefje: dat lijkt wel gelukt te zijn.’

De laatste punten die op tafel blijven liggen, zijn meestal politiek het gevoeligst. Wat zijn de heetste hangijzers in deze laatste fase?

‘De grootste uitdagingen zijn waarschijnlijk het klimaat, stikstof en de wooncrisis. Zelfs als ze het in grote lijnen eens zijn over die thema’s, moeten ze elkaar ook nog vinden in hoe ze die concreet gaan oplossen en welk budget ze eraan besteden. Dat moet onderaan de streep wel allemaal kloppen.’

‘Ik ben ook benieuwd naar het medisch-ethisch dossier. D66 was na de verkiezingsuitslag duidelijk: we willen geen stilstand op dit thema. Lang is dat de reden geweest dat de gesprekken niet doorgingen. De verschillen met de ChristenUnie zijn er nog steeds. Ze zullen er samen uit moeten komen. Het zal spannend worden of de voltooidlevenwet van D66 een Kamermeerderheid gaat halen. En op een thema als abortus liggen ze ook ver uit elkaar.’

‘De ChristenUnie zal moeten verantwoorden tegenover hun achterban waarom zij in het kabinet stappen. Zij hebben beloftes gedaan aan kiezers over medisch-ethische thema’s en zullen dit geen vrije keuzes willen laten voor de Kamer, zoals D66 misschien goed vindt.’

‘Informateur Remkes zei een tijd geleden op de persconferentie: medisch-ethische thema’s kunnen vrije kwesties worden. ChristenUnie-leider Gert-Jan Seegers was daar erg boos over. Hij zei: ‘De heer Remkes is geen woordvoerder van mij.’ Zij wilden inhoudelijk formeren over dit thema.’

Hoe lastig wordt het voor Rutte IV om de ambitieuze plannen op het gebied van klimaat, wonen en stikstof waar te maken?

‘Tijd speelt daarin een rol. Ze hebben nog ruim drie jaar de tijd om te regeren, na negen maanden formeren. Wetgevingstrajecten gaan niet over één nacht ijs. Ook heeft deze coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer. In 2023 zijn al de senaatsverkiezingen, dan kan de balans verschuiven. Welke kant op, dat zal moeten blijken.’

‘Wat zeker is: de komende tijd zullen ze op zoek moeten naar steun vanuit de oppositie. GroenLinks en PvdA zijn twee partijen die altijd bereid zijn om te luisteren naar plannen. Maar zij voelen zich geschoffeerd. De partijen stonden klaar om te praten over de inhoud, maar hebben niet eens de kans gekregen om aan te schuiven. Zij zullen hun huid duur verkopen. Ze hebben aangekondigd niet achter de schermen plannen te willen maken met het kabinet. Dat maakt het moeilijk en spannend.’

Welke ministers verwacht jij straks wel en niet op het bordes te zien?

‘Er is altijd een hoop speculatie, tegen het einde van een formatie. We hebben wel signalen dat Hugo de Jonge niet terugkeert op het ministerie van Volksgezondheid. Dat ligt niet aan zijn ambitie: als het aan hem ligt, blijft hij minister. Als het niet bij VWS is, dan wel op een ander departement. Als dat het geval zou zijn, stelt dat het nieuwe kabinet voor uitdagingen. Blijft hij dan niet de coronaminister in de ogen van mensen? Gaat hij zich dan niet bemoeien met de inhoud?’

‘Er komen ook evaluaties aan over het coronabeleid, bijvoorbeeld van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Daaruit worden wellicht conclusies getrokken. Het zou vreemd zijn als De Jonge dan op een post terugkeert.’

Zijn er al andere kandidaten die genoemd worden als Volksgezondheidsminister?

‘Een aantal namen worden genoemd: Ernst Kuipers en Marcel Levi. Zij zijn geen lid van een van de formerende partijen. Al hoeft dat geen probleem te zijn. Een voordeel van een nieuwe coronaminister is dat hij niet de ballast met zich meedraagt van alle beslissingen die niet goed hebben uitgepakt.’

Wat staat die minister te wachten?

‘Er zal een gedegen langetermijnvisie moeten komen. We zullen nog jaren met corona te maken hebben. Die hele haastige cyclus van OMT-adviezen, Cathuisoverleggen en persconferenties: dat moet een keer stoppen.’

‘Je mag hopen dat ze een plan hebben hoe we in de komende jaren gaan leven met het virus. Ze zullen echt sneller moeten inspringen op oplopende besmettingen. Dat is de enige manier om de onvrede in de samenleving te dempen.’