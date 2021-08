Niets fascineerde Jan Andriesse (1950-2021) meer dan het licht

Jan Andriesse in 2015 Beeld Hollandse Meesters

Jan Andriesse vond zijn inspiratie in water, in kleuren en vooral in licht. Over licht zei hij in een interview uit 2015: ‘Het is zuurstof, het is ruimte, het verandert, het leeft. Je kunt bijna zeggen dat licht beweegt’. Die bewegingen probeerde de schilder met wetenschappelijke precisie in verf te vatten. Donderdag overleed Andriesse, hij werd 71 jaar.

Andriesse werd geboren in Jakarta en volgde een kunstopleiding aan de Vrije Academie in Den Haag en Ateliers ’63 in Haarlem. Hij woonde enige tijd in New York en vestigde zich vanaf de jaren tachtig in Amsterdam met zijn partner kunstenaar Marlene Dumas. Samen kregen ze een dochter.

Vanuit zijn atelier, in een woonboot in de Amstel, had hij vrij zicht op het water en licht dat hem inspireerde. De schilder was ook geraakt door de schoonheid van de wetenschap en gefascineerd door de gulden snede en de getallenreeks van Fibonacci. Zelfs de verhoudingen van zijn schilderijen hebben een vernuftige meetkundige oorsprong.

Het Hollandse licht

Andriesses oeuvre past in een kunsthistorische traditie van schilders die zich op het Hollandse licht richten. Hij bewonderde bijvoorbeeld Haagse School-schilder Jan Hendrik Weissenbruch (1824-1903), over wie hij in 2000 een tentoonstelling samenstelde in Museum Jan Cunen in Oss. Andriesse probeerde ook Piet Mondriaan beter te begrijpen door diens Compositie met gele lijnen uit 1933 na te schilderen.

De schilder daagde zichzelf graag uit. Zo had hij in de jaren negentig voorgesteld een regenboog te schilderen voor de vergaderzaal van de Raad van State in Den Haag, om de toenmalige koningin Beatrix ‘het mooiste’ te geven om naar te kijken. Zijn voorstel werd afgewezen, maar hij bleef van plan om ‘het meest amorfe, meest tijdelijke’ in vaste vorm te vangen. Uiteindelijk werden die regenboogdoeken zijn meest bekende schilderijen. Ze kwamen terecht in de collecties van bijvoorbeeld Stedelijk Museum Amsterdam en Museum De Pont in Tilburg.

Jan Andriesse, Regenboog, 1995, acrylverf op linnen. Collectie De Pont, Tilburg. Beeld Peter Cox

Het is een wonderbaarlijke ervaring om langzaam langs zo’n panoramisch kleurenspectrum van Andriesse te lopen. Het lijkt dan alsof die heel geleidelijke kleurveranderingen niet op het doek plaatsvinden, maar in het oog van de toeschouwer. Of beter gezegd: in het hoofd, hallucinant. De schilder slaagde erin het effect van brekend licht na te bootsen door acrylverf te mengen met marmerpoeder en in vele transparante lagen te schilderen.

In het resultaat is de hand van de maker niet meer te zien. Dat wilde hij ook niet, zo legde hij in 1998 in een interview in NRC Handelsblad uit: ‘Hoe meer ik met mijn ego en neuroses in mijn werk afwezig ben, hoe beter het is.’