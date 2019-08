Niet langer The Sun lezen? Het blijkt de Engelsman eurovriendelijker te maken

Tot de jaren tachtig was de Merseyside, de regio waarvan Liverpool de hoofdstad is, vrij eurosceptisch. In 1989, zo toonde een onderzoek aan, wilde 34 procent van de inwoners de toenmalige Europese Gemeenschap verlaten. In vergelijkbare delen van het land lag dat percentage bijna 10 procent lager. Vijftien jaar later lagen de cijfers heel anders. Toen was de Merseyside juist een stuk minder eurosceptisch en bij het referendum van 2016 stemde een kleine meerderheid zelfs voor het EU-lidmaatschap.

De Merseyside heeft door de jaren geprofiteerd van Europese subsidies en van een verjonging van de bevolking, maar er was nog iets anders aan de hand: The Sun wordt er amper nog gelezen, de krant van Rupert Murdoch die de lezers geregeld bestookt met negatieve verhalen over de Europese samenwerking. Nadat de krant had geïnsinueerd dat Liverpool-fans zelf schuldig waren aan de voetbalramp van Hillsborough, waar in 1989 in het stadion 96 supporters dood werden gedrukt, volgde een boycot.

De Brexit een bijzaak

De oplage van de rechts-populistische krant kelderde van 55.000 naar 12.000 exemplaren en is nooit hersteld, ook niet na de excuses die oud-hoofdredacteur Kelvin MacKenzie in 2012 maakte voor de laster. Voor de politicologen Florian Foos (London School of Economics) en Daniel Bischof (Universiteit Zürich) was het een buitenkansje voor een vergelijkend onderzoek. Ze maakten daarbij gebruik van de British Social Attitudes Survey, een jaarlijks onderzoek naar opinies van de eilandbewoners, onder meer over Europa.

De Sun-lezers op de Merseyside stapten massaal over naar The Daily Mirror, een krant die evenveel schrijft over sport en beroemdheden als The Sun, maar anders dan de grote rivaal links en EU-gezind is. Omdat Brexit lange tijd een bijzaak vormde voor de Britten, was dat voor Sun-verlaters geen reden naar de EU-vijandige The Daily Mail over te stappen, een krant die zich bovendien meer op de middenklasse richt. Voor de twee onderzoekers was de link duidelijk. Hun studie, die zij eind deze maand presenteren op een politicologisch congres in het Amerikaanse Washington DC, moet nog wel door collega-wetenschappers worden beoordeeld.

Op de burelen van The Sun zal de uitkomst van het onderzoek geen grote verrassing zijn. Nadat de Conservatieven de verkiezingen in 1992 hadden gewonnen, geholpen door een enthousiaste anti-Labour campagne van The Sun, kopte het veelgelezen tabloid triomfantelijk ‘It’s The Sun wot won it’.