Nichtje van Trump fileert de president in een boek over de familie

De cover van het boek, en rechts de foto van de schrijfster Mary Trump, de nicht van de Amerikaanse president. Beeld AP

Het is slechts één van de verhalen die Mary Trump, klinisch psycholoog en het nichtje van de Amerikaanse president, opdist in haar boek Te veel en nooit genoeg – Hoe mijn familie de gevaarlijkste man ter wereld heeft gecreëerd’ dat volgende week, op 14 juli, wordt gepubliceerd.

De anekdotes zijn niet te controleren, maar worden tot in detail uitgelicht door Amerikaanse media, die al een exemplaar hebben gekregen. Mary Trump fileert haar oudere neef; ze noemt hem een kind in het lichaam van een volwassene, iemand die psychologisch is beschadigd en die woede en wantrouwen gebruikt om zijn eigen onzekerheden te verhullen.

Als kind vond Trump het volgens Mary heerlijk om zijn jongere broer Robert te pesten, die hij als zwakker beschouwde. Hij verstopte diens favoriete speelgoed, een set Tonka-trucks die hij met Kerstmis had gekregen, en dreigde ze te slopen als Robert niet zou stoppen met huilen.

Kwaadaardige figuur

Maar het is vooral de vader van de president, en de opa van Mary, die in het boek wordt afgeschilderd als een kwaadaardige figuur. Ze noemt Fred Trump senior ‘een goed functionerende sociopaat’ en komt met details over zijn grofheid, pestgedrag, antisemitisme, seksisme en xenofobie.

Omdat Trumps moeder met gezondheidsproblemen kampte, waren de kinderen ‘overgeleverd’ aan deze man. Haar eigen vader, Fred Trump junior, zou daar hevig onder hebben geleden. Hij was de oudste zoon, en zou zijn hele leven tevergeefs hebben geprobeerd om het respect van senior te winnen, maar werd door hem constant voor joker gezet. Donald, die ruim zeven jaar jonger was, leerde hiervan en ontsnapte volgens Mary aan de minachting van zijn vader door zich als een ‘killer’ te gedragen – een eigenschap die Fred senior zeer waardeerde.

Naar de film

Het tragische einde van Fred junior kan verklaren waarom Mary er geen been in ziet om haar oom zo hard aan te vallen. ‘Freddy’ overleed op 42-jarige leeftijd aan een hartverlamming, veroorzaakt door zijn alcoholisme. Op de avond van zijn dood werd hij opgepikt door een ambulance en hoewel de familie over zijn toestand was geïnformeerd, ging er niemand naar hem toe, schrijft Mary. Donald Trump ging die avond met zijn zuster Elizabeth naar de film, voegt ze er fijntjes aan toe.

Het gezin Trump, met uiterst links Donald en naast hem zijn oudere broer Fred jr. Beeld Instagram

President Trump, die zelden fouten toegeeft, vertelde vorig jaar in een interview dat hij spijt heeft van de manier waarop hij en zijn vader Freddy onder druk hebben gezet om in het familiebedrijf te werken terwijl hij piloot wilde worden. ‘Dat bedrijf was iets dat hij helemaal niet wilde’, aldus Trump tegen de The Washington Post. ‘Het was niet zijn ding. De fout die wij maakten, denk ik, was dat we ervan uit gingen dat iedereen het geweldig zou vinden.’

Mary Trump bekent in haar boek ook dat zij de belangrijkste bron was voor een verhaal van The New York Times. Op verzoek van een van de journalisten smokkelde zij bijna twintig dozen vol documenten uit een advocatenkantoor in New York. Deze vormden de basis van het onderzoek waaruit bleek dat Trump minstens 413 miljoen euro heeft gekregen uit het vastgoedimperium van Fred senior – grotendeels via verdachte fiscale constructies in de jaren negentig.

Vertrouwelijkheidsclausule

De jongere broer van de president, Robert Trump, heeft nog geprobeerd de publicatie van Mary’s boek tegen te houden; hij stapte naar de rechter omdat zij bijna twintig jaar terug een vertrouwelijkheidsclausule heeft ondertekend tijdens een conflict over de erfenis van Fred Trump senior, haar opa dus. Zij en haar broer Fred III hebben daar nauwelijks een deel van gekregen. Een rechter in New York besloot dat de uitgever hieraan in elk geval niet is gebonden, en het boek dus mag publiceren. Binnenkort wordt nog beslist of Mary Trump de overeenkomst wel heeft geschonden.

President Trump zelf houdt zich vooralsnog stil over het boek. Volgens zijn naaste medewerkster Kellyanne Conway ‘horen familiezaken familiezaken te blijven’. Woordvoerster Sarah Matthews zei dat het boek ‘enkel het financiële eigenbelang’ van Mary Trump dient.