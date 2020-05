Niet iedereen welkom in Spanje: ‘Uitgaanstoerisme en mensen die op eigen houtje reizen liever niet’

Een agent probeert zondagmiddag de drukte in de hand te houden op het strand bij Barcelona. Lukt dat nog als er buitenlandse toeristen komen? Beeld AFP

Is de horeca in Madrid voorbereid op de heropening?

‘Ze waren zondag al van alles aan het schoonmaken en neerzetten, maar ik heb geen afgeplakte vakken voor terrasbezoek gezien. In delen van Spanje die al eerder versoepelden waren die er ook niet: er geldt de regel dat een terras maar vijftig procent van zijn normale bezetting mag hebben. Volgens de regels moeten bezoekers twee meter afstand houden en, als dat niet kan, een mondkapje op. Maar je mag wel met maximaal tien mensen bij elkaar komen, waarschijnlijk omdat Spanjaarden grote families en vriendengroepen hebben.

‘Familieleden mochten elkaar ruim twee maanden niet eens onderling bezoeken, dus misschien willen ze families de kans geven met z’n allen bij elkaar te komen. Wat betreft aantallen houd ik het zelf bescheiden: een etentje thuis met twee vrienden. Dat ik daar zo naar uitkijk, maakt duidelijk hoeveel er niet mocht de afgelopen maanden, en hoe blij we zijn met de versoepeling. Ik moet echt even de knop omzetten, ik ben er inmiddels zo aan gewend dat een ander een potentieel gevaar kan zijn.’

Met ruim 28.750 doden en 235.000 besmettingen komt Spanje uit de strengste lockdown van Europa. Hoe voelt dat?

‘Het is zo mooi hoe de stad stap voor stap tot leven komt. Het begon met de kinderen die naar buiten mochten, en het sporten: na acht uur ’s avonds en voor tien uur ’s ochtends is het alsof de stad een marathon organiseert, zo zijn mensen bezig met bewegen. Daarna kwamen de wijnwinkel, de gebakjeszaak, het ijskraampje, steeds komt er iets bij wat het leven leuk maakt. Aan de andere kant: ik woon vlak bij het Prado, een van de belangrijkste musea van Madrid. Op het grasveld daar spelen nu kinderen. Als er weer toeristen komen, is dat helaas afgelopen.’

Italië kondigde recentelijk aan de grenzen met ingang van 3 juni weer te openen. Nu probeert ook Spanje de zwaar getroffen economie, die voor 12 procent op toerisme drijft, op gang te krijgen door de grenzen per 1 juli open te gooien. Hoe gaan ze dat veilig doen?

‘Dat wordt niet zo expliciet verteld. In Nederland wordt elke maatregel aan alle kanten door de samenleving bekeken, in Spanje worden regels vrij autoritair opgelegd zonder al te veel uitleg. Iedereen spelt de staatskranten om er achter te komen wat er precies mag en wat niet, maar ik raak nu ook in de war. Zo mag je wel met een groep van maximaal tien en een gids een bergtocht maken, maar als ik met mijn vriend en kind wandel mag het weer niet. Voor buitenlands toerisme geldt de voorwaarde dat eerst het hele land uit de lockdown moet zijn, en dat Spanjaarden eerst zelf mogen rondreizen. Enkele Spaanse toeristenbestemmingen, zoals de Balearen-eilandengroep, hadden dat liever sneller gezien, maar het is natuurlijk zuur als er Nederlandse vakantiegangers naar Mallorca zouden mogen terwijl Madrilenen in hun eigen stad zouden moeten blijven.’

Voor zover restricties het toelaten, hervat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Transavia vanaf 4 juni vluchten naar zes populaire bestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje. Hoe schat Spanje de reislust uit andere landen in?

‘Mensen zullen veilige opties kiezen, dus niet per definitie een vliegvakantie. Niemand verwacht dat het een normale zomer zal worden en niet iedereen mag zomaar overal naartoe. Op de Balearen hebben ze graag groepsreizigers en senioren. Die hebben alles geboekt, die zijn te controleren en te volgen in het geval van besmettingen. Uitgaanstoerisme en mensen die op eigen houtje reizen willen ze liever niet. Ze gaan ervan uit dat het al heel mooi is als ze 30 procent halen van wat op jaarbasis gebruikelijk is aan reizigers.

‘Op de Balearen gelden al maatregelen, zoals temperatuur opmeten op de luchthaven, en er wordt gedacht aan tijdslots voor strandbezoek en een reserveringssysteem voor strandstoelen. Dat reserveren ligt niet zo in de Spaanse aard, dus ik ben benieuwd met welke plannen ze komen. Voorzichtigheid zal bepalend zijn, want Spanje is beducht voor imagoschade. In februari moest door een uitbraak op Tenerife een heel hotel in quarantaine. Gebeurt dat weer, dan is het imago van Spanje als vakantieland voorgoed verpest, denken ze.

‘De Spaanse autoriteiten benadrukken ook dat Spanje alles op alles zet om een tweede golf besmettingen te vermijden. Zo hoor je dat de gezondheidszorg nu wel goed is voorbereid, dat de testcapaciteit op orde is en dat ze het aantal bedden op de ic’s snel kunnen opschalen. Als je ziek wordt op vakantie wil je natuurlijk zo snel mogelijk terug naar huis, maar er is geen reden om te denken dat je hier minder goed behandeld wordt dan in Nederland. Ziekenhuizen hier proberen werkelijk elk leven te redden.’

Zo bekeken wordt het vrolijke onderwerp zomervakantie door covid-19 minder luchtig. Hebben de Spanjaarden er vertrouwen in?

‘Spanje kijkt vooral naar Italië. Bij ons gebeurt hetzelfde als in Italië, maar dan een week later, dus als Italië het toerisme opstart en het gaat daar mis, dan trekt Spanje er zijn conclusies uit. Buurland Portugal is wat dat betreft minder relevant voor Spanje. Portugal was niet zo zwaar getroffen, dus die willen hun economie niet langer stopzetten. Er wordt weer op Portugal gevlogen, je kunt zo een weekend Lissabon boeken.’

Heb je zelf vakantieplannen?

‘Ik zou veel bezoek krijgen in de lente, maar dat ging door de pandemie niet door. Die mensen hebben vouchers, het zou me niet verbazen als ze alsnog naar Madrid komen. Ikzelf ben allang blij als ik weer eens lekker een dag de bergen in kan. Na ruim twee maanden thuiszitten leer je echt de kleinste dingen opnieuw waarderen.’