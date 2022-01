‘Niet veel verderop staan Russische tanks, maar van echte paniek is weinig te merken’

Reservisten van de Oekraïense territoriale strijdkrachten nemen zaterdag deel aan militaire oefeningen aan de rand van Kiev, de hoofdstad Oekraïne. Beeld Reuters

Dag Tom, je bent in Kharkov, de tweede stad van Oekraïne die vlakbij Rusland ligt. Drie jaar geleden was je daar voor het laatst. Is er sindsdien veel veranderd?

‘Nauwelijks. Nog steeds is in het oosten van Oekraïne een conflict aan de gang tussen door Rusland bewapende separatisten en het Oekraïense leger. En nog steeds staan hier op de pleinen van Charkov tenten waar mensen zich kunnen aanmelden om met het Oekraïense leger naar dat front te trekken.

‘Er hangen net als toen spotprenten van Poetin. Daar is wel nog een portret bijgekomen, dat van de Belarussische dictator Loekasjenko. Ook de machthebbers van dat land hebben zich inmiddels tegen Oekraïne gekeerd. Wat ook opvalt is dat de men meer Oekraïens spreekt, terwijl in dit deel Russisch de eerste taal is.’

Charkov ligt vlakbij Rusland. Bij een invasie blijft deze stad niet ongemoeid. Voelen mensen die dreiging?

‘De grens is inderdaad dichtbij. Niet veel verderop staan, afgaande op satellietbeelden van de Amerikanen, Russische soldaten, tanks, pantservoertuigen en andere wapensystemen. Natuurlijk merk je dat op straat. Ik hoor mensen praten over de oorlog.

‘Maar van echte paniek is weinig te merken. Het vliegtuig vanuit Istanbul richting Charkov waar ik in zat, was helemaal vol. Bij de douane stond een lange rij. Ik zag een bericht van het toerismebureau: ‘Blijft kalm en kom naar Oekraïne’. En er wordt ook nog aan stadspromotie gedaan: ‘Kom naar Charkov, de stad die nooit slaapt’. Wat een rol speelt is dat in dit land al acht jaar een oorlog woedt. Separatisten vechten nog steeds aan het front bij Donetsk. De dreiging is hier normaal geworden. Het maakt dat men minder snel in paniek raakt.’

De Oekraïense president Zelenski vindt dat de VS en westerse media te alarmistisch zijn over de crisis en dat ze paniek zaaien. Heeft hij een punt?

‘Zelenski wil vooral geen paniek in eigen land. Hij wil niet dat mensen uit de grote steden vertrekken, hij wil geen evacuaties. De Oekraïners willen benadrukken dat de situatie niet heel anders is dan april vorig jaar. Toen verzamelden de Russen de eerste troepen bij de grens. De Amerikaanse veiligheidsdiensten zeggen dat de situatie nu veel dreigender is, dat is moeilijk te controleren.

‘Maar Zelenski geeft tegenstrijdige signalen over de dreiging. Hoewel er volgens hem op korte termijn geen oorlog met de Russen komt, wil hij wel militaire steun uit het westen. Hij roept op om wapens te sturen, iets waar onder meer de VS en het Verenigd Koninkrijk al gehoor aan gaven. De regering maakt zich dus wel degelijk zorgen.’

Ondanks die steun is het Oekraïense leger zwakker dan dat van de Russen. Hoe denken Oekraïners dat een invasie zal verlopen?

‘Acht jaar geleden stelde het Oekraïense leger helemaal niks voor. De Russen konden de Krim innemen zonder ook maar een schot te lossen. Maar laatst was ik op een militaire basis ten noorden van Kiev en daar werd duidelijk dat het leger enorm is verbeterd.

‘Wat ze ook doen: Oekraïne heeft de pech dat het te maken heeft met een onverslaanbare vijand. Ze hebben meer soldaten, een betere vloot en vooral in de lucht heeft Rusland een gigantisch overwicht. Het land is bovendien steeds meer ingesloten. Het gevaar komt niet alleen uit het oosten, de Russen zitten ook op de Krim in het zuiden en hebben de steun in het noorden van Belarus.’

De Amerikaanse president Biden maakte vrijdag bekend dat hij militairen naar Oost-Europa wil sturen. Zijn de Oekraïners daar blij mee of vrezen ze juist escalatie?

‘Sommigen vinden dat westerse militaire steun de Russen juist in de kaart speelt. Rusland stuurt het leger naar de grens omdat het zich bedreigd voelt, de Navo stuurt daarop wapens naar Oekraïne, militairen naar Oost-Europa, waarop de Russen weer aan hun bevolking kunnen laten zien dat het westen inderdaad bij de voordeur staat.

‘Bovenal weten de Oekraïners dat ze er alleen voor staan als Rusland binnenvalt. De VS en de Navo hebben heel duidelijk gemaakt dat ze geen militairen sturen als het tot een conflict komt. Als Biden zegt: we sturen militairen naar Oost-Europa, dan heeft hij het niet over Oekraïne. Ik denk dat het maar weinig indruk zal maken op de Russen.’