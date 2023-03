Nieuw duur medicijn tegen borstkanker wordt niet vergoed: ‘We moeten keuzes maken’

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij aankomst op het Binnenhof. Beeld ANP - Bart Maat

Volgens Kuipers weegt de gezondheidswinst niet op tegen de hoge kosten. Het gaat om het medicijn Trodelvy, bedoeld voor patiënten die lijden aan zogenoemde triple negatieve borstkanker en bij wie andere behandelmogelijkheden niet werken. De patiënten leven gemiddeld ruim vijf maanden langer maar worden niet meer beter.

Het Zorginstituut, dat de minister adviseert over de samenstelling van het pakket, had vorig jaar nog geconcludeerd dat Trodelvy vergoed kan worden uit het basispakket als de prijs van het middel met 75 procent omlaag zou gaan. Het is zeer uitzonderlijk dat een geneesmiddel dat als effectief wordt gezien en waarover een positief advies is afgegeven uiteindelijk niet in het basispakket belandt.

Na het advies van het Zorginstituut ging het ministerie onderhandelingen aan met de leverancier maar die blijken nu dus op niets te zijn uitgelopen. Het middel zou zo’n 68 duizend euro per patiënt kosten. Omdat er in Nederland jaarlijks naar schatting 139 patiënten mee zouden worden behandeld konden de kosten oplopen tot 9,6 miljoen euro per jaar. Dat is geen ‘maatschappelijk aanvaardbare prijs’, schrijft het ministerie.

Het besluit is een duidelijk voorbeeld van scherpe keuzes die het ministerie nodig acht om de zorgkosten te beteugelen. In het integraal zorgakkoord is vorig jaar afgesproken dat geld voor de zorg doelmatiger moet worden besteed. Nu de leverancier niet bereid is om de prijs te verlagen is daar volgens Kuipers geen sprake van. ‘En dat is niet de kant die ik op wil’, aldus de minister.

Deur op een kier

Omdat de kosten van de zorg de komende jaren alleen nog maar verder zullen stijgen, is de kans groot dat het ministerie vaker voor zulke dilemma’s wordt gesteld. ‘Dit ga je in de toekomst ongetwijfeld vaker zien’, zegt een woordvoerder van de minister. ‘We moeten keuzes maken. Voor elke euro die we uitsparen aan te dure medicijnen kunnen we bij andere patiënten veel meer gezondheidswinst boeken.’

Ook het Zorginstituut kijkt streng naar dure geneesmiddelen. Twee jaar geleden adviseerde het om het medicijn Kaftrio, dat voor patiënten met taaislijmziekte een ‘belangrijke verbetering’ betekende, in eerste instantie niet te vergoeden. Pas als de prijs minimaal met 75 procent zou zakken was het maatschappelijk verantwoord. Uiteindelijk werd het middel na onderhandelingen toch opgenomen in het basispakket.

Hoewel onderhandelen dit keer tot niks leidde, houdt Kuipers de deur nog wel op een kier. De minister is bereid om het besluit te heroverwegen als de leverancier toch tegemoetkomt aan de benodigde prijsverlaging.

Voor de patiënten die gebaat zijn bij het middel is het besluit slecht nieuws; voorlopig is er voor hen geen alternatief voorhanden. ‘We realiseren ons ook dat het nieuws voor die patiënten hard kan aankomen’, aldus de woordvoerder. ‘Maar aan de andere kant moeten we het grotere plaatje bekijken; we kunnen niet jaar in jaar uit de zorguitgaven verhogen, anders is het systeem onhoudbaar.’