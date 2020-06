Niet een hek, maar een commissie moet wolf uit Friesland weren

Een wolf langs de N381 ter hoogte van Noord-Sleen, bij Emmen. Beeld ANP

Voor motie-indiener Marten Dijkstra (VVD) is het klip en klaar: ‘De wolf past niet in onze provincie.’ De intentie leidde tot smalende reacties van tegenstanders. ‘Dan maar een hek om Friesland’, aldus Sijbe Knol (FNP). Vooralsnog blijft het bij een groep experts die een ‘plan van aanpak’ gaan opstellen.

Sinds de herintroductie van de wolf in Nederland in 2015 houdt het dier de gemoederen bezig. Natuurliefhebbers koesteren de gast als een verrijking van de fauna, maar schapenboeren voelen zich aangeschoten wild. Op de Veluwe vestigde zich in 2019 een wolvenpaar, die vormen inmiddels een roedel.

Omdat de discussie verhit, liet het kabinet volgens goed poldergebruik zelfs een opinieonderzoek uitvoeren naar het maatschappelijk draagvlak voor de wolf. Daaruit bleek eerder deze week dat 57 procent van de ondervraagden het dier welkom heet in Nederland. Dat is 12 procentpunt meer dan in 2012. Toen was 45 procent van de Nederlanders voor de vestiging van de wolf. Daartegenover staat dat 18 procent van de ondervraagden de wolf liever buiten de landsgrenzen houdt. Een kwart van de respondenten is neutraal.

Sterker: een ontmoeting met een wilde wolf zouden de meeste Nederlanders (77 procent) een bijzondere ervaring vinden en bijna de helft van de Nederlands zou graag een wolf in het wild willen tegenkomen.

Wolvenbeleid

De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het wolvenbeleid. Eerder stelden zij gezamenlijk een Interprovinciaal Wolvenplan en het Draaiboek Wolf op. Ook is er een centraal Wolvenmeldpunt. In de strijd tegen de wolf gaat de provincie Gelderland schapenhouders op de Veluwe subsidie geven om hun kuddes met schrikdraad te omheinen. Net als in Friesland gaan er ook in Noord-Brabant stemmen op de ongenode gast buiten de herberg te houden. ‘Op dit moment is een zwervende (jonge) wolf actief in Brabant die veel slachtoffers maakt onder schapen’, meldde minister Carola Schouten van Landbouw deze week aan de Tweede Kamer.

Welkom of niet: de Friese motie lijkt juridisch nogal bewerkelijk. De wolf is een beschermde diersoort. Het Europese Hof van Justitie bepaalde vorige week nog dat de wolf zelf wel zijn leefgebied kiest. Waar hij komt, daar is zijn habitat.

Momenteel verblijven er voor zover bekend geen wolven vast in Friesland. Al werden er onlangs wel een paar gesignaleerd in het Drents-Friese Wold, in de bossen bij toeristische trekpleister Bakkeveen.

In Drenthe, waar wolven met bestemming Friesland doorheen reizen, lijkt de eveneens bezorgde politiek zich minder illusies te maken. Ook daar is een commissie ingesteld – maar dan een die schadevergoedingen moet verstrekken aan schapenboeren.

Volgens officiële tellingen hebben wolven sinds 2015 38 schapen doodgebeten in Friesland. Daartegenover staan overigens 45 gevallen waarvan later uit dna-onderzoek bleek dat niet een wolf, maar een hond de dader was.