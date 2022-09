Elizabeth onderweg naar de opening van het parlementaire jaar in 2007. Beeld Getty Images

Peter Brusse (correspondent 1964-1985): Aan de Windsors was niet te ontsnappen: irritant, maar ook fascinerend

Toen ik in 1964 correspondent in Londen werd, verliet Winston Churchill, Elizabeths eerste premier, het parlement. Een jaar later verhief Elizabeth op Buckingham Palace de Beatles tot Members of the British Empire. John Lennon reed rond in een ouderwetse Rolls Royce, maar wel in psychedelische kleuren. Swinging London. Ik keek mijn ogen uit. Een rariteitenkabinet.

Tot mijn verbazing ontdekte ik dat de koningin alomtegenwoordig was en dat de Britten nog altijd officieel haar onderdanen zijn. Boeven gaan zelfs naar Her Majesty’s gevangenis en op iedere rode brievenbus staat een kroontje met daaronder EIIR (Elizabeth II Regina). Ik vond zelfs nog een oude brievenbus van koningin Victoria.

In de Oranjes had ik me nooit echt verdiept, maar aan de Windsors was niet te ontsnappen. Irritant, maar ook fascinerend. Zij houden het sprookje als geen ander wonderwel in stand. Met hun tradities, rituelen en zeker ook schandalen. Zeer bij de tijd veranderden zij dat verhaal in een koninklijke soap, Goede Tijden, Slechte Tijden. Met als bonus dat de Britten weten wat theater is.

Kijk naar het Lagerhuis, een en al drama. En ook dat gaat niet zonder de Queen. Boris Johnson liet de koningin het parlement schorsen, wat hij nooit had mogen doen. Hij moest zijn excuses aanbieden. En op de avond voor de begrafenis van haar echtgenoot prins Philip, die vorig jaar tijdens de strenge lockdown stierf, was het op Downing Street een vrolijke boel. Weer moest Johnson zich verontschuldigen.

Wat moet het haar goed hebben gedaan hem nog net voor haar dood de deur te wijzen. Het zijn allemaal veronderstellingen, want – en dat maakt het extra interessant – niemand weet wat de koningin werkelijk dacht of vond. Dat is nog altijd het geheim van Buckingham; zo nu en dan gaf ze iets prijs, zoals bij het bezoek van de toenmalige president Trump. Toen droeg zij een broche die ze van diens voorganger Obama had gekregen. Zij was de goede fee die zich er heel goed van bewust was dat de monarchie het daglicht niet kan verdragen.

Haar koninkrijk raakte in verval, en daarom was het haar taak dat zo goed mogelijk te verdoezelen. Zij speelde haar rol ontroerend mooi en was de vlag die de lading dekte. De soap krijgt een nieuwe hoofdrolspeler. Maar Elizabeth II zorgde ervoor dat haar ongetwijfeld grandioze begrafenis zal bewijzen, dat althans qua dramatiek , nog altijd geldt: Britannia rules the waves.

Bert Wagendorp (correspondent 1996-2000): De dood van Diana was een journalistiek bepalend moment

Ik zou hier kunnen beweren dat ik de Britse koningin als correspondent in Londen altijd op de voet heb gevolgd en dat ik haar een warm hart toedroeg, maar daarmee zou ik de waarheid geweld aandoen. Queen Elizabeth II interesseerde me niet bovenmatig, de poppenkast waarvan ze deel uitmaakte vond ik – net als die van ons – meestal lachwekkend en de intriges ten paleize waarover je soms las in de Britse media gaf ik plichtsgetrouw door aan de lezers van de Volkskrant die wel in de avonturen van de royals waren geïnteresseerd.

Dat waren er trouwens best veel, vooral ten tijde van het drama rond prinses Diana. Vreemd genoeg groeide haar dood uit tot een van de journalistiek bepalende momenten van mijn Engelse jaren. In september 1997 kwam de ware aard van het Britse volk en de Britse samenleving scherper dan ooit naar voren, evenals de ware aard van het koninklijk huis en het staatshoofd.

Het volk, heel on-Brits, huilde. Het koninklijk huis had geen idee hoe het moest reageren, anders dan stoïcijns en ogenschijnlijk onaangedaan. En de ex-schoonmoeder van de beroemdste vrouw ter wereld gedroeg zich als de arrogante aristocrate van Duitse komaf die ze feitelijk is – aanvankelijk weigerde ze zelfs naar Londen te komen. Pas toen premier Blair er indringend op had aangedrongen dat ze haar onderdanen zou toespreken omdat er anders een pr-fiasco dreigde, ging ze overstag, liet de vlag op het paleis halfstok hangen en verscheen voor de camera’s. Wat je zag, was een verkrampte oude dame die empathie speelde.

Ik heb de koningin maar een keer live gezien. Dat was in 1999 op de renbaan van Ascot, tijdens wat Royal Ascot heet (sinds 1711), de koninklijke week met paardenraces op de beroemdste baan van Europa. Ik had een peperduur ticket aangeschaft voor het hoogst haalbare, de Grandstand-tribune naast de Royal Enclosure, de afgescheiden ruimte waar de royals en degenen uit hun kring naar de paarden kwamen kijken. Opvallend waren de hoeden van de vrouwen – Ascot is eigenlijk een mode-evenement.

Ik wachtte op de koninklijke familie, zoals iedereen om me heen, want het was bekend dat de koningin tijdens Royal Ascot nooit een racedag oversloeg, de beste paarden uit haar stal namen deel.

‘Op Ascot kun je voelen, zien en ruiken hoe anders we zijn’, had een Engelse kennis gezegd, ‘hoe anders we wíllen zijn.’ Lords uit de shires in Bentleys en Rollsen, de nouveau-riche in koetsen met vierspan. Beurshandelaren die de speciale trein van Waterloo Station hadden genomen en hun geld nu eens inzetten op paarden.

Om twee uur maakte de Britse koningin onder gejuich haar entree, samen met haar echtgenoot Philip en het koninklijk gevolg. Haar moeder (toen 99) was er ook nog bij, ze was dol op een gokje.

De koninklijke stoet begaf zich naar de Royal Enclosure. Wie zich toegang heeft weten te verschaffen tot die heilige ruimte, hoort bij het Engelse establishment. Ascots befaamde bolhoedenbrigade controleerde een en ander, vanaf de Grandstand keek de Britse middle-class toe – het plebs stond voor een luizige 15 euro in de Silver Ring Enclosure. Ascot bleek de levende weerspiegeling van de Engelse klassemaatschappij, met de koningin boven aan de pyramide.

Toen zag ik een kleine vrouw die door een verrekijker naar de race course keek. Om haar heen – maar op afstand – stond de fine fleur van de Britse samenleving. Het was de koningin die, had ik weleens gehoord, meer om paarden dan om mensen gaf.

Peter de Waard (correspondent 2000-2007): Twintig jaar geleden schreef ik al haar necrologie

‘Braaf, onverstoorbaar en eerlijk’, kopte ik boven een necrologie over koningin Elizabeth die ik in 2002 klaarzette voor het geval dat. Ze had toen net haar gouden jubileum gevierd. Dat ze nog twintig jaar koningin zou blijven en ook haar diamanten en platina jubilea zou vieren kon ik ook niet vermoeden. Op een zogenoemde Garden Party voor buitenlandse correspondenten op Buckingham Palace dat jaar vond ik haar al een oud dametje dat minzaam glimlachend voorbijliep op weg naar de thee.

Maar de kop van toen geldt nog steeds. Terwijl de leden van het Britse koningshuis in de bijna duizendjarige geschiedenis zich continu in een poel van ellende stortte, onder wie ook haar eigen kinderen, bleef zij het ideale rolmodel. Ze vergaloppeerde zich nooit, liet zich niet uit de tent lokken en bleef de stabiele factor in een tumultueus tijdperk van het verlies van het imperium, in en uit de EU, de swinging sixties, punk en cool Britain van de jaren tachtig. Zij had geen boodschap aan de tijdgeest, was de stabiele factor voor het land, de monarchie en haar gezin zonder ergens haar stempel op te drukken. ‘Het braafste meisje van de klas’, concludeerden tientallen biografen die geen faux pas konden vinden.

Ze meed superlatieven. Toen haar speechwriter een keer schreef dat het erg fijn was om in Kingston upon Hull te zijn, schrapte ze meteen het woord erg. Ze had een minzame glimlach maar daaronder school ook een kille vrouw die zich altijd bewust was van het glazen huis waarin ze leefde. Zolang zij geen brokken maakte, kon de monarchie overleven. Langdurig respect was veel belangrijker dan kortstondige populariteit. Ook daarin was ze heel traditioneel.

Het beste is nu de necrologie over Charles III te gaan schrijven voor het geval dat. Hij zal vast het een en ander willen moderniseren. In tegenstelling tot zijn moeder heeft hij sterke opinies. Hopelijk loopt het met hem niet af zoals met zijn verre voorganger Charles 1 die hier Karel 1 werd genoemd. Zijn koningschap eindigde met een onthoofding en een republiek.

Gert-Jan van Teeffelen (correspondent 2007-2011 ): We stonden in een paleis met 430 kamers en 450 personeelsleden

In de vierenhalf jaar dat ik in Londen woonde, was het als vanouds een komen en gaan van politici, schandalen, crises en de soms eindeloze motregen: de drizzle. Van het staartje van het premierschap van de flamboyante Tony Blair, de oersaaie Gordon Brown tot de komst van de aalgladde David Cameron.

Groot-Brittannië is een bijzonder land, met bijvoorbeeld een kloof tussen arm en rijk waarbij die in Nederland verbleekt – ga maar eens kijken in de eindeloze council estates. En een meedogenloos medialandschap waarin een molshoop razendsnel in een vulkaan kan veranderen.

Maar achter al dat tumult was er altijd een constante factor die een zekere rust uitstraalde: de koningin. Niet dat ze veel in het nieuws was, of veel bijzonders deed. Integendeel. Ze wás er gewoon, als water uit de kraan.

Een paar maal was ik te gast op Buckingham Palace, onder meer bij de 88ste verjaardag van haar echtgenoot prins Philip, die een rondje handen schudden deed met buitenlandse correspondenten. Hiervoor werden door de staf strakke instructies uitgevaardigd: voor mannen was ‘het minimaal acceptabele’ een pak met stropdas, waarbij jasje en das nooit uit mogen. Ter begroeting van de prins werd een korte buiging met de nek geëist.

Het was moeilijk om niet onder de indruk te raken. We stonden in een paleis met 430 kamers en 450 personeelsleden. Een paleis voor slechts twee mensen, in het bezit van elfduizend schilderijen, waaronder honderden Hollandse meesters. Op het enorme binnenplein werd het gravel driemaal daags aangeharkt om ‘storende’ voetstappen te wissen.

Het doel was natuurlijk om Britse grandeur, traditie en onkreukbaarheid uit te stralen, naar het buiten- maar ook binnenland. Want Elizabeth wist als geen ander dat haar instituut – bijgenaamd The Firm – permanent werd bedreigd.

Haar naaste familieleden deden ook toen al hun uiterste beste de reputatie van het koningshuis te besmeuren, en slaagden daar glansrijk in. Haar lievelingszoon Andrew gold als boef die onder het mom van Britse handelsgezant de wereld rondvloog naar feestjes van dubieuze machthebbers en superrijken – van de familie Kadhafi tot Oezbeekse olichargen.

‘Lang voordat hij begon om te gaan met Jeffrey Epstein, de veroordeelde pedofiel en hedgefund-miljardair, toonde Andrew al de bereidheid zich te omringen met mensen met wie zijn moeder nog niet dood in een greppel gevonden zou willen worden’, schreef The Times destijds.

Maar échte schade bleef steevast uit, door de onberispelijke reputatie van Elizabeth, die boven iedereen uit torende. Juist door zo weinig mogelijk te doen of te zeggen, wat haar ook een reputatie van kilheid opleverde. Don’t rock the boat.