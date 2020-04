Nicaraguanen hebben hun president al een maand niet gezien

Daniel Ortega is ruim een maand niet in het openbaar verschenen. Beeld REUTERS

De autoritaire president staat erom bekend vaker een tijd uit het zicht te verdwijnen, maar nooit eerder was hij zo lang afwezig. Ortega (74) trad voor het laatst in de openbaarheid op 12 maart, tijdens een videoconferentie van Midden-Amerikaanse regeringsleiders over de corona-uitbraak.

De Nicaraguaanse president hield zich toen goeddeels op de vlakte, in de minuut die hij sprak zei hij niets inhoudelijks over de crisis die de regio bedreigde. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.

Aan het roer

Zijn vrouw en vicepresident Rosario Murillo staat nog wel fier aan het roer. Ze vertelt al weken dat mensen vooral naar buiten moeten gaan. Het regime combineert een autoritaire socialistische ideologie met het christelijke geloof. Het beste wapen tegen het virus is vertrouwen in God, stelde Murillo meermaals.

Daags na Ortega’s laatste optreden organiseerde Murillo een grote mars van ambtenaren en aanhang onder de leus: ‘Liefde in tijden van coronavirus.’ De eerste regel van het ministerie van Gezondheid luidt: ‘Nicaragua heeft geen quarantaine en zal er geen enkele instellen.’ Nicaraguanen worden aangemoedigd naar hun werk en naar school te gaan.

Afgelopen zondag gaf de minister van Gezondheid een korte verklaring. Nicaragua telt drie coronapatiënten die worden behandeld in het ziekenhuis, stelde hij. Tot nog toe is één patiënt overleden. Tien mensen met symptomen worden in de gaten gehouden. Alle patiënten hebben het virus buiten Nicaragua opgedaan, is de officiële lezing. ‘Er is geen lokale verspreiding van het virus, daarvoor zijn we God oneindig dankbaar.’

Kritiek

In Ortega’s afwezigheid groeit de kritiek op het beleid, of het gebrek daaraan, van zijn regime. Oppositiepartijen in Nicaragau hebben zich verenigd en roepen mensen op om zelf verantwoordelijkheid te nemen en de sussende boodschappen van de regering te negeren. Ook buiten Nicaragua klinkt kritiek. ‘Ortega faalt in het serieus nemen van deze crisis en riskeert de gezondheid en levens van de Nicaraguanen’, stelde de directeur van Human Rights Watch.

De officiële coronacijfers zijn waarschijnlijk een grove onderschatting. De onafhankelijke krant Confidencial citeert artsen van verschillende ziekenhuizen die patiënten met covid-19-symptomen hebben getest. Per decreet van de overheid worden alle testen op een centraal punt verzameld. ‘Maar de regering van Daniel Ortega en Rosario Murillo zwijgt over de resultaten’, schrijft de krant. Al in de weken voor 18 maart, toen het eerste officiële coronageval werd vastgesteld, zouden ziekenhuizen hebben bericht over een toename van patiënten met coronasymptomen.

Ortega’s onzichtbaarheid heeft ook geleid tot speculaties over zijn fysieke staat. Zou de broze zeventiger zijn overleden, vragen sommigen zich zelfs af. Vooral toen hij de begrafenis miste van een van zijn oude strijdmakkers namen geruchten over zijn gezondheid toe. In de jaren zestig bracht Ortega zeven jaar in de gevangenis door met mede-strijder Jacinto Suárez. Suárez overleed begin april, maar de president ontbrak bij de uitvaart.

Het is te hopen dat Ortega niet dood is, twitterde de Spaanse europarlementariër José Ramón Bauzá. ‘Hij moet zich nog verantwoorden voor veel misdaden tegen het Nicaraguaanse volk.’ Het regime hult zich ondertussen in stilzwijgen over de toestand van de leider.

Hay rumores sobre la posible muerte de Daniel Ortega, dictador de Nicaragua. Espero que no sean ciertos, pues tiene muchos crímenes por los que responder ante el pueblo nicaragüense.

Las atrocidades de su mandato no pueden terminar sin que haya rendido cuentas. pic.twitter.com/sH8EXj8zAR — José Ramón Bauzá 🇪🇺 (@JRBauza) 6 april 2020

Ortega bepaalt al bijna een halve eeuw de koers van zijn land. Was hij ooit een verzetsheld die na jaren van strijd in 1979 de dictatuur van president Somoza omverwierp, inmiddels wordt hijzelf door velen gezien als een dictator. Hij leidde Nicaragua van eind jaren zeventig tot 1990, bleef in de jaren daarna een invloedrijk politicus en werd opnieuw verkozen tot president in 2007. Sindsdien regeert hij samen met zijn vrouw Murillo met harde hand.

In 2018 sloeg hij met geweld een opstand tegen zijn regime neer, honderden Nicaraguanen kwamen om. Ook in die tijd, terwijl zijn ordetroepen het verzet in de kiem smoorden, liet hij zich amper zien, schrijft Confidencial. Zijn schaarse optredens bestonden uit toespraken over vrede en bezoeken aan zijn achterban.