Niemand is meer lelijk of stom in Britse heruitgave Roald Dahl

De Britse schrijver Roald Dahl in 1971. Beeld Getty Images

Een team van zogeheten ‘gevoeligheidslezers’ van de organisatie Inclusive Minds heeft ruim twee jaar lang klassiekers als De fantastische Meneer Vos, De GVR, Matilda, De Gremlins en Sjakie en de chocoladefabriek gelezen en herschreven. Uitgeverij Puffin, onderdeel van Penguin Books, vond de taal in de boeken niet meer van deze tijd, met name waar het gaat om ras en gender. De afgelopen jaren is de in 1990 overleden schrijver, wiens boeken gekenmerkt worden door zwarte humor, beticht van misogynie en racisme. De Roald Dahl Story Company, eigendom van Netflix, steunt het herschrijven.

Er zijn al eerder aanpassingen geweest in Dahls werk. Zo waren de Oempa Loempa’s uit Sjakie en de Chocoladefabriek al door Dahl zelf van zwarte pygmeeën getransformeerd in kleine mannetjes uit ‘Loempaland’. Inmiddels zijn deze mannetjes genderneutraal, oftewel ‘kleine mensen’. De nu gepleegde aanpassingen gaan veel verder. Om niemand te beledigen zijn alle verwijzingen naar lichamelijke kenmerken weggehaald. Daarbij gaat het onder meer over ‘dik’ en ‘lelijk’. Zo is de veelvraat Caspar Slok uit het genoemde boek niet langer ‘dik’ maar ‘enorm’. Rijmregels over de vette Tante Spons in De reuzenperzik zijn geschrapt.

Het meisje Matilda leest niet langer boeken van Rudyard Kipling, de schrijver van Het Jungleboek die door zijn critici wordt gezien als een reactionaire koloniaal, maar Jane Austen. In Ieorg Idur is mevrouw Zilver veranderd van een ‘aantrekkelijke vrouw’ in ‘een ‘vriendelijke vrouw van middelbare leeftijd’. De vosjes in De fantastische Meneer Vos zijn nu vrouwelijk. Vanwege mogelijk associaties met racisme draag de Grote Vriendelijke Reus niet langer een zwarte mantel en trekken personages niet meer wit weg van de angst. De machines in Willy Wonka’s chocoladefabriek zijn niet langer zwart van kleur.

De Heksen bevat een passage waarin uitgelegd wordt dat heksen kaal zijn en daarom pruiken dragen. De zin waarin de grootmoeder haar kleinzoon waarschuwt dat het niet de bedoeling is dat hij aan het haar gaat trekken van iedere vrouw die hij ontmoet, ‘zelfs wanneer ze handschoenen draagt’, is vervangen. Daar staat nu ‘Er kunnen een heleboel andere redenen zijn waarom vrouwen pruiken dragen en daar is zeker niets mis mee.’ Elders is ‘kamermeid’ vervangen door ‘schoonmaker’ en zijn ‘acht maffe kleine idioten’ nu ‘acht maffe kleine jongens’. Een heks zit niet langer achter de kassa maar is een topwetenschapper.

Zinnen als ‘Hij zag eruit als een laagkwalificeerde boekhouder die zich heeft verkleed voor de bruiloft van zijn dochter’ (Matilda), ‘Je bent niet heel goed onderwezen, maar je laat je door niemand wat wijs maken’ (GVR) en ‘Hij moet gek zijn! Kijk naar al zijn speelgoedpistolen’ (Sjakie) en ‘Vergeleken met mij ben je zo doof als een kwartel’ (GVR) zijn weggehaald. Het wereldbeeld van Dahl is ook letterlijk aangepast. In de oorspronkelijke uitgave van De heksen zegt de verteller ‘Hoe zit het met de rest van de wereld? Hoe zit het met Amerika en Frankrijk, en Holland en Duitsland? En hoe zit het met Noorwegen?’ De namen van de landen zijn weggehaald.

In een reactie tegenover de Britse pers liet de Roald Dahl Story Company weten er zorg voor te moeten dragen dat ‘alle kinderen van nu moeten kunnen genieten van de geweldige verhalen en personages’. Uitgeverij Puffin voegde eraan toe dat oudere boeken wel vaker worden herzien. In Groot-Brittannië houden niet alleen uitgevers rekening met de gevoeligheden van een moderne lezerspubliek. Onlangs waarschuwde de Universiteit van Greenwich studenten dat het gedicht The Rime of the Ancient Mariner van Samuel Taylor Coleridge dierenleed en bovennatuurlijke fenomenen bevat.