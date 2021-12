Nieuw beleid gaat in: zelftest doen kan óók bij klachten

Een basisschoolleerling doet thuis een preventieve zelftest. Vanaf vrijdag mag de zelftest gebruikt worden bij klachten als hoesten of keelpijn. Beeld ANP

Tot nog toe was het advies zelftests alleen te gebruiken voor de zekerheid, als je géén klachten had die op een coronabesmetting zouden kunnen wijzen. Maar nu gaan zelftesten een grotere rol spelen in het coronatestbeleid. Al komen deze tests niet voor iedereen gratis beschikbaar, zoals het Outbreak Management Team (OMT) en een aantal partijen in de Tweede Kamer graag zouden zien. ‘Voor de minima zijn er wel gratis zelftests, via de voedselbanken en het Armoedefonds', zegt de woordvoerder van minister Hugo de Jonge (volksgezondheid).

Deze weken is het maken van een testafspraak bij de GGD lastiger geworden. Met zo’n honderdduizend tests per dag zitten die aan de grenzen van hun capaciteit. Bovendien blijkt uit onderzoek van de RIVM-gedragsunit dat nog maar eenderde van de mensen met klachten zich bij de GGD laat testen. Nog eenderde doet een zelftest, en eenderde test helemaal niet.

‘Terwijl het testen en traceren essentieel is om covid-19 onder controle te krijgen’, aldus het OMT-advies, dat vorige week een bredere inzet van zelftesten aanraadde. ‘Met duidelijke publiekscommunicatie’, voegde het OMT daar aan toe.

‘De aanleiding van dit nieuwe beleid is niet de drukte bij de GGD’, beklemtoont de woordvoerder van minister De Jonge. ‘Je moet nu inderdaad soms langer wachten of verder reizen voor een GGD-test. De hoofdreden is dat nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat je sneltesten ook goed kunt inzetten bij mensen met klachten.’

Drempel verlagen

Zelftests zijn minder gevoelig dan de PCR-tests van de GGD en kunnen ten onrechte een negatief testresultaat tonen bij mensen die toch het virus met zich meedragen. Maar uit nieuw onderzoek blijken de zelftests toch adequater dan gedacht, stelde het OMT vorige week. Ze geven redelijk betrouwbare resultaten als mensen een sneltest afnemen kort nadat ze klachten hebben gekregen, en dan nog zo’n test doen de dag erna.

De minister nam het OMT-advies over, dat nadrukkelijk alleen geldt voor niet-kwetsbare personen die minder kans lopen om ernstig ziek te worden van een coronabesmetting. En niet voor personen die in aanraking komen met kwetsbare personen. De Jonge hoopt dat dit de drempel voor mensen verlaagt om zich te laten testen.

Er zitten ook haken en ogen aan. Het OMT heeft geen zicht op de kwaliteit van de verschillende sneltests die in Nederland in omloop zijn. Ook zijn ze, vanwege de stijgende vraag ernaar, vaak uitverkocht. En voor wie een smalle beurs heeft, kunnen de kosten voor sneltests te hoog worden.

Ook bestaat de kans dat mensen na een positieve sneltest niet de moeite meer nemen om een afspraak te maken bij de GGD, ter bevestiging van de uitslag. Als te veel mensen zo’n bezoek aan de GGD zouden nalaten, zou het zicht op het virus verder vertroebeld kunnen worden.

Dat gevaar bestaat nu ook al. Veel mensen raken gefrustreerd omdat ze er niet doorheen komen als ze bellen voor een testafspraak. Bij veel GGD’s is het nu niet meer mogelijk om een test te laten afnemen zonder afspraak, omdat op die locaties lange rijen konden ontstaan. Als het te veel moeite kost om je te laten testen, bestaat het risico dat mensen afhaken.

Sinds mei zijn zelftests gratis te bestellen voor alle docenten en leerlingen vanaf het voortgezet onderwijs. Vanaf maandag worden er 2,4 miljoen zelftests verspreid over de 6700 basisscholen in Nederland, in te zetten bij leerlingen vanaf groep zes.