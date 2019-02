Nieuw ambulance-uniform: reflecterend en zonder bouwvakkersdecolleté

Deze zomer worden 5.500 ambulancebroeders en -zusters in een ander jasje gestoken. Om de nieuwe kleding te testen op functionaliteit en gemak zullen vijftig medewerkers deze de komende drie weken al dragen. De kledinglijn ‘A touch of red’ bestaat onder meer uit een broek, jas, signaalvest en fleecetrui. Het is een ontwerp van Karin Slegers.

De vraag naar een nieuw uniform kwam van het personeel zelf. Het huidige groen-gele tenue, dat al vijftien jaar meegaat, zou te weinig onderscheidend zijn; de dierenambulance, EHBO’ers en boze burgers hullen zich tegenwoordig ook in het fluoriserend geel. Daarnaast is het uniform vrij vierkant en vormloos. ‘Ambulancemedewerkers hebben speciale taken en bevoegdheden, dus moeten ze direct herkenbaar zijn’, zegt Nadiene Toby van Ambulancezorg Nederland. ‘Bij een mooi vak hoort een mooi pak.’

De Brabantse ontwerpster Segers was eerder verantwoordelijk voor de bedrijfskleding van De Efteling en Albert Heijn en sleepte deze opdracht 2,5 jaar geleden binnen op basis van een eerste schets.

‘Het was best een uitdaging om de twee werelden waarin het ambulancepersoneel zich beweegt te verbinden. Ze moeten bij een ongeluk langs de A2 autoriteit uitstralen, maar in het bejaardentehuis juist vriendelijkheid’, zegt Slegers. Ze combineerde daarom krachtige accenten op de schouderpartij met een zachte kleur als turquoise.

Ruimte voor kladblok

Voor haar ontwerp vroeg Slegers de inbreng van de ambulancemedewerkers. Zichtbaarheid vonden zij een van de belangrijkste aspecten. De achterkant van het jack is daarom geheel reflecterend, op de kuiten staan fluorescerend rode strepen. Er zijn ook wat functionaliteiten aan het uniform toegevoegd. Zo is op het bovenbeen een open zak gemaakt waarin een kladblok past zodat ambulancemedewerkers snel aantekeningen kunnen maken. Nu krabbelen ze die vaak nog op de handschoenen die ze vervolgens weer weggooien. De achterkant van de broek is bovendien hoger, waardoor de bilspleet bij het bukken bedekt blijft.

Dames krijgen een eigen kledinglijn met meer taille, waarmee Slegers inspeelt op het groeiende aantal vrouwen in de ambulancezorg. Dames lopen nu nog in vormloze herenbroeken.

Volgens de ontwerper is het nieuwe uniform goed ontvangen. ‘Al moeten sommigen wel wennen aan de spannende kleur.’ De komende drie weken mogen de proefpersonen - twee ambulancemedewerkers per regio - suggesties doen voor kleine aanpassingen. Gisteren kwam al de opmerking dat een zak in het jack te ondiep is voor een telefoon. Maar echt grote wijzigingen zal Slegers niet meer doorvoeren. ‘Alles staat startklaar om geproduceerd te worden.’