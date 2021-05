‘Niet alleen het vertrouwen in Willem-Alexander is gedaald, óók in Máxima’

Van Nieuwkerk staat volgens Remco Meijer bekend om zijn empathische aanpak, 'maar dat wil niet zeggen dat hij geen kritische vragen kan stellen'. Beeld ANP

Wat is er zo bijzonder aan dit interview?

‘Er zijn maar twee eerdere interviews met Máxima alleen: van Jeroen Pauw in 2005 en van Dominique van der Heyde in 2011. Beide vraaggesprekken waren onderdeel van een soort documentaire. Daarin werd ze ook gevolgd tijdens bijvoorbeeld werkbezoeken. Ik begrijp dat dit interview op zichzelf staat. Dan is Van Nieuwkerk een goede interviewer, die sfeer weet te creëren.’

‘En er is natuurlijk het afgelopen jaar wel het een en ander gebeurd. Ik neem aan dat hij zal vragen naar de foto in Griekenland waarbij Willem-Alexander en Máxima te dicht bij een restauranteigenaar stonden. Dat hij zal vragen naar de aanschaf van de speedboot, die weliswaar eerder heeft plaatsgevonden maar vorig jaar in de openbaarheid kwam. En dat hij zal vragen naar de geplande herfstvakantie in Griekenland, toen in Nederland de tweede coronagolf plaatsvond.’

In de excuusvideo na die vakantie was alleen Willem-Alexander aan het woord, Máxima niet.

‘Máxima zat naast hem en het was echt de koning die verantwoording aflegde en excuses maakte. Dat is ook juist. Maar het afgelopen jaar is volgens de peilingen niet alleen het vertrouwen in Willem-Alexander gedaald, óók in Máxima. Daarin werd duidelijk dat de koning en de koningin bij dat incident veel goodwill hebben verloren. En we hebben tot dusver niemand van het Koningshuis daar in een interview over gehoord.’

Een hoe kritische Matthijs van Nieuwkerk kunnen we verwachten?

‘Er is tot nu toe weinig informatie over het interview verspreid, behalve dat het is opgenomen op haar werkkamer in Huis ten Bosch op 7 mei. Er zullen filmpjes, zogeheten instarts, worden getoond. Van Nieuwkerk staat bekend om zijn empathische aanpak, maar dat wil niet zeggen dat hij geen kritische vragen kan stellen. Ik denk dat hij het zichzelf kwalijk neemt, als hij ze niet heeft gesteld.’

Maakt de Rijksvoorlichtingsdienst een kritisch interview niet onmogelijk?

‘Normaal gesproken niet. Je mag alles vragen, maar er geldt wel ministeriële verantwoordelijkheid. In de montage kunnen ongelukkige antwoorden sneuvelen. Jeroen Pauw had in zijn interview dulce de leche meegenomen, een Zuid-Amerikaanse karamelpasta. Toen hij die zoete lekkernij aan Máxima gaf, riep ze uit: ‘Ik houd van jou, zó veel!’ Dat heeft de uitzending niet gehaald. Misschien kwam dat er iets te informeel uit.’

Haar populariteit is gedaald in het afgelopen jaar. Is dat alleen te wijten aan die herfstvakantie?

‘Die fout speelt een rol, maar ook de verminderde zichtbaarheid in het algemeen helpt niet mee. De meeste werkbezoeken zijn het afgelopen jaar digitaal afgelegd. Dan is het heel moeilijk voor de koning en de koningin om in beeld te zijn. Terwijl dat wel core business is voor het Koningshuis. Zichtbaarheid is essentieel om een verbindende rol te spelen.’

Nog steeds is ze wel het populairste lid van het Koningshuis. Wat verklaart die populariteit?

‘Dat is ze eigenlijk al sinds haar entree. Ze maakt altijd een hartelijke, spontane indruk en komt doorgaans goed over op televisie.

‘Ze sprak bijvoorbeeld heel open over de dood van haar jongste zus, die in 2018 zelfmoord pleegde. Dat raakt veel mensen, denk ik, en helpt ook als je zelf in zo’n situatie terecht komt. Ik verwacht ook dat de dood van haar vader in 2017 en haar zus terugkomen in het interview. In de aankondiging staat dat het zal gaan over ‘leven, liefde en werk’. Dit hoort zeker daarbij.’

Naast dit interview maakt de Avrotros een documentaireserie over haar en schreven Marcia Luyten en Rick Evers biografieën over Máxima. Wat verklaart de grote journalistieke interesse in haar op dit moment?

‘Ze wordt vijftig, dat is een kroonjaar. In de journalistiek focussen we graag op dit soort cijfers. Als iemand als Máxima vijftig wordt, is dat een haakje om over haar te publiceren.’

Wat heeft dat gegraaf tot dusver opgeleverd?

‘Aan het boek van Marcia Luyten hebben wij in de krant aandacht besteed. Dat is het eerste deel van een tweedelig biografisch portret. Dit gedeelte gaat over haar leven tot aan de ontmoeting met Willem-Alexander. Pas in het tweede deel komt Marcia in het nu terecht.’

‘Het boek van Rick Evers gaat over hoe zij werkt en met wie zij werkt. Er staan volop citaten in van mensen die haar aanpak van dichtbij zien. Het gaat ook over de afwegingen die zij moet maken tussen al die verschillende uitnodigingen: wat doe je wel en wat doe je niet? Dat is interessant om te lezen. Ik hoop dat Van Nieuwkerk er stof aan ontleent.’