Niet elk hulpaanbod is even nobel: ‘Mooie, intelligente Oekraïense vrouw gezocht’

Naast alle hartverwarmende initiatieven, krijgen Oekraïense vluchtelingen in Nederland ook te maken met mensen met minder goede bedoelingen. Vrijgezelle mannen bijvoorbeeld die denken te kunnen profiteren van de kwetsbare positie van vrouwen op de vlucht.

Anne Roest was er net op tijd bij. Een jonge vrouw uit Oekraïne wilde op de Facebookpagina waarvan Roest een van de vijf beheerders is, een bericht plaatsen dat ze alleen op de vlucht is en dringend opvang zoekt. ‘Ze had er zelfs haar 06-nummer bij gezet.’

Op zo’n moment weet Roest wat haar te doen staat als beheerder van ‘Oekraïne vluchtelingen NL’, een Facebookpagina die na de Russische inval werd opgericht en nu al 19 duizend leden telt. ‘Ik heb haar meteen gebeld en gezegd: ik vind het lullig voor je, maar er kijken hier helaas ook foute figuren mee. Als jij laat weten dat je in je eentje op de vlucht bent, kan ik niet garanderen dat zulke types geen contact met je zoeken.’

De vluchtelingenstroom uit Oekraïne heeft ook in Nederland allerlei hartverwarmende initiatieven op gang gebracht. Tegelijkertijd zijn hulporganisaties beducht voor de risico’s. Ze houden er rekening mee dat Oekraïense vrouwen en kinderen, met de Russische bommen soms nog op hun netvlies, tijdens hun vlucht te maken krijgen met nieuwe gevaren: mensenhandel, gedwongen werk en (seksueel) misbruik.

Van eerdere vluchtelingenstromen is bekend dat ook mensenhandelaren, loverboys en kwaadwillende ondernemers meekijken waar ze kunnen toeslaan, zegt Steffie van de Lande, zorgcoördinator mensenhandel bij Stichting Humanitas in Rotterdam. De Nederlandse politie controleert, net als de Duitse collega’s, daarom uit voorzorg extra op stations waar treinen uit Duitsland met Oekraïense vluchtelingen aankomen. ‘Maar op sociale media gaat dat ronselen geraffineerder’, aldus Van de Lande.

Vertrouwen

‘Je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurt’, zegt sociaal werker Katja Didenko daarover. De Russisch-Oekraïense woont sinds haar tiende in Nederland en heeft via een uitgebreid netwerk veel contact met Oekraïense vluchtelingen. Iemand met verkeerde bedoelingen ziet bijvoorbeeld op een forum dat een meisje in gebrekkig Engels vertelt dat ze een slaapplek zoekt en neemt contact op. We weten ook dat mensenhandelaren zich soms voordoen als hulpverleners van bekende ngo’s.’

Bij het onderbrengen van de nog altijd groeiende groep Oekraïense vluchtelingen ging snelheid nogal eens boven een zorgvuldige registratie. En hoewel dit op de meeste plekken goed lijkt te gaan, zijn er ook zorgen. Want wie garandeert dat die aardige man op Facebook met een lege zolderkamer inderdaad een vrouw en kinderen heeft? En dat hij te vertrouwen is? ‘De Oekraïense vluchtelingen zijn heel warm opgevangen’, zegt Van de Lande. ‘Maar tegelijk kan iedereen zich opwerpen als redder. En deze mensen kennen hun rechten en plichten niet, ze zijn afhankelijk van de goedheid van anderen.’

‘We hebben al meerdere signalen van uitbuiting van Oekraïense vluchtelingen ontvangen. Op sociale media wordt bijvoorbeeld al geïnformeerd naar Oekraïense vrouwen voor in de seksindustrie’, zegt directeur Ina Hut van CoMensha, het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Volgens Hut onderzoeken opsporingsdiensten deze signalen – om concrete meldingen gaat het nog niet.

Vrijgezel

Roest laat op verzoek berichten zien van mannen die via ‘Oekraïne vluchtelingen NL’ een opvangplek aanbieden. Ogenschijnlijk alleenstaande en vooral oudere mannen – voor zover dat uit hun Facebookprofiel valt op te maken.

‘Gezocht leuke spontane vrouw tot 50 kinderen geen bezwaar’, informeert bijvoorbeeld een man met een hond als profielfoto. Tussen zijn likes staan een paar datingsites en een bordeel, volgens zijn profiel is hij vrijgezel. Roest: ‘Zo’n bericht laten we natuurlijk niet door. Gelukkig zijn de meeste mannen met kwade bedoelingen best doorzichtig.’

Een beheerder van een andere grote hulppagina op Facebook (‘Steun Oekraïne’, met 6.200 leden), schreef de verbijstering van zich af over de berichten die hij zoal krijgt. Zo was een man nadrukkelijk op zoek naar een ‘alleenstaande dame tussen de 25 en 30 jaar, zeker niet ouder’. Een andere man wilde graag een ‘mooie, intelligente en verzorgde Oekraïense vrouw’, aldus Andy de Schipper, die de pagina met zijn Russische vrouw beheert.

De Schipper – transportverzekeraar in het dagelijks leven – zag ook wensen voorbijkomen als ‘eerlijk en oprecht’, ‘liefst zonder kind’ of ‘kind geen probleem’. Hij kan er met zijn hoofd niet bij dat mannen zijn hulppagina misbruiken om te daten met ‘vrouwen die nog maar net de dood zijn ontvlucht en van wie de man zijn leven aan het geven is aan het front’.

Hulporganisaties proberen de Oekraïense vluchtelingen zo vroeg mogelijk te wijzen op dreigende gevaren. Al aan de grens met Polen wordt er bij ze op gehamerd een foto te maken van de chauffeur bij wie ze instappen, zijn identiteitspapieren te fotograferen en zijn nummer te noteren. Nieuwe verkrachtingen, zoals gevluchte Oekraïense vrouwen in Duitsland en Polen overkwam, wil iedereen voorkomen. Op sociale media wordt daarbij ook een flyer ingezet die CoMensha maakte met andere hulporganisaties en die vrouwen in het Oekraïens, Engels en Nederlands erop wijst dat niet iedereen die hulp aanbiedt, te goeder trouw is.

Argwaan

Robin Vermeulen werkte tot voor kort in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, zijn stuwmeer aan vrije uren gebruikt hij nu om vluchtelingen en mensen die opvang bieden aan elkaar te koppelen. Hij merkt dat vluchtelingen na alle waarschuwingen steeds alerter worden en niet zomaar instappen bij de Nederlandse chauffeurs met wie Vermeulen contact heeft. Een van de chauffeurs paste, om hun vertrouwen te winnen, daarom zijn profielfoto op Facebook aan: hij staat er nu met zijn vrouw en vier dochters op, in plaats van alleen.

Vermeulen vindt die argwaan terecht en begrijpt ook waarom hij zich moet verantwoorden als man die hulp biedt. ‘Er zijn bij de grens bendes actief in de mensenhandel, we hebben het over kwetsbare vluchtelingen. Een tolk die wilde weten wie ik was, was pas overtuigd van mijn goede bedoelingen toen ik de Verklaring Omtrent Gedrag liet zien die ik voor mijn nieuwe baan nodig heb.’

Oekraïense vrouwen – met of zonder kinderen – die om hulp vragen, koppelt Vermeulen daarom per definitie niet aan een alleenstaande man. ‘Als ik de intenties niet vertrouw, vraag ik iemand of het ook geen probleem is om een gezin met de man erbij op te vangen. Soms hoor je dan niets meer terug.’

Anne Roest, beheerder van de Facebookpagina ‘Oekraïne vluchtelingen NL’: ‘Na een paar keer doorklikken op iemands Facebookprofiel weet je vaak al genoeg.’

Na een paar keer doorklikken op iemands Facebookprofiel weet je vaak al genoeg, zegt Anne Roest. Bijvoorbeeld iemand die alleen maar bevriend is met jonge Oekraïense vrouwen. Of een bijna leeg profiel, dat kort na de Russische invasie is aangemaakt.

Daarbij vallen verdachte types ook vaak op bij andere Facebookgebruikers, die ze dan weer rapporteren aan de beheerders. Als Roest het niet vertrouwt, vraagt ze vaak nog even door bij een gebruiker. Bijvoorbeeld: ‘Je zegt op Facebook dat je een relatie hebt, maar woon je nog wel met diegene samen?’

Komt er geen bevredigend antwoord, dan blokkeert Roest de gebruiker. Ze laat een screenshot zien van zo’n gesprek: ‘Jammer’, reageert een geblokkeerde gebruiker. ‘Ik had alleen maar goede intenties.’

Roest en haar collega-beheerders hebben inmiddels een andere Facebookpagina gemaakt, waar het alleen maar draait om het zoeken naar en het aanbieden van opvang. Op die manier hopen ze meer veiligheid te bieden voor vluchtelingen en meer controle te hebben over de berichten en reacties die er langskomen.

Met de vrouw die ze wees op de gevaren van haar oproep, heeft Roest nog vaak contact. Nog dezelfde dag spraken ze af om in Utrecht koffie te drinken. De Oekraïense bleek daar al op een centrale opvanglocatie te verblijven. Roest: ‘Ze is slim en al ergens in de dertig. Zij redt zich denk ik wel. Maar ze begreep gelukkig wel waarom ze niet zo met haar mobiele nummer te koop moest lopen.’