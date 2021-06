Niet knuffelen, wel zoenen? Britse minister overtreedt eigen coronaregels met innige kus op kantoor

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock met zijn assistent Gina Coladangelo. Zoenend op camerabeelden. Beeld AFP

Hands. Face. Space. Dat is de slogan waarmee Hancock de Britten opdraagt zich aan de coronaregels te houden. Was je handen, bedek je gezicht, hou afstand. Hoe moeilijk dat kan zijn, is gebleken uit een gelekt beeld van een veiligheidscamera op zijn departement. Te zien is hoe de getrouwde bewindsman zoent met zijn eveneens getrouwde assistente, zijn handen rustend op haar billen. De foto sierde vrijdagochtend de voorpagina van The Sun. Hoe het tabloid de afbeelding heeft gekregen is onbekend.

Koningin Elizabeth

De zoenpartij vond plaats op 6 mei, de dag van de verkiezingen. Het was de Britten toen nog niet toegestaan elkaar een knuffel te geven. Tevens was kantoorpersoneel dringend verzocht afstand van elkaar te houden. De Britten hebben nog goed het beeld voor ogen van koningin Elizabeth die enkele weken eerder moederziel alleen in de kerk zat, met mondkapje, tijdens de rouwdienst van haar overleden echtgenoot. Architect van de strikte lockdownmaatregelen was Hancock.



‘Ik geef toe de richtlijnen met betrekking tot social distancing in deze omstandigheden te hebben geschonden’, zo bood bewindsman zijn excuses aan. Een bezoek aan een vaccinatiecentrum zegde hij af. Kort daarop liet premier Johnson weten de verontschuldigingen te hebben aanvaard. Enkele weken geleden was naar buiten gekomen dat hij minister Hancock een jaar geleden ‘totally fucking hopeless’ had genoemd. Dat bleek uit appjes die Johnsons voormalige topadviseur Dominic Cummings naar buiten had gebracht.

Hancock is niet de eerste Britse gezagsdrager die moeite bleek te hebben met de maatregelen. Een jaar geleden had Cummings, net als Hancock voorstander van harde lockdowns, de lockdownregels geschonden door met zijn gezin op reis te gaan. Ook toen weigerde Johnson tot ontslag over te gaan. Ook de invloedrijke epidemioloog Neil Ferguson (alias Professor Lockdown) negeerde de coronaregels door zijn maîtresse thuis te ontvangen terwijl het land op slot zat. Hancock sprak daar indertijd schande van.

Strandreceptie

De kus van Hancock dreigt het vertrouwen in de coronamaatregelen verder te ondermijnen. Onlangs ontstond er al commotie in het Verenigd Koninkrijk over de strandreceptie van de G7-leiders in Cornwall. Terwijl ze voor de groepsfoto netjes anderhalve meter bij elkaar vandaan stonden, werd het afstand houden genegeerd toen het gezellig werd. De beslissing van de regering-Johnson om Uefa-vips voor de halve finales en finale van het EK zonder quarantaineverplichting het land binnen te laten, heeft voor verontwaardiging gezorgd.

Er worden nu ook vraagtekens gezet bij de aanstelling, aan het begin van de coronacrisis, van Gina Coladangelo, de vrouw met die met Hancock zoende. Ze is een oude studievriendin van de minister, wat de vraag oproept of hierbij een persoonlijk motief heeft meegespeeld. Eerder dit jaar was Hancock in opspraak geraakt, nadat hij een miljoenenopdracht voor de productie van testbuisjes aan de eigenaar van zijn stamkroeg had gegeven. De roep om zijn ontslag klonk toen al.