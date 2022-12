‘Niemand kan nog zeggen dat de mensen in Qatar als slaven worden behandeld’

Beeld Sophia Twigt

‘Het was toeval dat ik in Qatar terechtkwam. Een kennis van dagblad al-Raya belde me en zei: ze zoeken hier een grafisch vormgever. Het leek me een mooie ervaring, ook al wist ik weinig van het land. Ik ben er in 2007 naartoe verhuisd. Mijn vrouw is een jaar later overgekomen, we hebben er tot 2017 gewoond.

‘Mijn paspoort moest ik afgeven bij de hr-afdeling van de krant. Toen ik het een keer nodig had, kon ik het gewoon ophalen. Met mijn vrouw heb ik toen de umrah (pelgrimage, red.) gedaan naar Mekka in Saoedi-Arabië.

‘Op kantoor werkte ik van 8 tot 4, met een uur pauze tussendoor. Mijn vrouw had geen werk, zij zorgde voor het eten. Op vrijdag had ik vrij: voor het ontbijt ging ik dan bidden in de moskee. In de namiddag en avond gingen we vaak met vrienden naar het strand, of een rit maken in de woestijn.

‘Je ervaring van Qatar hangt samen met je inkomen. De armste mensen kwamen uit India, Bangladesh en soms ook Egypte. Zij verdienen weinig, eten bij simpele restaurants en hebben zelf geen auto. Alleen mensen die meer dan 9- of 10 duizend riyal (2.500 à 2.800 euro, red.) verdienden, konden zich een auto veroorloven. Ik had zelf een salaris van 9 duizend rial, dus ik kon veel geld uitgeven. Dat was geweldig.

‘Werken in de mediasector is prettig, want er is een duidelijk beleid. Wat er binnen de landsgrenzen gebeurt, wordt nauwelijks besproken, tenzij er instructies zijn van de Amiri Diwan (het kantoor van de emir, red.). Het beleid voor het buitenland staat ook vast. Als er problemen zijn met een ander land, mogen kranten en lokale media daar niet over berichten.

‘Ik deed naast mijn reguliere baan de grafische vormgeving voor de Qatarese kankerstichting, en ik ben gaan werken bij het tijdschrift Qatar Today. Ik had collega’s uit allerlei landen: India, de Filipijnen, Sri Lanka, Bangladesh, Jordanië en Libanon. Met sommigen sprak ik ook buiten werktijd af, maar dan hadden we het nooit over politiek, alleen over voetbal of het werk.’

‘Ik heb nooit iets gehoord over arbeiders die hun salaris niet uitbetaald kregen. Begrijp me niet verkeerd: voordat Qatar het WK kreeg toegewezen, waren de omstandigheden vaak niet goed. Maar nadien hebben ze die echt aangepakt, omdat er kritiek kwam van de internationale gemeenschap en mensenrechtenorganisaties. Ze hebben ervoor gezorgd dat niemand nog kan zeggen dat mensen er als slaven worden behandeld.

‘Ik had een optie gehouden op mijn oude baan bij een Egyptische krant. De afspraak was dat ik terug zou kunnen zolang ik mijn verzekeringspremie doorbetaalde. Maar na tien jaar in Qatar zou die premie omhooggaan, dat is wettelijk zo geregeld. Dus ben ik naar Egypte gevlogen, met het plan om na een tijdje terug te keren naar Doha. Maar toen kwam de blokkade (een regionale boycot van Qatar in 2017, afgekondigd door onder andere Saoedi-Arabië en Egypte, red.) en kon ik niet terug. Toen de blokkade weg was, kwam de coronapandemie.

‘Ik wil niet met mijn achternaam in de krant want ik zou graag nog eens teruggaan naar Qatar. Ik heb er veel geleerd, vooral in mijn werk als vormgever.’