Niet iedereen in Berlijn is blij met de groeiende cultuur van weggeven: ‘Dit is gewoon vuilnis’

Langs Berlijnse straten verschijnen steeds vaker dozen met het opschrift ‘zum Mitnehmen’. Kleding, kookgerei, boeken – wie goed zoekt, vindt zelfs een Apple TV. Behalve blijdschap levert de trend ook zwerfvuil en ergernis op. ‘Het is consumeren, weggooien en dan tegen jezelf zeggen dat je sociaal bezig bent.’

Onder een helblauwe Berlijnse winterhemel buigt Maciek Dyja (47) zich over een kartonnen doos op straat, gemarkeerd met hartjes en de tekst zum Mitnehmen. Hij vist er een helm uit, en houdt hem tegen het zonlicht. Is het nou een fietshelm of een skihelm? Een helm voor rotsklimmers, concludeert Dyja. In prima conditie. Die gaat in zijn zwarte rugzak, van het skatemerk DC Shoes – ook al zo’n mooie vondst. Het zijn gulle gevers hier in de Hufelandstraße, een brede straat met aan beide zijden platanen in een welvarend deel van Oost-Berlijn.

De weggeefcultuur is de afgelopen jaren zienderogen gegroeid in Berlijn, waar de vele zelfbenoemde sociaal bewuste bewoners zorgen voor aanbod en de relatief grote armoede voor de vraag. Sinds de vlooienmarkten moesten sluiten in de coronacrisis, en vorig jaar door de Oekraïne-oorlog de prijzen snel stegen, heeft het fenomeen vleugels gekregen. Wie nu op een zonnige dag tuurt over de kasseien van de Hufelandstraße, ziet doosjes zover het oog reikt. Hier en daar staat iemand zijn geluk te beproeven. Sommige straten in linkse wijken van Berlijn zijn in het weekend net een informele rommelmarkt. Maar dan gratis.

Over de auteur Remco Andersen is correspondent Duitsland. Hij woont in Berlijn. Als Midden Oosten-correspondent won hij in 2015 de Lira-prijs voor buitenlandjournalistiek voor zijn werk in Syrië en Irak.

De meenemers variëren. Er zijn yuppen met vermoedelijk goede inkomens die zich te goed doen aan de leenboekenplankjes. Er zijn armere Duitsers die zoeken naar kleding en keukengerei. Er zijn Berlijners op jacht naar stoelen en tafeltjes die verklaren niet mee te willen doen aan de cyclus van kopen, consumeren, afval produceren. Voor Dyja, chronisch depressief en afhankelijk van een bijstandsuitkering, is het een mix van motieven. Hij komt de deur uit, krijgt beweging, en elke goede vondst levert hem ‘een geluksmomentje’ op.

Het is niet dat Dyja zelf fervent rotsklimmer is; hij is eerder verzamelaar. Wat vijftien jaar geleden begon uit financiële noodzaak is inmiddels uitgegroeid tot een hobby. Hijzelf heeft zo’n beetje alles wat hij nodig heeft, blijkt in zijn volle maar strak geordende éénkamerappartement. Een kledingkast met A-merken, gietijzeren potten en moderne pannen, gevonden kunstwerken, een stereotoren compleet met Harman Kardon-versterker (‘van een failliete pizzeria’) en zelfs een functionerende Apple TV. ‘Het voorlaatste model, maar toch.’

Een goede vondst levert Maciek Dyja een ‘geluksmomentje’ op. Beeld Marlena Waldthausen

‘Wat ik nu vind, gaat vooral naar mijn kinderen, moeder, vriendin en enkele vrienden’, zegt hij. ‘Die kopen zelf bijna niets meer.’ De oogst van vandaag: een thermosfles voor hem, een blauwe Dopper-waterfles voor zijn zoon, en een zilverkleurige schaal met oosters motief voor zijn vriendin. Die past mooi bij een kleinere versie die hij al eerder vond. Alles gaat grondig in het sop en is dan klaar voor een tweede leven.

Rotzooi

Dat de trend toeneemt, ziet ook het stadsdeel Pankow, waar de Hufelandstraße onder valt. En de Berlijnse stadsreiniging (BSR). En het Duitse samenwerkingsverband van gemeentelijke infrastructurele bedrijven. Geen van alle staan ze te juichen bij al die ‘ordnungswidrige’ dozen langs de straten. Kort: het veroorzaakt blokkades en rotzooi, en vooral: het mag niet. Vooruit, een doosje nuttige spullen op eigen terrein of in het trappenhuis van je eigen woning, mits dat geen obstructie of brandgevaar oplevert, dat mag wel. Maar wat er nu gebeurt is dat steeds meer mensen rotzooi op straat achterlaten die eigenlijk in de vuilnisbak hoort.

Liever ziet de gemeente dat mensen die wat weg te geven hebben zich wenden tot daartoe opgetuigde structuren. De Berlijnse stadsreiniging heeft ‘hergebruik’ tot speerpunt gemaakt, en biedt op haar website een ‘ruil- en schenkmarkt’. Een woordvoerder wijst op de Noch Mall, tweeduizend vierkante meter kringloopwinkel onder gezag van de BSR. Berlijners onderling ruilen ook spullen uit via een Telegram-groep met veertienduizend leden.

Waarom blijven die doosjes dan toch maar komen?

Pure luiheid, zegt Doris Schoger, medeoprichter van Rebound Stuff. Dat is een Duits adviesbureau voor ondernemers en organisaties die zich bezighouden met hergebruik. Luiheid, en het feit dat niemand nog in staat geweest is om een werkend systeem te bedenken dat daarmee voldoende rekening houdt. Schoger: ‘Onder de 10 euro loont het voor de meeste mensen niet om een foto te maken, een advertentie online te zetten, en dan zaterdagochtend te wachten op iemand die vervolgens zegt dat hij maar 5 euro wil betalen. Of om ergens naartoe te reizen. Ondertussen verlagen alle dozen op straat de drempel voor anderen om rotzooi neer te zetten.’

App

Schoger, die na een carrière in fast fashion besloot nooit meer bij te dragen aan de vernietiging van de planeet, kent allerlei initiatieven die hebben geprobeerd om dat gat, tussen vuilnis- en verkoopwaardig, te dichten. Een app waarmee je gratis spullen kunt laten ophalen, mits ze minimaal 10 euro waarde hebben. Een app waarmee je álles kunt laten ophalen, ook waardeloos, tegen betaling van 4 euro per doos. Maar telkens lopen initiatieven stuk op de mentaliteit van de doelgroep. Die wil betalen noch sorteren. ‘Kennelijk willen mensen toch graag ook hun troep op straat kunnen zetten.’

Oké, glas halfvol, misschien. Hoewel, ook ervaren vinder Dyja zegt dat inmiddels zeventig procent van wat hij tegenkomt ‘gewoon vuilnis’ is. Maar de boekenplankjes dan? Is dat geen leuk initiatief? Schoger: ‘We hebben een prima werkend systeem voor papierinzameling in Duitsland, en in Europa hebben we een tekort aan gerecycled papier. Dáár moeten die boeken heen. Maar dan heb je niet het gevoel dat je iets sociaals doet. Dus staat een groot deel van die boeken op straat te wachten tot het regent en de honden er overheen hebben geplast.’

Overigens werkt de steeds zichtbaarder weggeef-cultuur niet alleen drempelverlagend voor ‘gevers’, zegt Schoger. ‘Ik was laatst een houten rek aan het schilderen voor een presentatie bij een opdrachtgever, en liet hem even buiten staan drogen. Drie minuten later was hij verdwenen.’