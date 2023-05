Nicaragua ontbindt het Rode Kruis in strijd tegen vermeende dissidenten

Een vrachtwagen van het Rode Kruis in Nicaragua. De regering van Daniel Ortega heeft de lokale afdeling van de hulporganisatie opgeheven. Beeld AFP

De wet, waarmee het oprichtingsdecreet van de humanitaire organisatie in Nicaragua is ingetrokken, werd woensdag unaniem goedgekeurd door het Nicaraguaanse parlement, dat in handen is van Ortega’s Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (FSLN). Alle eigendommen van het Nicaraguaanse Rode Kruis worden overgeheveld naar de staat, die plannen heeft een eigen ‘gedecentraliseerde en autonome’ gezondheidsinstantie op te richten.

Als argument voor de ontmanteling geeft de Nicaraguaanse overheid de opstelling van het Rode Kruis tijdens de antioverheidprotesten die uitbraken in 2018. Destijds ging de Nicaraguaanse bevolking na jarenlange ontevredenheid de straat op om het aftreden van president Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo te eisen. Een hervorming van het sociale zekerheidsstelsel was de druppel die de emmer deed overlopen.

Deze grootschalige protesten werden door het regime beantwoord met harde repressie, wat volgens de Inter-Amerikaanse Commisie van Mensenrechten uitmondde in 355 doden in de periode tussen april 2018 en juli 2019. Het Nicaraguaanse Rode Kruis nam gedurende de confrontaties de behandeling en verzorging van duizenden gewonden voor haar rekening. In de ogen van de FSLN is dit in strijd met de ‘fundamentele beginselen van het Internationale Rode Kruis, waaronder menselijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit’. Ook werd de mensenrechtenorganisatie beschuldigd van ‘aanvallen op de vrede en stabiliteit’ van Nicaragua.

Buitenlandse inmenging

De beslissing om de Nicaraguaanse tak van het Rode Kruis te ontbinden, past in een bredere strategie van de autocratische leider Ortega om buitenlandse inmenging tegen te gaan. Sinds 2018 heeft de overheid al van 3.290 ngo’s de vergunning ingetrokken. Deze organisaties variëren van een manege tot de 94 jaar oude Nicaraguaanse Academie voor Letterkunde. Zij worden doorgaans beticht van ‘couppogingen’ en ‘financiering van terrorisme’.

In oktober vorig jaar verbrak Nicaragua de diplomatieke banden met Nederland nadat het zich ‘herhaaldelijk bemoeizuchtig, interventionistisch en neokoloniaal’ zou hebben opgesteld. Ook de EU-ambassadeur Bettina Muscheidt kreeg rond die tijd te horen dat ze het land moest verlaten. Ze had Nicaragua openlijk opgeroepen ‘de democratie te herstellen’, wat waarschijnlijk in het verkeerde keelgat schoot bij Ortega.

Niet alleen internationale critici worden door Ortega’s regime geweerd, ook binnenlandse dissidenten worden al jarenlang de mond gesnoerd. Vele journalisten, activisten en oppositieleden zijn sinds 2018 veroordeeld op grond van verraad en het ondermijnen van de nationale veiligheid. In februari liet Nicaragua 222 van deze politieke gevangenen vrij door ze op het vliegtuig te zetten naar Washington. Hun Nicaraguaanse staatsburgerschap werd door de overheid afgepakt.

Zelfs de kerk, door Ortega gediskwalificeerd als ‘dictatuur’, moet het ontgelden in het overheersend katholieke land. Terwijl bisschoppen en priesters altijd hebben geprobeerd te bemiddelen tijdens de protesten in 2018, worden zij door de regering weggezet als ‘coupplegers’ die namens de Verenigde Staten werken.