Nieuw Gelders provinciebestuur wil geen gedwongen uitkoop van boeren, mogelijk wel kernenergie

De vorming van een nieuw bestuur in de provincie Drenthe is in de eindfase beland. De beoogde coalitiepartners BBB, PvdA, VVD en CDA onderhandelen nog wel over de belangrijkste dossiers op weg naar een akkoord op hoofdlijnen, laat de provincie weten.

De vier partijen onderhandelen onder leiding van twee formateurs, de ervaren Statenleden Roelie Goettsch (PvdA) en Johan Baltes (VVD). ‘In dit tempo, en zonder al te grote hobbels, zouden we begin juli gereed moeten zijn. Het lijkt erop dat het gaat lukken’, aldus Baltes. Goettsch beaamt dat het werk volgens schema verloopt.

De BoerBurgerBeweging was de grote winnaar bij de provinciale verkiezingen in maart en won 17 van de 43 zetels in het Drentse provincieparlement. ‘Met onze ervaren collega’s is het goed spreken en komen we tot constructieve afstemming’, is de boodschap van de BBB-fractieleden Gert-Jan Schuinder en Hendrik Smeenge en beoogd gedeputeerde Egbert van Dijk.

De PvdA’ers Yvonne Turenhout en Hendrikus Loof zeggen dat ‘Drenten vroeger al in staat waren om hunebedden te bouwen, dus waarom zou ons dat nu niet lukken?’ Bij de VVD is de ervaring ‘dat alle partijen steeds actief op zoek zijn naar wat ons bindt en ook dat we elkaar wat gunnen. Dan krijg je er vertrouwen in dat je er met elkaar uit komt’, aldus Willemien Meeuwissen en Kees Vianen van de liberale partij. Ook Henk Jumelet en Bart van Dekken van het CDA zien een goede sfeer in de gesprekken. ‘We zijn vol vertrouwen in de goede afloop van dit proces.’

Vooralsnog is in geen van de twaalf provincies een coalitieakkoord gepresenteerd. De verwachting is dat Limburg vrijdag de eerste wordt. (ANP)

