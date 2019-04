Nieuw front in strijd tegen president: Democraten eisen inzage in belastingaangiftes Trump

President Trump dinsdag tijdens een diner met Republikeinen in Washington. Beeld Reuters

De actie van een machtige financiële commissie van het Huis van Afgevaardigden maakte deel uit van een Democratisch offensief dat bedoeld is om Trump verder de duimschroeven aan te draaien.

Het laat nog eens zien dat de laatste twee jaar van Trump in het Witte Huis gekenmerkt zullen worden door een constant gevecht met de Democraten. Hun parlementaire macht is aanzienlijk toegenomen sinds zij in november een meerderheid wonnen in het Huis van Afgevaardigden.

Per dagvaarding eiste de commissie woensdag ook dat het ministerie van Justitie het volledige rapport van speciaal aanklager Robert Mueller vrijgeeft. Een andere dagvaarding waarin Trumps boekhouder wordt gevraagd de financiële gegevens van de miljardair van de laatste tien jaar over te dragen, volgt binnenkort. De Republikeinen waren des duivels en namen direct het woord ‘machtsmisbruik’ in de mond.

Behalve Trumps persoonlijke aangiftes, wil voorzitter Richard Neal van de Huis-commissie ook de aangiftes zien van een aantal belangrijke bedrijven van Trumps zakenimperium. Verwacht wordt dat Neal met dagvaardingen zal komen als de belastingdienst IRS weigert de aangiftes vrij te geven. Dit gevecht kan uitlopen op een jarenlange strijd die mogelijk niet zal zijn beslecht bij de volgende presidentsverkiezingen. in 2020.

Voorzitter Richard Neal (rechts) van een belangrijke financiële commissie van het Huis van Afgevaardigden in gesprek met minister van Financiën Steven Mnuchin. De belastingdienst IRS valt onder Mnuchin, een belangrijke bondgenoot van Trump, Beeld AFP

‘Gevaarlijk precedent’

‘Het is cruciaal dat onze regering en onze gekozen functionarissen verantwoording afleggen', aldus Neal over zijn verzoek. Maar zijn collega Bill Pascrell zei op minder diplomatieke toon wat de Democraten, die hopen dat er lijken uit de kast komen, willen weten. ‘De Amerikanen hebben het recht om te weten of hun president gecompromiteerd of corrupt is', aldus Pascrell.

De Republikeinen vinden dat de Democraten te ver gaan. ‘Het inzetten van ’s lands belastingen als wapen tegen politieke tegenstanders, schept een gevaarlijk precedent’, aldus Kevin Brady, de hoogste Republikein in de Huis-commissie. ‘Het verzwakt ook het recht op privacy van de Amerikanen.’ De president, die al jaren weigert openheid van zaken te geven over zijn belastingaangiftes, haalde echter zijn schouders op en reageerde nonchalant.

‘Is dat alles’, vroeg Trump toen hij te horen kreeg dat de Democraten de aangiftes van zes jaren op tafel wilden hebben. ‘Normaliter is het tien jaar. Ik denk dus dat ze het opgeven.’ Wat er in zijn belastingdossier staat, is een van Trumps best bewaarde geheimen. De media maken er al jaren jacht op, onder andere om er achter te komen wat hij waard is, wie zijn zakenpartners zijn, welke leningen hij heeft afgesloten en met wie en hoe groot zijn aftrekposten zijn.

We don’t know just how vulnerable @realDonaldTrump may be to financial blackmail, or how much he may be profiting off policy decisions. We can't be sure, because he won’t show us his tax returns or get rid of his personal business interests. https://t.co/fb22Uy0aFI Elizabeth Warren

Onder controle

Toen Trump zich in 2015 kandidaat stelde voor het presidentschap, hadden zijn belastingaangiftes eindelijk boven water moeten komen. Het is namelijk gebruikelijk dat presidentskandidaten hun aangiftes vrijgeven om volledige openheid van zaken te geven over hun financíën. Zo hebben tal van Democraten die in 2020 Trump willen opvolgen, de afgelopen dagen hun belastingpapieren gepubliceerd.

Trump weigerde echter die traditie te volgen, erop wijzend dat hij onder controle is bij de belastingdienst. Ook toen hij president werd, hield hij voet bij stuk. Trump zei woensdag dat hij er niet over peinst om zijn belastingpapieren alsnog openbaar te maken. ‘Ik ben niet van plan om dat te doen, zolang de controle niet is afgerond’, aldus de president. Belastingdeskundigen zeggen echter dat een controle het vrijgeven van een aangifte niet in de weg hoeft te staan.

Volgens sommige critici weigert Trump de belastingaangiftes vrij te geven omdat hij aanzienlijk minder waard zou zijn dan hij beweert te zijn. Het zakenblad Forbes schatte zijn vermogen in 2016 op 3,3 miljard euro. Dit is aanzienlijk minder dan de meer dan negen miljard euro die Trump ooit noemde als de waarde van zijn hotels, casino’s, golfbanen en kantoorcomplexen.