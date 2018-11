Niets gevonden op eerste graafplek Koekange in zoektocht zaak-Willeke Dost

Op de eerste van twee plekken waar de politie maandag zoekt naar het lichaam van Willeke Dost is niets gevonden. Dat zegt Hugo van Klaveren, hoofd dienst regionale recherche Noord-Nederland, die ter plekke is. In de middag gaat de politie op de tweede plek graven.

Graafwerkzaamheden op een perceel in het Drentse Koekange, in het onderzoek naar de in 1992 verdwenen Willeke Dost. Beeld ANP

Beide plekken liggen op een perceel in het Drentse Koekange, waar het in 1992 verdwenen meisje uit die plaats in een pleeggezin woonde. Van Klaveren zegt over die eerste plek dat de grond niet was verstoord en dat er geen reden is te denken dat daar ooit is gegraven.

De graafplekken zijn elk ongeveer 5 bij 5 meter.

De vermissing van Willeke Dost, die 26 jaar geleden verdween, laat het Drentse dorp Koekange niet los. Nu stellen betrokkenen een ultimatum: als de politie niet gaat graven op een verdachte plek, doen ze het zelf.

Ab Bruintjes, een van de initiatiefnemers van de zoektocht, bij de graafwerkzaamheden in het Drentse Koekange. Beeld ANP