Nieuw bewijs in zaak Arnhemse Villamoord: ‘Agent pleegde meineed en valsheid in geschrifte’

In haar Arnhemse villa werd in 1998 de 63-jarige Geke van 't Leven-de Goed vermoord.

Dit blijkt uit de documentaireserie De Villamoord, waarvan het tweede seizoen maandag begint. Met de bevindingen van de documentairemakers dient advocaat Paul Acda, namens zes veroordeelden die strijden voor eerherstel, een nieuw herzieningsverzoek in om de zaak heropend te krijgen. Een eerder herzieningsverzoek werd in april afgewezen.

De Arnhemse Villamoord is volgens de Acas (een adviescommissie van de Hoge Raad) mogelijk de grootste gerechtelijke dwaling in de Nederlandse geschiedenis. Negen mannen werden veroordeeld voor de roofmoord op een vrouw in haar villa. Volgens een aanwezige vriendin die een schampschot overleefde, ging het slechts om één inbreker. De negen (ontkennende) veroordeelden hebben straffen van 5 tot 12 jaar uitgezeten. Eén van hen pleegde zelfmoord in zijn cel. In deze zaak ontbreekt elk technisch en forensisch bewijs. De veroordelingen berusten louter op (naar later bleek: afgedwongen) verklaringen van één verdachte.

Tot dusver was altijd onduidelijk hoe de politie bij deze groep verdachten was uitgekomen. Uit de documentaireserie blijkt nu dat de leider van het politieteam voor het gerechtshof onder ede heeft gelogen dat zijn team per toeval op de groep ‘stuitte’. In werkelijkheid berust het onderzoek op inlichtingen, kort na de moord, van een drugsagent die zijn - drugsverslaafde - informanten betaalde in ruil voor informatie.

Dat blijkt uit een vertrouwelijk document waarover de documentairemakers beschikken, en uit gesprekken met getuigen, onder wie politiemensen die destijds het onderzoek naar de Villamoord verrichtten, en de bewuste drugsagent. Deze drugsagent zegt dat een cruciaal proces-verbaal dat de onderzoeksleider op basis van zijn informatie heeft opgesteld, niet conform de waarheid is. Hij heeft het ook nooit ondertekend. Een rechercheur van het onderzoeksteam noemt het proces-verbaal valsheid in geschrifte.

Verklaringen van een criminele burgerinfiltrant die bewijs tegen de groep verdachten moest verzamelen, bleken niet te kloppen. Dat staat beschreven in het vertrouwelijk document, een verslag van twee wetenschappers die destijds met het Villamoord-onderzoek meeliepen in opdracht van het WODC, dat op dat moment rechercheprocessen in kaart bracht.

Het hele traject van betaalde informanten en de burgerinfiltrant werd voor de rechter-commissaris verzwegen. De betaalde drugs-informanten zijn in processen-verbaal omschreven als objectieve getuigen.

De onderzoeksleider over wie het gaat, wil geen commentaar geven. Hij was ook de onderzoeksleider van de Puttense Moordzaak, waarbij twee mannen ten onrechte jarenlang vast zaten nadat ze onder grote druk van de politieverhoorders (onder wie de onderzoeksleider) valse bekentenissen hadden afgelegd.

Van de Villamoord-zaak werd al eerder bekend dat verklaringen hardhandig werden afgedwongen. Uit bewaard gebleven verhooropnamen blijkt dat de verhoorders, onder wie diezelfde politieleider, de verdachten onder druk zetten met leugens, dreiging en het voorzeggen van daderwetenschap.

Op 20 april oordeelde de Hoge Raad dat het herzieningsverzoek dat advocaat Paul Acda vorig jaar namens zes veroordeelden had ingediend, ontoereikend was. De Raad noemde het intrekken van de verklaringen van de veroordeelden en de verhooropnamen onvoldoende voor heropening van de zaak, omdat hier geen sprake zou zijn van een ‘novum’ - een feit waardoor de rechters destijds tot een ander oordeel zouden zijn gekomen. De rechters en advocaten hadden destijds die verhooropnamen in principe ook kunnen bekijken.

De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (Acas) had de Hoge Raad heropening van de zaak geadviseerd. Ze noemde het eindoordeel van de Raad in het Nederlands Juristen Blad ‘juridische fijnslijperij’ en vergeleek het met het overheidsfalen in de Toeslagenaffaire.

‘De politie heeft doelbewust de feiten verdraaid en ontlastende informatie achtergehouden', zegt advocaat Paul Acda. ‘Dat is heel kwalijk, omdat we erop moeten vertrouwen dat politie en OM het strafdossier eerlijk samenstellen. Ik hoop en verwacht dat de Hoge Raad deze zaak nu wel gaat herzien.’