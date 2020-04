Niemand wil meer naar de camping: ‘Wat moet je daar als je niet naar het toilet kunt?’

Beeld EPA

Met het voorspelde mooie weer voor komend weekeinde zou het op campings en vakantieparken nu normaliter topdrukte zijn. Maar het is stil op de camping. En dat zal nog wel even zo blijven.

Volgens de richtlijnen van het RIVM moeten campings en vakantieparken publieke voorzieningen zoals restaurants en sanitair dichthouden. Verschillende veiligheidsregio’s hebben daarbovenop aanvullende maatregelen genomen. Als gevolg daarvan is een lappendeken ontstaan.

Zo zijn in Zeeland, Zuid-Holland, Twente en Noord-Holland Noord alle campings en vakantieparken verplicht gesloten. In IJsselland (Overijssel) en Brabant mogen recreanten wel verblijven in huisjes of stacaravans, als die eigen sanitaire voorzieningen hebben. In de overige zestien veiligheidsregio’s mogen campings openblijven, als ze zich houden aan de RIVM-richtlijnen.

Maar dat is een wassen neus, zegt Bas van Mill, bestuurslid van de Stichting Vrije Recreatie (SVR) waarbij twaalfhonderd boerencampings zijn aangesloten. ‘Wat moet je op een camping als je niet naar het toilet kunt? Zeg dan gewoon dat alle campings dicht moeten. Dat is veel duidelijker.’

Van de bij de SVR aangesloten campings is volgens Van Mill 70 procent al uit eigen beweging dichtgegaan. Bij de overige 30 procent zal bijna niemand komen, een handjevol vaste gasten met stacaravans uitgezonderd.

Afwachten

De voorjaarsperiode met Pasen, de meivakantie en Pinksteren is de drukste tijd van het jaar voor Nederlandse campings, aldus Ramon van Reine van campinggids ACSI; in de zomer gaan veel Nederlanders naar het buitenland. Dat valt nu helemaal in het water. ‘Ik schat dat campings een kwart van hun omzet kwijtraken. En dan moeten we de zomer nog maar afwachten.’

Extra zuur is dat campingeigenaren nu niet in aanmerking komen voor de financiële compensatieregelingen voor bedrijven die het kabinet heeft afgekondigd. Er is een lijst gemaakt van getroffen sectoren, vertelt Liane Jansen van Hiswa-Recron, de branchevereniging van recreatiebedrijven. ‘Daar staan campings niet op.’

Hiswa-Recron is net als de SVR een lobby begonnen om ook campinghouders op die lijst te krijgen. ‘Wij hebben een enquête gehouden onder onze leden’, zegt SVR-bestuurslid Van Mill. ‘Van hen zegt 40 procent in de problemen te komen als dit tot 1 juni duurt.’

Ook verhuurders van vakantiehuisjes delen in de malaise. Roompot Vakanties, dat 116 recreatieparken beheert in heel Nederland, heeft vijftig parken moeten sluiten. Bij de parken die nog wel open zijn is de bezetting minimaal, zegt woordvoerder Baptist van Outryve: 10 tot 20 procent.

Sloten

Gasten die hun vakantie noodgedwongen moeten afzeggen, krijgen een voucher die twaalf maanden geldig is. Hebben ze dat na afloop van die periode niet opgemaakt, dan krijgen ze hun geld terug.

Voor campingeigenaar Thea Huys van Den Aenstoot in het Limburgse Kessel zijn de druiven zuur. ‘Officieel zijn wij niet gesloten, maar zonder toiletten kunnen wij geen gasten ontvangen.’ De Aenstoot heeft op last van overheidshandhavers zelfs sloten op het toiletgebouw moeten aanbrengen; die zaten er niet op. Huys ontvangt normaal veel vaste gasten uit Duitsland. ‘Die hebben we afgebeld. We willen de ziekte ook niet helpen verspreiden.’

Camping Harkstede in het Groningse Slochteren heeft plaats voor een paar honderd tenten en caravans. Die staan er rond deze tijd van het jaar gewoonlijk ook, zegt eigenaresse Annemieke Swieter. Nu is het muisstil. ‘We hebben alleen wat vaste gasten met eigen voorzieningen. Onze omzet is nul.’ Dat zou zonder de maatregelen voor campings waarschijnlijk ook het geval zijn, benadrukt Swieter. ‘Want er is nergens meer iets te doen.’