Niemand wil een avondklok, maar deze mensen nog net iets minder dan de rest

Handhavers lopen door het centrum van Utrecht. Beeld ANP

Alleenstaanden

De agenda van Aimée (43) liep sinds de lockdown al behoorlijk leeg. In verband met haar astma volgt ze de regels van het RIVM streng op en veel vrienden zijn druk met hun gezin draaiende houden. Bezoek ontving ze ’s avonds toch al weinig, dus met de avondklok verandert er voor Aimée niet zoveel.

De angst greep haar vooral bij de keel toen ze berichten op sociale media voorbij zag komen over een visiteverbod. ‘Ik woon alleen, ontvang weinig mensen en ik werk alle dagen thuis. Ik ben vooral opgelucht dat ik dat laatste kleine beetje contact met mensen niet op hoef te geven. Al is het wel erg vervelend dat het einde van de hele situatie nu weer een stuk verder weg lijkt.’

Aimée: ‘Het is wel erg vervelend dat het einde van de hele situatie nu weer een stuk verder weg lijkt.’ Beeld Persoonlijk archief Aimée

Thomas Bults (26), alleenwonend en vrijgezel, at nog regelmatig samen met vrienden. Dat wordt vanaf zaterdagavond lastig. ‘Ik werk tot 18.30 uur, dus als ze zorgen dat het eten klaar staat, kan ik net rustig mijn bord leegeten en dan moet ik weer weg om op tijd thuis te zijn. Dat is wel het voordeel als je met een gezin woont, dan zijn er in ieder geval altijd mensen om je heen. Ik ga wel even een eenzame tijd tegemoet de aankomende twee weken.’

Dates had hij de afgelopen tijd al weinig, maar de avondklok zet een definitieve streep door de mogelijkheden om ‘s avonds iets te gaan drinken. ‘Het is al best een dingetje om meteen bij iemand thuis af te spreken, maar die optie was er in ieder geval nog. Nu moet je of heel vroeg naar huis, of meteen bij iemand blijven slapen.’

Thomas Bults: ‘ik kan net rustig mijn bord leegeten en dan moet ik weer weg om op tijd thuis te zijn.’ Beeld Persoonlijk archief Thomas Bults

Oppasopa’s

Toen Michiel Bilstra (65) in april 2019 met pensioen ging, keek hij ernaar uit om wat meer tijd met zijn familie door te brengen. Om de twee weken past hij samen met zijn vriendin op haar kleinkinderen, die hem inmiddels ook als opa zien. Ze rijden dan vanuit Zwolle voor een dag op en neer naar Elst.

‘Onder de nieuwe maatregelen kan er nog maar één van ons op de kinderen passen. Dat zou dan waarschijnlijk toch mijn vriendin zijn’, zegt hij aan de telefoon. ‘Het is ook nog best een eind rijden, dus het wordt nog lastig om te zorgen dat ze op tijd terug is. Bovendien werkt ze daarnaast nog. Dan is een hele dag op twee kinderen passen best veel ernaast.’ Voor Michiel betekent de nieuwe maatregel in ieder geval dat hij zijn kleinkinderen voorlopig even niet gaat zien.

Stiekem tóch met zijn tweeën gaan oppassen ziet Bilstra niet zitten. ‘Ik wil mijn vader graag blijven zien. Die behoort vanwege zijn leeftijd tot de risicogroep, dus wij houden ons netjes aan de regels.’

Michiel Bilstra met zijn kleinzoon. Beeld Persoonlijk archief Michiel Bilstra

Studenten

Ook voor studente Meike Heemels (20) wordt ’s avonds binnen blijven geen pretje. Met twee studentenkamertjes van ongeveer zes vierkante meter komt ze niet bepaald om in de ruimte. In de één past een tweepersoonsbed met een wasbak. In de ander een bank, een kast en een bureau.

‘Het is heel tegenstrijdig’, zegt ze. ‘Aan de ene kant wil je dat alles zo snel mogelijk voorbij is, dus wil je alles doen om dat voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant neemt deze maatregel het allerlaatste beetje vrijheid dat we nog hadden weg. Ik snap wel dat veel studenten hun leven op dit moment een onvoldoende geven.’

Heemels hoort in haar omgeving al geluiden dat mensen de avondklok gaan omzeilen door gewoon te blijven slapen of door te halen tot 4.30 uur. Ze denkt dat het kabinet er wel goed aan heeft gedaan om het aantal bezoekers per dag te verlagen naar één. ‘Bij twee toegestane bezoekers werd het toch stiekem drie. Nu zullen het er misschien stiekem twee worden, maar dat scheelt toch weer één persoon.’