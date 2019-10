Nieuw curriculum voor onderwijs is nog ‘veel te vaag’, volgens vakverenigingen

Bij het leergebied mens & maatschappij staat nergens of de aanslagen op 11 september 2001 wel of niet aan bod komen, aldus Ton van der Schans, voorzitter van de Vereniging van Docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland Beeld REUTERS

Donderdag ontvangt minister Arie Slob (Onderwijs) het eindadvies van Curriculum.nu, het project van onder andere vakbonden, vakverenigingen en schoolbesturen om deze vraag te beantwoorden: wat moeten onze kinderen leren? In een nieuw curriculum moet ruimte komen voor twee nieuwe leergebieden: digitale geletterdheid en burgerschap. Ook de aansluiting van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs moet beter.

De vakverenigingen staan niet te juichen bij de plannen. Voorzitter Ton van der Schans van de Vereniging van Docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland vindt ze ‘erg algemeen geformuleerd’ en ‘niet van voldoende niveau’. Zo staat bij het leergebied mens & maatschappij, waaronder geschiedenis valt, nergens of de Middeleeuwen, de Holocaust en 9/11 wel of niet aan bod komen. ‘Ik weet ook niet of dit curriculum meer samenhang heeft en minder overladen is, zoals de bedoeling was.’

Wiskundeleraren

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren broedt nog op een oordeel over het eindadvies. Wel zegt voorzitter Ebrina Smallegange dat ze het proces ‘heel ingewikkeld’ vond, dat de tussenproducten ‘niet van hoge kwaliteit’ waren en dat ze de beoogde samenhang tussen wiskunde en andere vakken als natuurkunde vooralsnog niet terugziet. Ook ziet ze niet waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. ‘Het is nog lang niet af. Er zal nog wel wat veranderen of sneuvelen.’

‘Veel te vaag.’ Zo noemt Carel van der Burg van de vereniging Levende Talen de inhoud van de plannen van Curriculum.nu, hoewel hij in grote lijnen niet ontevreden is. Wel had de secretaris van de sectie Duits liever gezien dat de plannen concreet zouden beschrijven wat wanneer geleerd moet worden. ‘Bijvoorbeeld: je kunt iemand de weg vragen en zelf iemand de weg wijzen.’

Voorzitter Theo Douma van Curriculum.nu benadrukt dat het niet de opdracht van Curriculum.nu was om heel ver in detail te gaan. Bovendien verwacht hij dat er meer duidelijkheid komt als ook het curriculum van de bovenbouw van de middelbare school klaar is. Daar is Curriculum.nu niet aan toegekomen.

Niet ‘richtinggevend’ genoeg

De curriculumvernieuwing krijgt al sinds de start in 2017 kritiek. Zo vroeg schoolbestuurder Jeroen Goes zich een halfjaar geleden in vakblad Didactief af waarom het curriculum vervangen moet worden als de basis nog niet op orde is. ‘De kwaliteit van ons lees-, spelling- en rekenonderwijs gaat er al jaren niet op vooruit maar op achteruit’, noteerde hij.

De Onderwijsraad noemde het project vorig jaar ‘niet scherp en richtinggevend genoeg’. Ook vond de raad dat het curriculum doorlopend aangepast moet worden en niet eens in de zoveel jaar in één klap. Er zou daarom een permanente commissie moeten komen die problemen in het curriculum constateert en naar oplossingen zoekt – een advies dat de coördinatiegroep van Curriculum.nu overneemt.

Ook zijn er twijfels over het draagvlak voor deze curriculumherziening. De plannen zijn weliswaar opgesteld door 125 leraren en 18 schoolleiders, en duizenden mensen hebben tussendoor feedback gegeven, maar de gemiddelde leerkracht lijkt nauwelijks op de hoogte. ‘Het leeft totaal niet op scholen’, zegt Carel van der Burg van Levende Talen. ‘Al verandert dat vast zodra het dichtbij komt.’

In november komt het kabinet met een reactie op de plannen van Curriculum.nu. ‘Behandeling in de Kamer zou dan voor Kerst mogelijk zijn’, volgens een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs. Volgt goedkeuring, dan moeten de plannen worden vertaald in bruikbare ‘kerndoelen’ en eindtermen. Hierna volgt de invoering op scholen. Er is hiervoor nog wel een investering nodig, stelt voorzitter Theo Douma. Een bedrag kan hij nog niet noemen. Ook het ministerie wil geen bedrag noemen.