Niet geld, maar kennis gaat PSV naar de top helpen

Algemeen directeur van PSV Toon Gerbrands (links) en Philips-topman Frans van Houten beklinken de nieuwe sponsordeal. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het langstlopende sponsorcontract ter wereld tussen de in 1913 opgerichte voetbalclub PSV en naamgever Philips wordt met maar liefst 10 jaar verlengd tot 2031. Over die periode betaalt het voormalige moederbedrijf als cosponsor naar verwachting 25 miljoen euro. Philips profileert zichzelf als specialist in gezondheid, PSV wordt een proeftuin voor innovaties in de medische technologie.

‘Zie ons als de Formule 1 waar tevens apparatuur wordt getest voor de gehele auto-industrie’, zegt Frans Janssen, commercieel directeur PSV. ‘Met al onze sporters is trainingscentrum de Herdgang al een soort laboratorium’, aldus algemeen directeur Toon Gerbrands.

De duur van het contract geldt als een statement tijdens de coronacrisis, waarin vele clubs in het betaalde voetbal juist vrezen dat ze sponsors kwijtraken. ‘Het is een krachtig signaal’, zegt Gerbrands. ‘Met innovaties worden twee werelden bij elkaar gebracht, technologie en sport versterken elkaar.’

In zijn eerste week als algemeen directeur van PSV in 2015 werd Gerbrands ontboden op het hoofdkantoor van Philips. Hij kreeg te horen dat het bedrijf vanaf 2016 niet langer als hoofdsponsor op het shirt zou staan. Het voelde als een aardschok, nadat de club 34 jaar pronkte met de naamgever. Oud-voorzitter Harry van Raaij sprak zelfs van een ‘belachelijk besluit’ van Philips.

De banden met het moederbedrijf waren al losser. Huidig bestuursvoorzitter Frans van Houten: ‘In 2011 waren we nog een reddende partij om PSV samen met de gemeente overeind te houden, de club moest minder afhankelijk worden. Ik was bezorgd dat we uit elkaar zouden groeien, je kunt geen sponsor blijven uit sentimentele overwegingen. Nu zijn we partners met gezondheid als betekenisvolle inhoud.’

Lachend zegt Van Houten dat hij geen ‘meneer Frans’ is in de traditie van illustere voorgangers als ‘meneer Frits’, de voormalige directeur Frits Philips die als hartstochtelijk PSV-fan in 2005 op 100-jarige leeftijd de kampioensschaal kreeg overhandigd door toenmalig aanvoerder Mark van Bommel.

Toch wenste Philips de banden nooit geheel door te snijden. Sinds 2019 maakt de multinational deel uit van een conglomeraat van bedrijven dat zich verenigt in het Brainport-PSV-partnership. Naast Philips leggen ASML, VDL, Swinkels Family Brewers, High Tech Campus Eindhoven en Jumbo Supermarkten jaarlijks één miljoen euro in.

Metropoolregio Brainport prijkt nu op de voorkant van het shirt, Energiedirect bleef aan en betaalt tot 2022 één miljoen euro per jaar voor een plek op de achterkant van het shirt. Toto staat voor 1,2 miljoen op de mouw. ‘Zo werd het shirt uiteindelijk meer waard’, aldus Gerbrands.

Het dubbele contract met Philips als naamgever van het stadion en cosponsor wordt nu opengebroken. Bovendien verlengde Philips als eerst deelnemer van het Brainport-PSV-partnership het contract tot 2026. ‘Het vereiste een moedige stap om onze naam op de borst op te geven’, zegt Van Houten. ‘Zo konden we wel een verbond met andere bedrijven in de regio Eindhoven oprichten. Die samenwerking maakt ons allemaal sterker.’

In mei presenteerde PSV het gerenoveerde jeugdcomplex op trainingscentrum De Herdgang, in de toekomst moet er het PSV Top Performance Center verrijzen. Gerbrands: ‘Nu is het nog virtueel en doen we in samenwerking met het St. Anna Ziekenhuis diverse projecten. De volgende stap is een gebouw waar je voortdurend mensen kunt testen.’

Niet langer ‘die lampies’

Philips Sport Vereniging werd op 31 augustus 1913 opgericht om de werknemers fit te houden, vanaf 1924 werd PSV een open sportvereniging. Tegenover het stadion staan nog altijd de huizen die ooit tot het Philipsdorp in Eindhoven behoorden. Ruim honderd jaar later illustreert de vernieuwde samenwerking met PSV de transformatie van Philips. ‘We zijn niet langer ‘die lampies’’, zegt Van Houten, refererend aan de geuzennaam van PSV.

De voormalige gloeilampenfabrikant verkoopt nog altijd scheerapparaten en televisies onder licentie, maar de nieuwe missie is de specialisatie in de gezondheidszorg. ‘Die switch bracht Philips veel dichter bij de sport’, aldus Gerbrands. En Van Houten: ‘Wij staan voor excellentie, in alles wat we doen. Bij PSV kunnen we sport met gezondheid verbinden.’

Hygiëne is actueler dan ooit, Philips helpt PSV straks om het stadion geheel coronaproof in te richten wanneer publiek weer welkom is bij de thuiswedstrijden. PSV wil nog meer specifieke kennis afnemen van de sponsor. Gerbrands: ‘Eenderde van je leven slaap je, welke kennis kun je daar uithalen? Hoe laten we mensen zo fit mogelijk aan de dag beginnen?

‘Philips heeft er diverse testprotocollen voor ontwikkeld, maar je moet ook denken aan begeleiding in lifestyle. Op de Herdgang wordt al veel gemeten, maar niet alleen Philips ook de andere bedrijven in het partnership gaan helpen bij projecten om de vitaliteit te bevorderen.’

PSV ondersteunt Philips in het ontwikkelen van modellen bij revalidatie. Gerbrands: ‘Wij weten hoe we topsporters na een blessure weer terug kunnen brengen. Die statistiek kan Philips toepassen bij het ontwikkelen van medische apparatuur.’

Gerbrands schetste al eerder de contouren van een nieuwe toekomst voor zijn club. Niet het geld, maar creativiteit en innovaties moeten PSV structureel tot de beste 32 clubs van Europa laten behoren. ‘We kunnen toch niet opboksen tegen de honderden miljoenen aan tv-gelden in landen als Engeland, Spanje en Duitsland. We maken het verschil door het slimmer te doen als de rest, met Brainport als kenniscentrum. Dat maakt ons concept uniek.’