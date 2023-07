Niet 25, maar bijna 500 elektrische auto’s op brandend vrachtschip: maakt blussen nog complexer

De grote hoeveelheid elektrische auto’s op vrachtschip Fremantle Highway, kan verklaren dat het zoveel moeite kost om het vuur onder controle te krijgen. Beeld AFP

De nieuwe informatie over de lading is afkomstig van K Line, de Japanse reder die het vaartuig had gecharterd. Gisteren liet K Line in een gesprek met het Duitse persbureau DPA al weten dat er ook veel meer voertuigen in het ruim zitten dan eerder was gemeld: 3.783 in plaats van 2.857.

Onduidelijk is hoe K Line en de eigenaar, de Japanse scheepsbouwer Shoei Kisen Kaisha, 900 auto's meer over het hoofd hebben kunnen zien, en niet meteen wisten te melden dat er ook meer elektrische auto's aan boord zijn.

Brandspuit heeft weinig zin

De grotere hoeveelheid elektrische auto’s kan een verklaring zijn voor het feit dat het zoveel moeite kost om het vuur onder controle te krijgen. Batterijen in auto's zijn goed beschermd, tegen zowel botsingen als water. De brandspuit op een brandende auto zetten haalt niet zoveel uit: brandweerlieden proberen het vuur het liefst te smoren door de auto in een bak water onder te dompelen.

Een brand aan boord van een schip betekent nog voorzichtiger handelen: grote hoeveelheden bluswater die zich ophopen in het ruim kan een vaartuig uit balans brengen. Het schip wankelt al, omdat de lading in het ruim is gaan schuiven. Om het vaartuig niet verder te laten kantelen, meldde de kustwacht donderdag dat besloten is om de Fremantle Highway niet meer te koelen met bluswater. Het kan nog weken duren voordat het vuur is uitgewoed.