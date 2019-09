Nieuw akkoord met Maduro betekent eerste breuk in Venezolaanse oppositie

Vicepresident Delcy Rodriguez (midden) en oppositielid Timoteo Zambrano tonen het akkoord dat op 16 september is ondertekend. Beeld AFP

De onderhandelingen betekenen de eerste breuk in de oppositie die wordt geleid door Guaidó, de zelfbenoemde interimpresident die door onder meer de VS en de EU als rechtmatige leider wordt erkend.

Leiders van de oppositiepartijen, die minder dan 10 procent van het parlement vertegenwoordigen, ondertekenden het akkoord live op televisie, samen met functionarissen van Maduro. Hervormingen van het kiesstelsel zullen onderdeel zijn van de onderhandelingen. ‘We proberen tijd terug te winnen die is verloren door ambities van sommigen en fouten van ons allen', zei parlementslid Timoteo Zambrano, volgens AP.

Oppositie en regering onderhandelden tot dusver op initiatief van Noorwegen in Barbados. Guaidó zei zondag dat die besprekingen zijn stukgelopen, maar volgens Noorse leiders zouden ze mogelijk nog hervat kunnen worden.

Onder Maduro is Venezuela in een diepe financiële en economische crisis geraakt. Meer dan vier miljoen mensen zijn het land ontvlucht. In juli schreef de VN-Commissaris voor de Mensenrechten in een vernietigend rapport dat staatsgeweld leidt tot honderden doden per maand, gevangenen worden gemarteld en miljoenen Venezolanen honger lijden.