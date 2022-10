Niet alleen het delict, maar ook de oorzaak aanpakken: de wijkrechter blijft definitief in Rotterdam

De wijkrechtbank in zitting in Het Huis van de Wijk in Hillevliet. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Op de achtergrond klinkt getimmer. ‘Even wennen hoor’, zegt Robin, een magere veertiger met korte dreadlocks. Hij moet zich verantwoorden voor gestolen flessen Jack Daniel’s en blikken bier. ‘Ik ben weleens in de rechtbank aan het Wilhelminaplein geweest. Daar lopen heel andere mensen dan hier.’

Robin en zijn advocaat zitten in het oude handwerklokaal van de voormalige Lagere Technische School. Tegenover hen zit een rechter. ‘Welkom’, groet ze de verdachte vriendelijk. ‘We zijn bij elkaar gekomen in het kader van de wijkrechtspraak, en gaan vandaag uw zaak behandelen. Alle betrokkenen willen dat het beter gaat met u, zodat we u niet meer terugzien in het strafrecht.’

Completer beeld

Sinds de zomer van 2020 loopt hier in het wijkgebouw aan de Hillevliet in Rotterdam een proef met wijkrechtspraak, net als in Eindhoven en sinds kort ook in Amsterdam. Doel is het toegankelijker maken van de rechtspraak. Bovendien ‘willen we niet alleen straffen’, stelt projectleider Antoinette Opstelten, ‘maar bijdragen aan een oplossing voor het probleem’.

Voorafgaand aan elk strafproces in het wijkgebouw vindt daarom onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis overleg plaats tussen advocaat, reclassering, Openbaar Ministerie en hulpverleners van de verdachte. Zij hebben samen gekeken wat nodig is om Robin verder te helpen. ‘Daardoor heb ik tijdens de zitting een veel completer beeld van wat er aan de hand is’, zegt wijkrechter Arjette van Luijck.

Wijkrechtspraak is overgewaaid uit New York, waar de ‘community court’ al twintig jaar succesvol draait. Het beoogt rechtspraak laagdrempeliger maken en problemen ‘multidisciplinair’ aan te pakken. Er wordt niet alleen gekeken naar het delict, benadrukt projectleider Opstelten, maar ook naar oorzaken zoals schulden, verslaving, dakloosheid of huiselijk geweld. ‘In zulke gevallen kan naast de straf bijvoorbeeld een behandeling, schuldsanering of omgangsregeling worden opgelegd.’

Het timmeren wordt inmiddels overstemd door een elektrische zaag – in het wijkgebouw vinden talloos veel activiteiten plaats, van goudsmeden en beeldhouwcursussen tot muziekles en toneel. Net als in de rechtbank staat in de aangrenzende ruimte van de zittingszaal een detectiepoortje. Een bode in rechtbankuniform ziet toe op de veiligheid.

Erkenning van problemen

In de zittingszaal komen vooral buurtbewoners die zijn betrapt op diefstal, vernieling, heling, wanbetaling of drugsverkoop. Vijf wijken in Rotterdam-Zuid vallen onder het project. Op basis van postcode beslist het Openbaar Ministerie welke verdachten met meervoudige problematiek voor wijkrechtspraak in aanmerking komen. Sinds de aanvang in 2020 zijn hier, in dit klaslokaal, al 132 strafzaken afgehandeld.

Alle procespartijen en betrokken hulpverleners bij deze vorm van rechtspreken, zijn over het project geënqueteerd. Het is te vroeg om conclusies over recidiven te kunnen trekken, maar de ruime meerderheid (77 procent) is erg tevreden, vooral over de aanpak van achterliggende problemen. Zorgverleners hebben aangegeven dat verdachten tijdens de zitting meer open staan voor hulp, en blij zijn met de erkenning van hun problemen. Ook rechters, het Openbaar Ministerie en de bewoners zelf (die worden vertegenwoordigd door hun advocaten) zijn overwegend positief.

Daarom besloten de vijf opdrachtgevers van het project – de burgemeester, hoofdofficier, rechtbankpresident, deken en de politiechef van Rotterdam – afgelopen week dat het gebied van de wijkrechter wordt uitgebreid en het project definitief een plaats krijgt in de Rotterdamse rechtspraak. Volgend jaar wordt onderzocht welke zaken nog meer voor de wijkrechter in aanmerking komen. Daarbij wordt gedacht aan jeugdrecht, leerplicht- en incassozaken zoals wanbetaling bij huur, energielevering en de zorgverzekering.

‘Nog een pluspunt is de snelheid van de procedure’, zegt Opstelten over de nieuwe aanpak. ‘Je loopt tegen de lamp en binnen acht weken sta je in de zaal op zitting.’ Er zijn geen wachtlijsten.

Middenin de samenleving

‘Het is niet dat ik het niet kon betalen’, verklaart Robin in de zittingszaal zijn diefstal van flessen en blikken drank, ‘ik deed het gewoon omdat ik dacht dat het kon.’ Tegenover een groot portret van koning Willem-Alexander bekent hij dat hij weer in de fout is gegaan: ‘Ik heb dingen in mijn zak gestopt en ben dom geweest’. Hij kreeg al eens eerder een taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor het passeren van een winkelkassa zonder af te rekenen, maar belooft nu ‘echt, echt’ zijn leven te beteren. ‘Ik realiseer me nu wat er allemaal op het spel staat, ik kan mijn baan en mijn huis verliezen.’

Rechter Van Luijck legt hem een taakstraf en een celstraf van acht weken op met een proeftijd van twee jaar, evenals schuldhulpverlening, psychologische hulp en een behandeling voor zijn cocaïneverslaving, ‘want daar moet u echt vanaf’.

De hele zaak duurt vijf kwartier waarin ook hulpverleners en de reclassering uitgebreid hun visie komen geven. ‘In een gewone rechtbank duurt zo’n diefstalletje voor de politierechter doorgaans veel korter’, noemt projectleider Opstelten als bijkomend voordeel.

Ook prettig is dat je als rechter echt middenin de samenleving staat, voegt rechter Van Luijck toe. ‘Het is leuk om ergens anders te zijn dan alleen in dat statige, marmeren, afstandelijke gerechtsgebouw.’ Officier van justitie Eveline van Dorp merkt op dat de laagdrempeligheid zich al meermaals heeft bewezen. ‘We hadden laatst een zaak waarbij geen dagvaarding in persoon was uitgereikt. Niemand verwachtte de verdachte, we konden hem niet bereiken. Maar hij kwam ineens toch opdagen. ‘Ik dacht: ik ga even kijken’, zei hij, ‘want het is toch om de hoek’.