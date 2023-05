Niet stikstof, maar duurzame energie vormt in Utrecht struikelblok voor samenwerking BBB en GroenLinks

Op het terrein van De Uithof in Utrecht is in 2005 een warmtekrachtcentrale gebouwd op de Jenalaan. De centrale zet (bio)aardgas om in verwarming voor de Universiteitsgebouwen en elektriciteit. Beeld Rowin Ubink / de Volkskrant

De BoerBurgerBeweging won in maart de Provinciale Statenverkiezingen met twee centrale beloftes: geen gedwongen uitkoop van boeren en geen halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Maar uit het verslag dat de Utrechtse verkenner Anne Lize van der Stoel maandag publiceerde blijkt dat de partij in ieder geval in die provincie nog een breekpunt hanteert: geen zonneweides of windmolenparken op land. Dat leidde tot de breuk met GroenLinks, en legt bovendien een bom onder de onderhandelingen met andere partijen en in andere provincies.

GroenLinks wil dat de provincie Utrecht geschikte locaties gaat aanwijzen voor windmolenparken, ook als gemeenten daar zelf geen trek in hebben. Dat is voor de BBB onbespreekbaar. In haar eerste gesprek met Danny de Vries, Van der Stoels voorganger als verkenner, noemde de partij ‘geen windturbines’ al als een van haar drie belangrijkste doelen.

Daarnaast wil de BBB ook niet meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe zonneweides. De partij denkt de doelen op het gebied van duurzame energie te kunnen behalen met zonnepanelen op daken en kleine windmolens op industrieterreinen of boerderijen.

GroenLinks-fractievoorzitter Huib van Essen, die als gedeputeerde de energietransitie in zijn portefeuille heeft, benadrukte tijdens het laatste gesprek met BBB dat de plannen van die partij onvoldoende zijn om de energiedoelen te halen. Omdat beide partijen niet wilden bewegen, liepen de onderhandelingen vast.

Gedwongen uitkoop van boeren

Vooraf leek het al onwaarschijnlijk dat GroenLinks en BBB samen een college zouden kunnen vormen. De standpunten van de partijen lopen ver uiteen, niet in het minst op het gebied van natuur en stikstof. Maar op dat dossier naderden de partijen elkaar juist, zo blijkt uit het verkennersverslag. Over 2030 zei Van Essen eerder al tegen de Volkskrant dat de provincie daar niet over gaat, ‘dus het lijkt ons niet vruchtbaar elkaar daarover in het provinciehuis te bevechten’.

Op het gebied van gedwongen uitkoop van boeren leek een akkoord mogelijk: in de komende twee jaar zou het provinciebestuur alles op alles zetten om met innovatie de stikstofuitstoot te reduceren. Daarna zijn wat BBB-leider Anton Verleun betreft ‘alle instrumenten weer bespreekbaar’. De partijen zouden nog verder spreken over de details van de afspraak, totdat de samenwerking alsnog stukliep op duurzame energie.

Verkenner Van der Stoel stelde daarom maandag voor om een college te formeren van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, JA21 en Volt. Maar de ChristenUnie besloot daar maandagavond al niet aan mee te doen. Het initiatief voor het formatieproces ligt nu bij GroenLinks en VVD.

In de elf andere provincies heeft BBB zich in haar verkiezingsprogramma’s eveneens uitgesproken tegen zonneweides, en in acht provincies ook tegen wind op land. Dat zal de toch al lastige onderhandelingen met bijvoorbeeld GroenLinks (in vier provincies) en PvdA (in negen provincies) er niet makkelijker op maken.

