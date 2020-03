Nicaragua bestrijdt corona met nul maatregelen en vertrouwt op God

Een supermarkt in de hoofdstad Managua, waar mensen in de rij wachten om af te rekenen. Beeld AFP

Woensdag is in Nicaragua het eerste coronageval gemeld. Volgens vicepresident Rosario Murillo (en vrouw van president Ortega) betreft het een Nicaraguaan van 40 jaar die op 15 maart terugkeerde van een bezoek aan Panama. ‘We vertrouwen op God dat hij geen beademing nodig heeft.’ De patiënt is ‘geïsoleerd en stabiel’, zei Murillo.

Met de officiële teller op één is Nicaragua een uitzondering in de regio, in buurlanden lopen de aantallen in de tientallen en zelfs honderden, al blijft Latijns-Amerika qua besmettingen tot nog toe ver achter bij de Verenigde Staten en Europa. Tot halverwege deze week was Nicaragua geheel coronavrij, zo luidde althans de lezing van de autoritaire Nicaraguaanse regering. Een boude stelling, zeker gezien het aantal maatregelen dat het land neemt tegen het virus: eveneens nul.

Lege vakjes

Twee dagen geleden publiceerde de Spaanstalige CNN een overzicht van overheidsingrepen in Latijns-Amerikaanse landen om verspreiding van covid-19 te voorkomen. De meeste landen scoorden verschillende kruisjes op vier punten: grenzen dicht, beperkingen voor buitenlandse reizigers, scholen dicht, grote evenementen geannuleerd. Alleen bij Nicaragua bleven alle vakjes leeg.

Waar andere landen hun inwoners aanraden bijeenkomsten zoveel mogelijk te mijden, organiseerde het Sandinistische regime zaterdag een grote mars van tienduizenden ambtenaren en aanhangers. First lady Murillo doopte de mars ‘Liefde in tijden van covid-19’, een knipoog naar de beroemde roman van Gabriel García Marquéz.

Dinsdag publiceerde de Nicaraguaanse overheid een toespraak van Murillo waarin zij het uitblijven van het coronavirus dankte aan het ‘geloof in God’. Eerder zou ze volgens de Mexicaanse krant El Universal gezegd hebben dat er ‘geen enkele vorm van quarantaine’ komt in Nicaragua.

Grootsheid God

Terwijl het presidentieel echtpaar de grootsheid van God en het Nicaraguaanse volk blijft prijzen, groeit de kritiek binnen en buiten Nicaragua. Twee verenigde oppositiebewegingen riepen dinsdag de Nicaraguanen op de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO te volgen in plaats van de propaganda van het regime. De staat schiet tekort in het beschermen van de Nicaraguanen, schrijven de oppositiepartijen. ‘Omdat officiële maatregelen ontbreken moet elk individu zelf zijn verantwoordelijkheid nemen.’

Kritische Nicaraguanen in de diaspora hekelen het optreden van het ‘dictators-echtpaar’. Een Nicaraguaans televisieprogramma dat uitzendt vanuit Miami deelde dinsdag op Twitter een video van demonstrerende scholieren in de Nicaraguaanse stad Chinandega. ‘Onverantwoord’, vond het programma. ‘Hier is geen coronavirus’, zegt de stem van de cameraman.

En Chinandega los alumnos son enviados a las calles a marchar. Siguen actuando de forma irresponsable. ¿Qué dicen los padres de familia? pic.twitter.com/fkDUNvi3Pp — Café con Voz (@CafeconVozNi) 18 maart 2020

De waarheid is een rekbaar begrip in een land dat amper meer onafhankelijke media telt. Het regime van Ortega deelt nauwelijks informatie en zendt voornamelijk goednieuwsberichten vanuit het presidentieel paleis.

Daniel Ortega, die eerder president was van 1979 tot 1990 en sinds 2007 opnieuw stevig in het zadel zit, heeft in recente jaren zijn macht met geweld doen gelden. Opstanden in 2018 sloeg hij met harde hand neer, honderden mensen kwamen om. Op de politieke crisis volgde een economische crisis die nog altijd aanhoudt. De VN meldden eerder deze maand dat in twee jaar tijd ruim honderdduizend mensen zijn gevlucht voor het autoritaire regime en voor de armoede in het land.

Onder de pet

Volgens oppositiekrant Confidencial, naar eigen zeggen een van de laatste van Nicaragua, voorspelde Ortega’s eigen ministerie van Gezondheid dat in de komende maanden tienduizenden Nicaraguanen besmet zullen worden met het coronavirus. Het rapport zou onder de pet worden gehouden.

Na het harde optreden van 2018 tonen Ortega en zijn vrouw opnieuw hun minachting voor het volk, schrijft hoofdredacteur Carlos Chamorro. ‘Sommigen twijfelen aan de mentale gezondheid van het presidentiële echtpaar, maar gekte kan nooit een verzachtende omstandigheid zijn voor het begaan van misdrijven.’

Hoewel Nicaragua de grenzen en het vliegveld openhoudt, wordt het land vanzelf geïsoleerd door maatregelen van andere landen. Buurlanden El Salvador, Honduras en Costa Rica hebben hun grenzen gesloten. Costa Rica telt inmiddels zo’n zeventig besmettingen met het coronavirus en heeft de noodtoestand uitgeroepen. Een extra grote Costaricaanse politiemacht is naar het noorden gestuurd om Nicaraguanen bij de grens tegen te houden.