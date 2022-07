Niet goed en te oud: Democraten willen Joe Biden niet meer als presidentskandidaat in 2024

President Joe Biden tijdens een toespraak over vermindering van het wapengeweld in de VS. Beeld AP

Biden heeft laten weten dat hij over twee jaar opnieuw aan de verkiezingen voor het Witte Huis wil meedoen, maar volgens een opiniepeiling van een New York Times/Siena College ziet 64 procent van de Democraten dan liever een andere kandidaat uit eigen gelederen.

Als voornaamste reden daarvoor noemt de meerderheid van hen Bidens leeftijd, met 79 jaar is hij nu al de oudste Amerikaanse president ooit. Van de Democraten onder de dertig jaar vindt zelfs 94 procent dat de partij hem in 2024 niet de nominatie moet geven. Een slecht teken voor Biden is ook dat opvallend veel Democraten vinden dat hij het niet goed doet.

Het komt in de Verenigde Staten maar zelden voor dat een zittende president van zijn eigen partijgenoten het dringende advies krijgt bij de komende verkiezingen het veld te ruimen. Als het gaat om de onafhankelijke kiezers, die vaak de doorslag geven bij de verkiezingen, scoort Biden ook gevaarlijk laag. Tweederde van hen vindt dat hij het slecht doet, de helft zelfs heel slecht.

Stijgende prijzen fataal voor Biden

Vooral de stijgende prijzen lijken fataal voor de populariteit van Biden. Slechts 13 procent van alle Amerikanen vindt volgens de peiling dat het land in de goede richting gaat, het laagste sinds de kredietcrisis van 2008. Veel Democraten zijn bang dat Biden bij de Congresverkiezingen in november een molensteen om de nek van hun partij zal blijken. Opiniepeilingen duiden erop dat de Democraten bij de verkiezingen mogelijk zowel de meerderheid in Senaat als in het Huis van Afgevaardigden zullen kwijtraken.

Enig lichtpuntje voor Biden zelf is dat uit de peiling blijkt dat hij nu nog een kleine voorsprong (44 tegen 41 procent) heeft op ex-president Trump, als de twee in 2024 tegenover elkaar zouden komen te staan.

Ook Trump blijkt niet onverdeeld populair onder zijn partijgenoten. Van de Republikeinen onder de 35 jaar en de Republikeinen met een hogere opleiding is volgens de peiling ongeveer 65 procent van plan bij de voorverkiezingen tegen hem te stemmen.

Een op de vijf Republikeinen vindt dat hij de democratie in gevaar heeft gebracht met zijn weigering Bidens verkiezingszege in 2020 te erkennen. Maar nog steeds zegt 49 procent van de Republikeinen van plan te zijn in de voorverkiezingen op Trump te gaan stemmen als hij zich opnieuw kandidaat stelt.

Ron DeSantis

Grootste concurrent van Trump bij de Republikeinen is Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, die momenteel de favoriete kandidaat van een kwart van de Republikeinen is. De steun voor hem lijkt steeds meer toe te nemen.

Wat dat betreft staan de Republikeinen er beter voor dan de Democraten, die nog op zoek moeten gaan naar een andere kandidaat voor het Witte Huis als ze Biden laten vallen.

Voorlopig hebben ze nog geen duidelijk alternatief. De meest voor de hand liggende kandidaat is vicepresident Kamala Harris, maar zij is niet erg populair bij de kiezers. Volgens haar medestanders heeft Harris onder Biden ook nauwelijks de kans gekregen zich te profileren. Biden heeft haar ook geen dienst bewezen door haar op te zadelen met een van de lastigste portefeuilles die er zijn: de illegale immigratie uit Latijns-Amerika.