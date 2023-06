Nieuw dieptepunt persvrijheid in Turkije: hoofdredacteur TELE1 opgepakt na kritiek op behandeling PKK-leider

Journalist en hoofdredacteur Merdan Yanardag. Beeld TELE1

De bekende Turkse televisiejournalist Merdan Yanardag is gearresteerd omdat hij heeft gepleit voor een humanitaire behandeling van de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan. Yanardag wordt beschuldigd van ‘het prijzen van misdaad en misdadigers’ en ‘het maken van propaganda voor een terroristische organisatie’.

In een programma van de zender TELE1, waarvan hij hoofdredacteur is, bekritiseerde Yanardag vorige week de autoriteiten omdat ze Öcalan al ruim twee jaar niet toestaan zijn familie en advocaten te ontmoeten.

Politieke gevangene

De 74-jarige leider van de in Turkije als terroristisch te boek staande Koerdische Arbeiderspartij, zit in isolatie op het eiland Imrali in de Zee van Marmara. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit. Sinds zijn opsluiting in 1999 heeft hij slechts sporadisch bezoek gekregen van advocaten en familieleden. In maart 2021 had hij voor het laatst een kort telefoongesprek met zijn broer.

Yanarag wees er in de tv-uitzending op dat Öcalan de langstzittende politieke gevangene van Turkije is. Volgens hem ontbreekt er een wettelijke basis voor het isolement. ‘Als er normale wetten van strafvordering waren, zou hij moeten worden vrijgelaten en onder huisarrest moeten worden geplaatst’, zei hij. En zich direct richtend tot de autoriteiten: ‘Maar u gijzelt hem en onderhandelt met hem. U bedreigt anderen via hem.’ Tegen de nieuwssite Bianet zei de journalist later dat het nooit zijn bedoeling is geweest Öcalan te prijzen.

Na de live-uitzending kwam Yanardag onmiddellijk onder vuur te liggen bij regeringsgezinde kringen, die op televisie en sociale media naar hem uithaalden. Ook de nationalistische oppositiepartij IYI voegde zich in dat koor.

Opsluiting als standaardbehandeling

Oppositieleider Kemal Kilicdaroglu, van de centrumlinkse CHP, nam het daarentegen voor de journalist op. In een tweet noemde hij de arrestatie ‘een schande voor ons land’. De regering-Erdogan heeft, volgens hem, haar morele autoriteit verloren. ‘Deze fout moet onmiddellijk worden teruggedraaid en Merdan Yanardag moet worden vrijgelaten’, aldus Kilicdaroglu. In de campagne voor de verkiezingen in mei beschuldigde Erdogan de oppositieleider er stelselmatig van samen te werken met de PKK.

Yanardags arrestatie is een nieuw dieptepunt in Turkijes staat van dienst op het gebied van persvrijheid. ‘Journalisten in Turkije kunnen niets meer schrijven of zeggen’, reageerde Erol Onderoglu, de Turkse vertegenwoordiger van Reporters Without Borders, op Twitter. ‘Ze worden geconfronteerd met opsluiting als standaardbehandeling.’ Volgens hem is het de bedoeling van de autoriteiten om de hele publieke opinie het zwijgen op te leggen.

De Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK), de mediawaakhond van de staat, stelt een onderzoek in naar TELE1.