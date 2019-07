Niet eerder werd er zo veel geld witgewassen OF Voor bijna tien miljard aan frauduleuze transacties

Het pand van de FIU in Zoetermeer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dit staat in het woensdag verschenen jaarverslag van de Financial Intelligence Unit (FIU). Dat is de zelfstandige opererende, bij de politie ondergebrachte autoriteit waar financiële dienstverleners volgens een wettelijke verplichting transacties moeten melden die zij niet vertrouwen. De FIU analyseert de meldingen en verleent deze zo nodig het predicaat ‘verdacht’.

In 2018 constateerde de autoriteit 58 duizend verdachte transacties, ter waarde van in totaal 9,7 miljard euro. In 2017 ging het om 40 duizend transacties en 6,7 miljard euro. Het zijn meldingen van financiële deals die na analyse en onderzoek op de zeef van de FIU zijn blijven liggen. Een kapitaal huis dat via een bank in Dubai zogenaamd wordt betaald uit de verkoop van een antiek beeld. Een bedrag van 100 duizend euro dat in kleine stapjes wordt overgemaakt naar een bananenexporteur in Zuid-Amerika.

De zaken worden door de FIU doorgegeven aan politie, Openbaar Ministerie en FIOD. Het is niet altijd goed te volgen wat de opsporings- en vervolgingsdiensten vervolgens doen met die informatie. Ook is niet bekend hoeveel van het frauduleuze geld wordt afgenomen. Bronnen melden aan de Volkskrant dat de politie in de praktijk alleen van de gegevens van de FIU gebruikmaakt in lopend onderzoek.

Bij de werkwijze van de FIU zelf zijn ‘vraagtekens geplaatst’, meldt minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie in de Kamerbrief bij het jaarverslag. Medewerkers hebben processen-verbaal opgemaakt terwijl ze daartoe niet bevoegd waren. Ook bestaat er kennelijk onduidelijkheid over de politiegegevens waarover de dienst kan beschikken. Daarom heeft de minister de bevoegdheden van de FIU en de politie per 1 juli samengevoegd.

Volgens de minister staan de als verdacht aangemerkte transacties niet ter discussie. De dienst filterde ze uit honderdduizenden meldingen. Die werden gedaan voor de beroepsgroepen met een meldplicht, van houders van geldkantoren tot taxateurs.

Wat opvalt, is het toenemende aantal meldingen van de Nederlandse banken. Het lijkt erop dat alle ophef over het ING-schandaal – de bank verwaarloosde jarenlang haar meldplicht – zijn uitwerking niet mist. De FIU vindt dat ook accountants scherper moeten opletten: ‘De FIU heeft aan de hand van voorkomende casussen bemerkt dat accountants doorgaans direct zicht hebben op mogelijke corruptie, indien zij de kenmerken daarvan beter weten te herkennen.’

Van de bijna 10 miljard euro aan frauduleuze zaken komt het leeuwendeel, bijna 7,5 miljard, van slechts 105 transacties van elk 10 miljoen euro of meer. Daarachter moeten machtige criminele netwerken schuil gaan, suggereert de FIU. ‘Verdachte transacties van deze omvang’, schrijft de dienst, ‘kunnen van grote invloed zijn op de financiële integriteit, zowel nationaal als internationaal.’

Opmerkelijk is de aandacht die de FIU vraagt voor zorgfraude. De dienst constateert dat ‘steeds creatievere manieren worden aangewend om geld wit te wassen of terrorisme te financieren’ en noemt dan expliciet het sjoemelen met zorggeld als mogelijke financieringsbron van terrorisme. De FIU ontving vorig jaar vooral uit de bankensector bericht van ruim 1.300 gevallen van mogelijke zorgfraude. In het jaarverslag wordt dan geconstateerd: ‘Het bijzondere van deze meldingen is dat er bij circa 20 procent van de ongebruikelijke transacties een mogelijke relatie is met personen die betrokken kunnen zijn bij de financiering van terrorisme.’