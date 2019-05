Niet vaak nemen Nederlandse bewindslieden hun politieke verantwoordelijkheid zo strikt als Mark Harbers

Goedemiddag,

Terwijl het Binnenhof zich opmaakt voor de afsluitende tv-debatten van deze campagne, moet Mark Harbers verder door het leven als de bewindsman die aftrad net nadat hij de reden voor zijn aftreden grotendeels had weggenomen.

GESPREK VAN DE DAG

De zuivere lijn

Aan het aftreden van staatssecretaris Mark Harbers zal in de parlementaire geschiedschrijving nog vaak worden gerefereerd. Niet vaak nemen Nederlandse bewindslieden hun politieke verantwoordelijkheid zo strikt. Doorgaans gaan er weken of maanden van uitvluchten, afschuiven, verdedigingslinies en excuses vooraf aan de uiteindelijke vaststelling dat de situatie onhoudbaar wordt.

Harbers daarentegen koos dinsdag de zuivere lijn. Hij wilde volledige openheid over alle misdrijven in en rond asielzoekerscentra, zijn ambtenaren besloten anders en daarmee werd de Kamer in zijn ogen verkeerd geïnformeerd. Daarvoor kan niemand anders dan hijzelf verantwoordelijk worden gesteld, oordeelde hij zelf, waarop hij zijn conclusie trok. Los van alle politiek-strategische overwegingen – zijn VVD wilde in een verkiezingsweek ongetwijfeld zo snel mogelijk af van het debat hierover – is dat een staatsrechtelijke lijn die tot in de oppositiebankjes goedkeurende reacties uitlokte.

De merkwaardige kant aan de zaak is intussen wel dat hij vlak voor zijn vertrek de oorspronkelijke aanleiding voor alle consternatie nogal wist te relativeren. Waar rond het weekend hier en daar de indruk ontstond dat zijn ministerie een reeks moorden en doodslagen door asielzoekers onder het tapijt trachtte te vegen, weten we inmiddels dat er slechts in één geval sprake was van moord. Verder ging het om pogingen, meestal gepleegd in eigen kring, en dubbelregistraties. In het algemeen zijn asielzoekers – relatief vaak jonge mannen – niet vaker bij misdrijven betrokken dan autochtone jonge mannen in dezelfde sociaal-economische positie.

Voor die nuance was deze week in Harbers’ laatste debat in de Tweede Kamer niet veel ruimte meer. Zo bezien is hier een bewindsman bezweken aan een rookwolk waar slechts een bescheiden vuurtje onder brandde. Zijn VVD, die in de formatie al zoveel moeite had om kandidaten te vinden voor het kabinet, moet op zoek naar een opvolger.

Geen seks zonder instemming

Onvrijwillige seks en seksuele intimidatie worden strafbaar. Dat eerste is nodig om slachtoffers die uit angst dichtklappen en niet protesteren beter te beschermen, vindt minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Het tweede moet ervoor zorgen dat opdringerig gedrag op straat en online niet zonder gevolgen blijft. In de Tweede Kamer wordt overwegend positief gereageerd.

Debat op komst

Vanavond is het zover: het debat dat binnen en buiten de Kamer bij voorbaat zoveel kritiek uitlokte, maar waarvoor BNNVARA niettemin de zendtijd van Pauw ter beschikking stelde: Mark Rutte versus Thierry Baudet. En in de uren daarvoor: het grote debat tussen twaalf Europese lijsttrekkers. Waar moeten we op letten? Een kijkwijzer met politiek verslaggever Frank Hendrickx.

Intussen is Baudet nog niet af van de consternatie die hij veroorzaakte met zijn boekbespreking. Die leidde op het Binnenhof tot een boeiende confrontatie met RTL-verslaggever Marieke van de Zilver:

Ik bevroeg Baudet over z’n essay, emancipatie en wat hij nou echt bedoelde met alles wat hij schreef. “Dit komt op mij over als bepaald beschuldigende vragen.” https://t.co/kPi5fYbzkz Marieke v/d Zilver

Maar wat willen ze dan?

In de zoektocht naar de mensen, de programma's en de ideeën waarom het morgen allemaal draait, maakte verslaggever Bart Dirks een handzaam overzicht.

En hoe stemden ze dan?

Bij de vorige verkiezingen waren er ook al veel opvattingen, maar de vraag is natuurlijk waar die toe hebben geleid. In de Volkskrant Stemchecker vergelijkt u uw eigen mening over belangrijke thema's met het stemgedrag van de fracties in het Europees Parlement in de afgelopen periode. Met welke partij zat u het vaakst op één lijn?

De Europese lijsttrekkers. Beeld Volkskrant

