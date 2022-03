Niemand lacht meer om komiek Zelenski, als oorlogspresident speelt hij een glansrol

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Beeld Umit Bektas / Reuters

Hoge kijkcijfers, miljoenen volgers op sociale media: als populaire komiek is Volodymyr Zelenski gewend aan aandacht, maar dat hij als oorlogspresident de hele wereld zou ontroeren had het 44-jarige staatshoofd van Oekraïne niet kunnen bevroeden.

Dinsdag was het even spannend, omdat zijn gebruikelijke dagelijkse levensteken op sociale media lang uitbleef. Twintig uur zonder tweets of berichten op Instagram, waar hij 13,4 miljoen volgers heeft, is een lange stilte voor dit communicatietalent. In de informatieoorlog op sociale media is Zelenski aan de winnende hand, of hij nu wandelend door de straten van Kyiv bewijst dat hij nog leeft, of zijn westerse collega’s vaarwel zegt omdat hij als zelfverklaard doelwit nummer één vreest elk moment te kunnen worden gedood.

Terwijl de Russische president Vladimir Poetin Zelenski uitmaakt voor ‘drugsverslaafde nazi’, kan iedereen zich vereenzelvigen met Zelenski’s menselijke reacties, de grauwe kringen onder zijn ogen en zijn stoïcijnse doorzettingsvermogen. De wereld snakt naar een herkenbare held van vlees en bloed, en de Oekraïense president vervult die rol met verve. Het schrille contrast tussen Zelenski’s strijdbare, ongeschoren gezicht en de bevroren gelaatsuitdrukking waarmee zijn vijand Poetin een kille oorlog dirigeert, lijkt het werk van een professioneel castingbureau. Maar Zelenski acteert niet en dit is geen speelfilm. De bommen, het bloed en de doden zijn echt.

Prototype gewone man

In een soortgelijke absurdistische verstrengeling van fictie en werkelijkheid werd Zelenski in 2019 uit het niets met 73 procent van de stemmen gekozen tot president. Zijn vrouw Olena, een scenarioschrijfster met wie hij een zoon en een dochter heeft, was zwaar tegen zijn overstap naar de politiek. Omdat Zelenski als komiek buiten het politieke establishment stond, zagen kiezers hem als het prototype van de gewone man. Dat imago dankt hij aan zijn grootste televisiesucces, de satirische serie Dien het volk, waar een door Zelenski gespeelde doorsnee-onderwijzer bij toeval president wordt.

Zelenski, die in 1978 werd geboren uit joodse ouders in de noordoostelijke industriestad Kryvy Ritsj, groeide op in een vervuild landschap van staalfabrieken en ijzerertsmijnen. Als tiener was hij verliefd op de spaghetti-western Once Upon a Time in the West. Met een hoogleraar cybernetica als vader en een ingenieur als moeder was hij voorbestemd tot de universiteit, maar zodra hij zijn rechtenstudie had afgerond, stortte hij zich op amusement.

In de jaren na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werden Zelenski en zijn vrienden de culturele voorhoede van Oekraïne, met de Engelse humor van Monty Python als inspiratiebron. Met komediegezelschap Kvartal 95 toerde Zelenski door voormalige Sovjet-landen, daarna ontpopte Kvartal 95 zich tot productiehuis van amusement. Vaak kreeg Zelenski de hoofdrol.

Eenvoudige nuchterheid

‘Als ik ergens geen ervaring mee heb, heb ik geen ervaring. Als ik iets niet weet, geef ik dat eerlijk toe’, zei Zelenski als onafhankelijke presidentskandidaat. In oorlogstijd helpt die eenvoudige nuchterheid hem boven zichzelf uit te stijgen, terwijl hij er een paar maanden geleden in de peilingen niet best voorstond. Zijn strijd tegen corruptie verliep moeizaam, en hij werd ervan beschuldigd dat zijn eigen rijke vriend, de mediatycoon Itsjor Kolomojski, uit de wind hield. Zijn voornemen om een einde te maken aan het slepende conflict met Rusland om Oost-Oekraïne is in een nachtmerrie geëindigd.

In de weken voor de Russische aanval maakte Zelenski, die niet geloofde dat Poetin zich aan zijn land zou vergrijpen, zo’n zwakke indruk dat voorspeld werd dat Oekraïne met die onervaren lolbroek aan het roer onder de voet zou worden gelopen.

Nu Oekraïne weerbaarder is dan verwacht, wordt er niet meer om Zelenski gelachen. Hij schittert niet alleen in een glansrol van oorlogspresident tegen wil en dank, de democratische wereld omhelst hem ook als de moderne versie van een Oostblok-dissident uit de vorige eeuw, zoals de voormalige Poolse vakbondsleider en president Lech Walesa en Imre Nagy, die zijn leiderschap tijdens de Hongaarse opstand in 1956 tegen de Sovjet-Unie met zijn leven moest bekopen.

Het Zelenski-effect

Sancties tegen Russische banken, afkicken van Russische aardgas, de Europese Unie die Oekraïne van aanvalswapens voorziet en Russische propagandazenders in Europa muilkorft: wat een week geleden ondenkbaar leek, hebben regeringsleiders de afgelopen dagen gewoon gedaan. Noem dat het Zelenski-effect: nu op het internationale toneel razendsnel de bakens worden verzet, komt op dit unieke keerpunt in de wereldgeschiedenis alles wat eerlijkheid, menselijkheid en verzet symboliseert samen in één figuur, Zelenski.

Zelenski’s transformatie is welhaast onvoorstelbaar: alsof Arjan Lubach ineens in één adem zou worden genoemd met legendarische staatshoofden als Winston Churchill. En behalve oorlogspresident is Zelenski ook pleitbezorger geworden van liberale democratie en vrijheid. Want zijn volk houdt op dit moment voor heel Europa de democratische waarden overeind, zegt hij.

‘We geven levens voor vrijheid, voor rechten en voor ons verlangen op gelijke voet met jullie te staan’, zei Zelenski dinsdag in een toespraak voor het Europees Parlement. De tolk schoot vol, zijn gehoor gaf hem een staande ovatie. Zo schrijft Zelenski de geschiedenis van een dapper land, dat voor een akelig ongewisse toekomst staat.