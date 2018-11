Nieuw-Caledonië stemt voor behoud band met Frankrijk

Leiders van de pro-zelfstandigen, Roch Wamytan (rechts) en Jean-Louis Koroma, wachten op de resultaten van het referendum. Beeld AP

De Franse president Emmanuel Macron noemde de uitslag een ‘blijk van vertrouwen in de Franse republiek, haar toekomst en haar waarden’. De eilandengroep, waar zo’n 280 duizend mensen wonen, hoort sinds 1853 bij Frankrijk. Maar een groot deel van de oorspronkelijke bevolking, de Kanaken, wil dat Nieuw-Caledonië op eigen benen komt te staan. De Kanaken maken zo’n 40 procent van de bevolking uit.

De meerderheid van de Nieuw-Caledoniërs, waaronder veel van de inwoners van Franse afkomst, wil de band met Parijs behouden. Frankrijk beschouwt de eilandengroep van groot strategisch belang. Niet alleen herbergt Nieuw-Caledonië enorme hoeveelheden nikkel, Parijs ziet de Franse aanwezigheid in Oceanië ook als een tegenwicht tegen de groeiende invloed van China in de Stille Oceaan.

Het referendum betekent niet het definitieve eind voor de ambities van de Kanaken onafhankelijk te worden. Over twee jaar kan opnieuw een referendum worden uitgeschreven. Als het antwoord dan weer ‘nee’ luidt, kan er over vier jaar nog een referendum worden georganiseerd.

Die afspraak was het resultaat van onderhandelingen in de jaren negentig, nadat radicale Kanaken in opstand waren gekomen tegen de Franse overheersing. De gewelddadigheden kostten in de jaren daarvoor het leven aan zo’n tachtig mensen het leven en vormden voor Parijs het signaal dat het tijd werd de teugels iets te laten vieren.