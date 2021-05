Niet De Graafschap, maar Go Ahead Eagles promoveert naar eredivisie

Spelers van Go Ahead Eagles vieren de promotie naar de eredivisie. In het uitduel tegen Excelsior had de club uit Deventer aan een 0-1 overwinning genoeg. Beeld ANP

Ongelooflijke taferelen, die ontknopingen in sport zo meeslepend maken, waren woensdagavond te zien in de Keuken Kampioen Divisie. De vreugdetranen van Go Ahead Eagles en het intense verdriet van De Graafschap. De vechtlust ook van middenmoter Helmond Sport, dat zijn sportieve plicht deed door 0-0 te spelen bij De Graafschap. Go Ahead won bij Excelsior (0-1) en passeerde De Graafschap in de laatste speelronde, op grond van het doelsaldo. Cambuur Leeuwarden was als kampioen al eerder gepromoveerd.

De promotie is zonder meer spectaculair te noemen. ‘Ongekend’, zei de aanvoerder van de verliezers, Ted van de Pavert, van De Graafschap. ‘We hebben het onmogelijke gepresteerd’, aldus trainer Kees van Wonderen van Go Ahead voor de camera’s van ESPN. En aanvoerder Sam Beukema: ‘Ik besef het niet. De adrenaline. Ik ben zo trots op Go Ahead.’ Vooraf had Go Ahead Helmond Sport op ludieke wijze gemotiveerd, door Deventer koeken aan te bieden, en gratis wasbeurten voor de auto’s, als de ploeg goed partij bood tegen De Graafschap.

Go Ahead Eagles is de beste ploeg sinds de winterstop, met een opmars van plek veertien naar plek twee. Het elftal van Van Wonderen, die zijn positie als assistent bij Oranje voor dit seizoen inruilde voor het hoofdtrainerschap in Deventer, telt mooie talenten. Sam Beukema bijvoorbeeld, die naar AZ vertrekt. Of doelman Jay Gorter, al twintig wedstrijden zonder tegendoelpunt. Er zijn ook routiniers als Jeroen Veldmate of Jacob Mulenga. Het is de club van de schitterende Adelaarshorst, een van de mooiste stadions van het land. Go Ahead promoveert voor het eerst sinds 2016.

Bizar was het verloop van de avond, met name door het noodweer boven Doetinchem, dat het veld in korte tijd onbespeelbaar maakte en scheidsrechter Dieperink dwong het duel te staken in de 38ste minuut. Bij de hervatting, 80 minuten later, waren alle andere wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, zoals de competitie officieel heet, al afgelopen.

De Graafschap wist nu dus precies welk resultaat het moest halen en welke clubs waren overgebleven van de vier concurrenten. De uitgangspositie was in zekere zin hetzelfde als vóór de aftrap op deze gedenkwaardige avond. Winnen was sowieso genoeg voor het elftal van Mike Snoei, want De Graafschap was met twee punten voorsprong op Almere City en Go Ahead Eagles begonnen aan de laatste speelronde, en met drie punten verschil met NAC.

Vier ploegen kwamen nog in aanmerking voor een plek in de eredivisie, achter de al eerder gepromoveerde kampioen Cambuur Leeuwarden. Door het uitstel wist De Graafschap dat het alleen nog iets te duchten had van Go Ahead. Maar het uitstel zorgde ook voor extra druk. Er moest een doelpunt vallen, nu Go Ahead op gelijke hoogte was gekomen in punten, met een veel beter doelsaldo.

Het was misschien logisch geweest om ook alle andere wedstrijden met belang te staken, om ongeveer gelijktijdig te eindigen en zo competitievervalsing te beperken. De KNVB besloot echter de andere wedstrijden gewoon te laten lopen zoals ze liepen. ‘Dit is overmacht’, aldus woordvoerder Daan Schippers tijdens de onderbreking. ‘Het is heel vervelend, maar we kunnen niet zes andere wedstrijden stilleggen omdat één wedstrijd later wordt uitgespeeld of vandaag zelfs niet wordt uitgespeeld. Dat zou een te grote impact hebben op het totaal, wetende dat zaterdag de play-offs al beginnen.’ Niet alleen de duels van de drie directe concurrenten van De Graafschap waren nog van belang, ook was nog een periodetitel te vergeven en precieze klasseringen in de eindstand, bepalend voor de indeling in de play-offs.

En dus werd het toch nog spannend. Eerst de concurrenten. NAC verloor na een voorsprong (0-2) bij kampioen Cambuur (3-2) en was uitgeschakeld. Almere City speelde thuis gelijk tegen Jong PSV en strandde op een punt van De Graafschap. Go Ahead won door een doelpunt van Bas Kuipers in de 83ste minuut bij Excelsior en schoof zo op naar de tweede plaats.

En toen begon het wachten voor Go Ahead, dat het duel in Doetinchem op het veld van Excelsior in Rotterdam bleef volgen. De Graafschap ging weer voetballen. Eerst zeven minuten tot de rust, daarna vijf minuten pauze, en toen weer drie kwartier, op een moeilijk bespeelbaar veld, dat zo goed mogelijk watervrij was gemaakt door bezems en prikkers.

Kansen kreeg De Graafschap. Kansen. Kansen. Maar een doelpunt bleef uit bij de ploeg die vorig seizoen tweede stond toen de KNVB de competitie afbrak vanwege corona. De Graafschap voelde zich onrechtvaardig behandeld en zou het dit seizoen goedmaken. Dat is mislukt, al volgt nog een herkansing via de play-offs. Maar De Graafschap zal aangeslagen zijn.