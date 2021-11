‘Niet in gevaar’ en tóch grote zorgen om Chinese toptennisster die ex-vicepremier beschuldigde van verkrachting

De Chinese tenniskampioen Peng Shuai. Beeld REUTERS

Sinds de Chinese tenniskampioen Peng begin deze maand de 75-jarige Zhang Gaoli van verkrachting betichtte, werd tot woensdag niets meer van haar vernomen. Het bericht waarin zij die aantijging wereldkundig maakte, werd na een klein half uur verwijderd van haar persoonlijke account op Weibo, de Chinese versie van Twitter. Haar accounts op sociale media zijn verdwenen en zoekopdrachten op haar naam leveren op het Chinese internet niets op.

Woensdag doorbrak de Europese zender van de Chinese staatsomroep CGTN die radiostilte door een e-mail van Peng op Twitter te plaatsen. In het bericht richt Peng zich tot de internationale tennisbond WTA. Ze schrijft dat de verhalen van de voorbije weken niet kloppen, dat ze thuis is om bij te komen en dat alles goed met haar gaat. ‘Ik ben niet vermist, noch in gevaar’, aldus Peng in het bericht.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/jb6yXwxENA — CGTN Europe (@CGTNEurope) 17 november 2021

Of deze e-mail van Peng zelf afkomstig is, is echter zeer de vraag. Zo is het een raadsel waarom een Chinese sporter, die haar beschuldigingen op Chinese sociale media uitte, voor een buitenlands kanaal zou kiezen. Bovendien is Twitter in China niet toegankelijk. Waarschijnlijker is dat het gaat om een georkestreerde campagne gericht op buitenlandse critici.

Bij WTA-voorzitter Steve Simon heeft het bericht enkel tot meer bezorgdheid en argwaan geleid. ‘De WTA en de rest van de wereld hebben onafhankelijk en controleerbaar bewijs nodig dat ze veilig is’, zegt hij. ‘Ik heb haar herhaaldelijk via verschillende vormen van communicatie proberen te bereiken, maar zonder resultaat.’

Collega-tennisster Naomi Osaka uitte haar ongerustheid al eerder op Twitter. ‘Censuur is nooit goed’, schreef de Japanse viervoudig grandslamwinnares, nog voor de vermeende e-mail van Peng verscheen. ‘Ik hoop dat Peng Shuai en haar familie het goed maken en veilig zijn.’