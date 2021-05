Niemand vond het gek dat een extreemrechtse militair een raketwerper bij de kazerne kwam ophalen

Een politiehelikopter hangt boven het een bos nabij Dilsen-Stokkem waar C. zich mogelijk verschanst heeft. Beeld BELGA

Zijn vriendin sloeg als eerste alarm. Jürgen C.was dinsdagochtend gewoon naar de kazerne gegaan, maar ’s avonds niet meer thuisgekomen, en dat was niets voor hem. Even later stond heel België op zijn achterste benen, en maakte de politie jacht op de 46-jarige beroepsmilitair die met een flink wapenarsenaal ‘in verzet ging’ omdat hij niet wilde leven ‘in een maatschappij waar politici en virologen ons alles afgepakt hebben.’

Op sociale media wordt de vergelijking met Rambo al snel gemaakt, maar in zijn directe omgeving is met verbazing gereageerd. Ja, schrijft de Vlaamse krant Het Nieuwsblad, Jürgen C. was gefrustreerd over de coronamaatregelen, en ja, hij had al vaak gezegd dat hij viroloog Marc Van Ranst ‘een onnozelaar’ vond. Maar dat waren grappen, en zijn vrienden hadden nooit verwacht dat deze lieve vader van twee jonge kinderen met een raketwerper op pad zou gaan om een aanslag te plegen.

Toch lijkt hij dat wel degelijk van plan te zijn geweest. In twee afscheidsbrieven (eentje aan zijn vriendin en eentje aan de maatschappij) schreef C. dat hij ‘het regime en de virologen’ wilde aanpakken, en dat hij zich niet zonder slag of stoot zou overgeven.

Raketwerper

De militair zou dinsdagochtend de kazerne van Leopoldsburg in Belgisch Limburg zijn binnengelopen en hebben gezegd dat hij wapens kwam ophalen voor een schietoefening. Niemand keek hier vreemd van op: Jürgen C. was al achttien jaar beroepsmilitair, had gediend in onder andere Bosnië, Irak en Afghanistan, en was nu schietinstructeur die militairen voorbereidde op buitenlandse missies. Hij nam dinsdag een raketwerper mee, een P-90 machinegeweer, een kleiner pistool en een kogelwerend vest.

Een van de vragen die in België nu gesteld wordt, is hoe C. zo gemakkelijk wapens meekreeg, want zo’n onschuldig profiel heeft hij niet. Op sociale media maakt de militair geen geheim van zijn extreemrechtse sympathieën, en spreekt hij zich uit tegen de islam, vluchtelingen en de bouw van moskeeën. Op Twitter omschrijft C. zichzelf als een ‘Belgian Air Force Soldier who likes fitness, bodybuilding and boxing’. Hij pronkt met zijn afgetrainde lichaam en er zijn foto’s van zware trainingen: er wordt met tractorbanden en boomstronken gesleurd en op touwladders geklauterd. Dat is vermoedelijk ook om cliënten te werven: tijdens de coronacrisis gaf C. fitnesstrainingen in het park in zijn woonplaats Dilsen.

Administratieve functie

In dezelfde periode raakte C. in de ban van allerhande complottheorieën, en vorige zomer heeft hij Van Ranst al bedreigd. ‘Wie heeft zijn adres?’, had hij op sociale media gevraagd. Om die reden werd C. opgepakt voor ondervraging, en zou hij een tuchtstraf hebben gekregen: de militair werd tijdelijk op een administratieve functie gezet, maar mocht zijn taken als schietinstructeur onlangs weer oppakken.

Nog een jaar eerder werd Defensie al gewaarschuwd voor de nauwe band tussen C. en Tomas Boutens, een ex-militair die is veroordeeld als leider van de neonazistische organisatie Bloed, Bodem, Eer en Trouw. Boutens had dinsdagavond op Facebook al een boodschap geplaatst voor zijn voortvluchtige vriend: ‘Waar je ook bent, je bent niet alleen, ook al is het in een wereld die spuwt op de volksgetrouwen’.

Tegen covidmaatregelen en covidvaccins zijn, valt al te vaak samen met geweldverheerlijking en rauw racisme.

Ik verschiet niet dat bedreigingen bijna uitsluitend uit die hoek komen. Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk. pic.twitter.com/5LMUYloNNo — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) 19 mei 2021

Vanwege deze achtergrond, verklaarde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, stond Jürgen C. al een tijd op een de lijst met potentiële extremisten van Ocad, het orgaan dat de dreigingsanalyse in België meet. Ook de militaire inlichtingendienst ADIV zou op de hoogte zijn geweest van zijn sympathieën. Dat betekent echter niet direct het einde van iemand zijn militaire carrière, legt Yves Huwart van de militaire vakbond ACMP bij de omroep VRT uit: het hebben van een bepaalde overtuiging is niet strafbaar. ‘Maar het is wel een ernstig signaal, en dergelijke personen zullen scherp in de gaten worden gehouden.’

Alarmbellen

Vandaar dat de alarmbellen direct afgingen toen de vriendin van C. dinsdagavond naar de kazerne belde, de brieven werden gevonden, en de wapens werden vermist. Er volgde crisisoverleg in Brussel, het dreigingsniveau ging naar vier (het allerhoogste), de poorten van verschillende kazernes gingen hermetisch op slot, en Van Ranst moest met zijn gezin onderduiken. De viroloog van de politie niet met de media communiceren, maar zei op Twitter niet bang te zijn. ‘Tegen covidmaatregelen en covidvaccins zijn, valt al te vaak samen met geweldsverheerlijking en rauw racisme’, schreef hij vanaf zijn schuiladres. ‘Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk.’