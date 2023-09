Niet Klaver, maar Tilburgse wethouder Lahlah nummer twee op lijst PvdA/GroenLinks

Esmah Lahlah, wethouder in Tilburg. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

De twee partijen maken de volledige lijst vrijdagmiddag bekend, maar RTL Nieuws wist de hand te leggen op de conceptlijst die nog door de leden moet worden goedgekeurd. Daaruit blijkt dat achter lijstaanvoerder Frans Timmermans de toptien bestaat uit zes vrouwen en drie mannen. Achter Timmermans dus Esmah Lahlah, gevolgd door nog een GroenLinkser: Jesse Klaver. Verder wil de Verenigd Linkse beweging de Kamer in met veel oude bekenden. Zittende PvdA- en GroenLinks-Kamerleden die hebben aangegeven door te willen, zijn terug te vinden in de toptwintig.

Met Lahlah op twee kiest PvdA/GroenLinks voor een ervaren bestuurder, die waardering oogstte voor haar aanpak van armoede en inzet voor bestaanszekerheid. In Tilburg begon zij aan het wethouderschap zonder lid te zijn van een politieke partij. In 2022 werd zij door Binnenlands Bestuur verkozen tot beste lokale bestuurder.

Zelf de bijstand in

Om te ervaren hoe de kwetsbaarste groepen in haar stad overleefden, ging de gepromoveerde kinderpsycholoog zelf een maand de bijstand in. Te kort om echt te ervaren hoe het is om in de bijstand te zitten, zei ze hierover in de Volkskrant. Maar lang genoeg om te concluderen dat het afzien was. ‘De uitkering is gewoon veel te laag. Het is niet veel, en ook niet toereikend. Het is ook helemaal niet gezond wanneer je continu moet stressen om aan het eind van de maand nog een miniem beetje geld over te houden. Dat is geen leven, alleen maar overleven.’

Lahlah werd geroemd vanwege haar aanpak van schulden, en zette beleid in waarbij de gemeente de burger niet langer wantrouwde, maar vertrouwde. Ze werd daarna lid van GroenLinks en schreef mee aan het gezamenlijke verkiezingsprogramma voor de komende campagne.

Een andere nieuwkomer is oud-vakbondsvrouw Mariëtte Patijn. Patijn werkt momenteel voor de arbeidsinspectie en was hiervoor vicevoorzitter bij de FNV. Zij verliet de vakbond uit ongenoegen, vanwege de passieve en weinig daadkrachtige houding bij de werknemersvereniging. Patijn, dochter van de voormalige Amsterdamse PvdA-burgemeester Schelto Patijn (1936-2007), hoopt met PvdA/GroenLinks in de Tweede Kamer sneller en effectiever tot resultaten te komen.