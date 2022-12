Niet Oranje, maar de critici krijgen kritiek: ‘Het beeld dat Nederland alleen verdedigt klopt niet’

Marco van Basten en Rafael van der Vaart in de studio van de NOS tijdens hun analyse van Oranje-Verenigde Staten. Beeld NOS

In de rust van de voetbalwedstrijd tussen Nederland en de Verenigde Staten schakelt de NOS zaterdagmiddag over naar de studio in Hilversum. Oranje is net op een 2-0-voorsprong gekomen, maar Marco van Basten en Rafael van der Vaart, beiden aanwezig om het spel van Oranje te analyseren, zijn vooral gefrustreerd. ‘Twee geweldige aanvallen, maar de rest was echt om te huilen’, aldus Van Basten. Van der Vaart valt hem bij: ‘We blijven gewoon staan wachten.’ Het in oranje uitgedoste publiek lacht beduusd.

Op hetzelfde moment buitelen op de Britse televisie de loftuitingen over het Nederlandse spel over elkaar heen. Oranje speelt de bal goed rond, merkt een analist van de BBC op. ‘Ze controleren en dan, all of a sudden, veranderen ze van tempo.’ ‘Dat is wat goede teams doen’, vult een andere analist aan. ‘Ze weten precies wanneer ze moeten versnellen.’ De eerste goal is volgens de presentator een ‘voorbeeld van totaalvoetbal’.

De vraag of het spel van Oranje wel aantrekkelijk genoeg is, komt in Nederland ieder eindtoernooi weer op, zegt Pieter Zwart, een van de drie hoofdredacteuren van Voetbal International. Hij noemt het ‘de erfenis van 1974’, het jaar waarin Nederland goed voetbal (het ‘totaalvoetbal’) en resultaat succesvol combineerde. Zwart: ‘Het is een lat die lastig aan te tikken is. In het buitenland denken ze waarschijnlijk minder dan wij: dit is Nederland en Nederland móet aantrekkelijk spelen.’

Voetbal International baseert zijn wedstrijdanalyses voor een groot deel op cijfers. Hoe ziet aantrekkelijk voetbal er in data uit?

‘Wat aantrekkelijk voetbal is, is per definitie subjectief. Maar als je mensen in Nederland ernaar vraagt, bedoelen ze over het algemeen: de tegenstander al op zijn eigen helft onder druk zetten, veel balbezit hebben en zo tot veel kansen en doelpunten komen. Als je het meetbaar zou willen maken, is dat de richting waarin je moet denken.’

Hoe presteert het Nederlands elftal op deze vlakken?

‘Wat betreft druk zetten, scoort het Nederlands elftal eigenlijk goed. Een statistiek die daar veel voor wordt gebruikt, is het aantal passes per defensieve actie: hoe vaak speelt de tegenstander de bal rond voordat het team een tackle maakt, de bal herovert of een overtreding begaat? In de groepsfase van dit WK greep Nederland van alle teams het snelste in. Het beeld dat Nederland enkel terugzakt en verdedigt, klopt dus statistisch gezien niet.

‘Om aantrekkelijk voetbal te spelen heb je ook een tegenstander nodig die dat mogelijk maakt. De VS hanteerden een andere speelstijl dan het defensieve Senegal, Ecuador of Qatar: de Amerikanen wilden zelf ook aanvallen en druk zetten. Dan krijg je meer ruimte en balwisselingen. De gemiddelde kijker ervaart dat als een leukere wedstrijd. Het sentiment over het spel van Oranje was dus meteen positiever.

‘Overigens hebben veel teams dit WK moeite om door een defensief blok bij de tegenstander heen te spelen. Op Spanje tegen Costa Rica na (7-0) heb ik geen enkele wedstrijd gezien waarin een team dat gemakkelijk lukte. Blijkbaar is dat minder makkelijk dan van buitenaf soms wordt gedacht.’

Waarom waren Van Basten en Van der Vaart dan zo kritisch?

‘Voetbal bestaat uit aanvallen, verdedigen en de twee omschakelmomenten daartussen. Op drie van die vier scoorde het Nederlands elftal tegen de VS prima. Alleen het aanvallen was slecht. Het was dus ook terecht dat Van Basten en Van der Vaart dat benoemden.

‘Misschien hadden ze ook kunnen benoemen wat wel goed ging, maar bij de NOS zijn de reclameblokken zo lang dat je in de rust maar een minuut of twee voor de analyse overhoudt. Als je dan alleen bespreekt wat er niet goed ging, lijkt de hele analyse negatief.’

Pieter Zwart, een van de hoofdredacteuren van Voetbal International. Beeld VI

Redeneren deze analisten te veel vanuit een vaste voetbalpoëtica, een beeld van hoe voetbal ‘zou moeten zijn’?

‘Veel ex-voetballers die nu analist zijn, spreken op basis van hun eigen ervaring als speler of als trainer. Van Gaal hanteert bij de analyse van tegenstanders een ander denkpatroon: hij kiest de tactiek waarmee hij denkt te kunnen winnen. Voor een analist in de studio die de tegenstander zelden eerder heeft gezien, is het moeilijk om te duiden waarom Van Gaal bepaalde keuzes maakt.

‘De NOS kiest niet voor team-tactische analyses van wat er op het veld gebeurt. Dat kan ik volledig begrijpen. Veel mensen zullen toch vooral benieuwd zijn wat de man die Nederland in 1988 Europees kampioen heeft gemaakt, denkt van dit Nederlands elftal.

‘Als je op televisie verschijnt, komt er sowieso kritiek. Als Van Basten positief was geweest, waren er ook mensen geweest die zich daaraan zouden storen. Je doet het nooit voor iedereen goed. Dat geldt ook voor de bondscoach: als hij tegen de VS offensieve spelers had opgesteld en Nederland was weggecounterd, dan had iedereen geroepen dat het naïef was. Dat maakt voetbal zo’n leuk spel. Je hebt altijd discussies en verschillende zienswijzen.’

Verwacht je dat Nederland-Argentinië een aantrekkelijke wedstrijd wordt?

‘Nee, het zal eerder een gesloten, tactische wedstrijd worden. Maar tijdens de kwartfinale wordt dat wel op een andere manier ervaren. Mensen verwachten niet dat Nederland Argentinië eventjes oprolt. Een gesloten wedstrijd wordt dan gemakkelijker geaccepteerd.’