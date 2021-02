Nieuw geval van ebola in Congo ontdekt, nog onduidelijk of het om nieuwe uitbraak gaat

De kist van een overleden ebola-patiënt wordt gedesinfecteerd. Beeld AFP

Het jongste slachtoffer is een vrouw die vorige week woensdag overleed in de stad Butembo, zo heeft het Congolese ministerie van Gezondheidszorg zondag bekendgemaakt.

Onduidelijk is nog of de jongste besmetting een compleet nieuwe ebola-uitbraak markeert: het kán zijn dat de besmetting verband houdt met de eerdere situatie in Oost-Congo. De vrouw die afgelopen week overleed, was volgens de Congolese autoriteiten namelijk getrouwd met een man die tijdens de vorige uitbraak ebola had opgelopen, en van het virus is bekend dat het wel negen maanden kan voortbestaan in sperma. Onderzoek moet uitwijzen of de jongste besmetting daadwerkelijk het resultaat was van geslachtsgemeenschap.

De ebola-uitbraak in Oost-Congo werd officieel ten einde verklaard in juni vorig jaar. De ziekte kostte aan bijna 2.300 mensen het leven, en daarmee was de uitbraak de dodelijkste in Congo sinds het ebola-virus er in 1976 voor het eerst was vastgesteld. Het dodental was waarschijnlijk nog veel hoger geweest als er niet op grote schaal mensen waren ingeënt: meer dan 300.000 inwoners van Oost-Congo kregen een ebola-vaccin.