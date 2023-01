‘Niet meteen iets doen als iets naars speelt, maar eerst goed luisteren en analyseren, maakt de jeugdzorg beter én goedkoper’

De jeugdzorg zit in een impasse: gemeenten en Rijk steggelen eindeloos over geld. Een recent onderzoek biedt echter onverwacht uitkomst, want als er meer tijd wordt genomen om naar ouders en kinderen te luisteren, wordt de jeugdzorg effectiever én goedkoper. Medeauteur Peter Dijkshoorn legt uit hoe dat kan.

Hoe kunnen de gemeenten en het Rijk de jeugdzorg eindelijk effectiever én betaalbaarder maken? Er is een wereld te winnen als je de tijd neemt en dieper met ouders en kinderen doorpraat voor een betere diagnose van wat er aan de hand is, zegt voormalig kinderpsychiater Peter Dijkshoorn (66). Als vooral wordt gekeken naar de symptomen en niet naar de context en de onderliggende problemen – zoals nu te vaak gebeurt – hebben jongeren in de knel vaak nauwelijks baat van de te snel voorgeschreven behandelingen en interventies, blijkt uit het recente onderzoek Betrek mij gewoon. Dijkshoorn is een van de auteurs.

In de twintig jaar dat hij werkte als jeugdpsychiater, zag Dijkshoorn dat het soms beter was niet meteen te beginnen met behandelen, hoe slecht de jongere er ook aan toe was. Dan vroeg hij eerst grondig door en besliste pas later, met ouder en kind, wat er moest gebeuren. ‘Het was soms lastig, want als er iets naars speelt, wil je meteen iets doen’, zegt Dijkshoorn. ‘Maar vaak wilde de jongere die het betrof het liever ook zo.’

De ervaring neemt hij mee in de rol die hij sinds 2018 heeft, als ‘landelijk ambassadeur voor een lerend jeugdstelsel’. Voor een jongere een behandeling ondergaat, zou een gemeentelijk wijkteam of een zorgorganisatie eerst een gedegen analyse moeten maken, vindt Dijkshoorn. Van wat nu het echte probleem is waar de jongere of het gezin mee kampt en wat nodig is om dat op te lossen.

Het onderzoek Betrek mij gewoon, dat door het ministerie van Volksgezondheid is bekostigd, ondersteunt Dijkshoorns verhaal. Het rapport analyseert de hulpverleningsgeschiedenis van ruim dertig jongeren die in een jeugdzorginstelling zijn beland. Die hadden toen al gemiddeld tien jeugdzorgtrajecten – van gezinstherapie tot een training ter beheersing van ADHD – achter de rug, waarvan het overgrote deel nauwelijks resultaat had. Wel waren de kinderen ondertussen gemiddeld negen keer verhuisd en waren ze vier keer van school gewisseld.

De conclusies bevestigen, zegt Dijkshoorn, wat hij en veel andere deskundigen al langer zeggen. ‘Dat de analyses beneden de maat zijn, dat we slecht in staat zijn goed te luisteren naar ouders en kinderen.’

Het is toch opmerkelijk, dat het merendeel van de behandelingen die deze jongeren hebben ondergaan, geen resultaat hadden, en soms zelfs schadelijk waren?

‘We zien in dit onderzoek dat deze jongeren veel behandelingen hadden gekregen op grond van waargenomen symptomen, zoals gedragsproblemen. Naar de onderliggende problemen was niet gekeken. Dan heb je een redelijke kans dat die behandeling niet werkt. Je moet willen begrijpen waarom een kind in een bepaalde situatie is gekomen. Dat doen we onvoldoende. Dan zeggen hulpverleners na een hulptraject: hé, dit helpt niet. En dan verwijzen ze hem naar iets anders.’

Jeugdhulp is een breed begrip. Het omvat de jeugd-ggz voor kinderen met psychische problemen en de jeugdzorg, die varieert van lichte opvoedhulp en dyslexiezorg tot de zwaarste jeugdzorg in gesloten instellingen. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De vraag naar jeugdhulp is spectaculair toegenomen: ruim een op de tien jongeren krijgt nu in enige vorm van jeugdzorg. Er spelen daarbij grote problemen: veel wachtlijsten zijn lang. Toch komen de gemeenten en het Rijk er al ruim een jaar in onderhandelingen niet uit hoe deze zorg effectiever en betaalbaarder te maken. ‘Houd alsjeblieft op met dat gebakkelei over geld, werk aan de hoognodige verbeteringen in bijvoorbeeld een betere diagnostiek’, zegt Dijkshoorn.

Hoe word je zoiets, landelijk ambassadeur van een lerend jeugdstelsel?

‘Toen de gemeenten en het Rijk zagen dat het niet liep met de jeugdzorg, hebben ze een ondersteuningsteam opgezet. Daarvoor hebben ze mij zo’n vijf jaar geleden gevraagd om de jeugdzorg te helpen verbeteren, onafhankelijk van de partijen. Ik was toen nog bestuurder bij de jeugd-ggz-organisatie Accare. In 2020 heb ik er bewust voor gekozen me volledig op dit ambassadeurschap te richten. Zo hoop ik iets te kunnen bijdragen aan betere jeugdhulp.’

Peter Dijkshoorn Beeld Aurélie Geurts

De gemeenten zeggen niet rond te komen met het budget, maar in het regeerakkoord is juist een forse bezuiniging vastgelegd, van 374 miljoen euro. Mede daardoor zitten de onderhandelingen over de zogeheten hervormingsagenda muurvast. Kort gezegd komt het erop neer dat de gemeenten meer geld willen en het Rijk op zijn beurt zegt dat gemeenten het geld doelmatiger moeten besteden.

Wat vindt u van deze slepende discussie?

‘Eerlijk gezegd vind ik dat alle partijen boter op hun hoofd hebben. De politiek heeft de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten er in 2015 doorgeduwd. De Tweede Kamer heeft deze decentralisatie goedgekeurd, ondanks alle waarschuwingen uit het veld. De gemeenten hebben de nieuwe taken met open armen ontvangen. En zorgorganisaties hadden eerder betere hulp moeten ontwikkelen voor jongeren met problemen.

‘Iedereen die roept hoe erg het nu is, heeft, kortom, ook een rol gehad in het ontstaan van de problemen. Het zou deze partijen sieren als ze hun inschattingsfouten zouden erkennen en vervolgens zouden afspreken: laten we niet langer tegenover elkaar staan maar samenwerken aan een oplossing.’

Na de Tweede Kamer verliest nu ook de Eerste Kamer, die dinsdag over de financiering van de jeugdzorg praat, haar geduld. De senaat wil de begroting van Volksgezondheid niet goedkeuren, totdat staatssecretaris Van Ooijen eruit is met de gemeenten. Wat vindt u daarvan?

‘In de Eerst Kamer zitten veel nieuwe mensen, maar ook dit instituut heeft destijds de decentralisatie goedgekeurd. Ook zij hebben boter op hun hoofd.’

De staatssecretaris wil dat de gemeenten minder lichte jeugdzorg gaan bieden. Daar gaat steeds meer geld naartoe, waardoor er te weinig geld zou overblijven voor de zware zorg voor de kinderen met de ernstigste problemen – noem depressies of eetstoornissen. Wat vindt u van die discussie over de lichte jeugdzorg, met vaak karikaturale voorbeelden zoals overbodige dyslexiezorg en behandelingen voor angst voor een schoolkamp?

‘Ik zou liever een onderscheid maken tussen werkzame en niet-effectieve zorg. Daarvoor moeten gemeenten ook meer data gaan verzamelen, er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig. Kijk naar wat werkt in de jeugdzorg, ontwikkel dat, en doe niet meer wat niet werkt.

‘Neem dyslexiezorg, waarvan men zegt dat er nu te veel geld heengaat. Ook bij jongeren met lichtere problemen als een achterblijvende leesvaardigheid is een wereld te winnen met betere, scherpere diagnostiek. Dan haal je er negen van de tien kinderen uit die het niet nodig hebben. Die lezen bijvoorbeeld slechter vanwege ondermaats onderwijs en niet vanwege dyslexie.

‘Maar als je de jeugdzorgwet smaller maakt, wordt hulp voor dyslexie waarschijnlijk niet meer vergoed. Dan gaat een ouder met geld zelf de hulp inkopen en een ouder zonder geld kan dat dan niet, dat is onwenselijk.’

Wie moet die schifting maken?

‘Zwaardere professionals, zoals orthopedagogen en psychologen moeten de wijkteams versterken. Die moeten een betere analyse gaan maken en helpen met schiften. Deze orthopedagogen hoeven niet elk kind te zien, ze denken mee als het nodig is.’

Moeten die zwaardere professionals vaker nee zeggen?

‘Dat is de kern. Iemand die gedegen is opgeleid kan beter zeggen: deze zorg is niet nodig. Vergelijk het met de huisarts. Die is in staat goed te luisteren en dingen op een rijtje te zetten voor hij helder uitlegt: ik begrijp de zorgen, maar dit is niet ernstig. Kom terug als de klachten over drie weken niet over zijn. De meeste mensen komen dan niet terug. Het is adequate hulp. Dat werkt omdat mensen vertrouwen hebben in de huisarts. Zo zou het in de jeugdhulp ook moeten.’

Is het wel realistisch, 350 gemeenten met hooggekwalificeerde wijkteams met deze werkwijze? De gemeenten zeggen zelf dat ze door de huidige ‘brede’ jeugdwet geen zorg kunnen weigeren.

‘We hebben ook overal goede huisartsen zitten. Dan zou het de met de jeugdhulp ook moeten lukken.

‘Zolang er aan de voordeur mensen zitten die kinderen bijna ongezien of zonder deskundige beoordeling naar wat voor hulp dan ook sturen, wordt het duur en is de geboden hulp vaak zinloos. Als je kwaliteitseisen stelt aan de poort en een krachtige schifting maakt van wat wel en niet moet, dan kunnen gemeenten onnodige zorg, ook van van zorgcowboys, weren. Daarvoor is geen nieuwe jeugdwet nodig.’

Welk verschil een goede analyse kan maken, merkten de onderzoekers van het rapport Betrek mij gewoon in hun uitgebreide gesprekken met jongeren uit de gesloten jeugdzorg en hun ouders. ‘Een vader vertelde dat nog nooit zo uitgebreid met hem was gesproken’, vertelt Dijkshoorn. ‘Er ontstond een sfeer van vertrouwen. Bij het napraten zei de vader: eigenlijk hadden jullie nog verder terug in de tijd gemoeten. En toen vertelde hij over zijn vader die zijn handen brak toen hij 7 jaar oud was. En daarom ben ik een slechte vader, zei hij, en zit mijn zoon hier in deze instelling. Ik vind het een tranentrekker. Daarop is andere hulp ingezet. En nu woont dat kind weer thuis.’

Dus in dit geval is een jarenlange probleemsituatie verbeterd, puur door uitgebreid te praten?

‘Zonder deze verklarende analyse had dit kind veel langer in een instelling gezeten en was hij steeds bozer geworden. Nu heeft hij erkenning gekregen van zijn vader die zegt: het is mijn schuld, door alle shit die ik heb meegemaakt. Ouders die hun kinderen slecht behandelen zijn vaak mensen die zelf als kind niet zijn geholpen. Dit voorbeeld laat zien dat het loont eerst het hele verhaal op tafel proberen te krijgen voordat je doorverwijst naar een behandeling. Dan kan de zorg goedkoper en ook beter.’

Als het zo simpel is: waarom is er niet eerder gewerkt aan betere diagnoses en analyses?

‘Omdat het in eerste instantie duurder is en ingewikkelder lijkt, het vraagt andere vaardigheden. Hulpverleners willen ook graag meteen handelen als iemand om hulp vraagt. Maar soms is niet of niet direct handelen zelfs beter, heb ik ook in mijn eigen praktijk gemerkt.’

Hoe funest is die impasse van het afgelopen jaar geweest? Voor de ontwikkeling van de jeugdzorg, en voor de jongeren die op een wachtlijst staan voor hulp?

‘De wachtlijsten zijn toegenomen, ook door de coronatijd, door de lockdowns verslechterde de mentale gezondheid van jongeren. Ik durf niet te zeggen dat door deze impasse de wachtlijsten langer zijn geworden, maar het heeft zeker niet geholpen. Veel zorgorganisaties en jeugdzorgregio’s zijn wel doorgegaan met hun ambities, sommige jeugdbeschermingsorganisaties proberen bijvoorbeeld het aantal uithuisplaatsingen terug te brengen. Maar de verbeteringen hadden een veel grotere vlucht kunnen nemen als de gemeenten en het Rijk eerder tot een akkoord waren gekomen.’