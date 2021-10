Ngo’s zijn ‘trage’ overheden zat en evacueren zelf mensen uit Afghanistan

Een Afghaanse familie die op een Amerikaanse legerbasis in Kaiserslautern verbleef, vertrekt woensdag richting een vliegtuig dat ze naar de VS brengt. Beeld Getty

Een deel van de 58 Afghanen die op de Nederlandse evacuatielijst stonden en zelf over land naar Pakistan zijn gereisd, is donderdag richting Nederland vertrokken. Aan boord van de Duitse chartervlucht was ook een Afghaanse journaliste die door Free Press Unlimited zélf blijkt te zijn geëvacueerd. Verschillende westerse ngo’s hebben het heft in eigen handen genomen, omdat de ‘officiële evacuaties’ van westerse landen te traag gaan.

Evelien Wijkstra van Free Press Unlimited bevestigt dat de organisatie de afgelopen tien dagen al dertien Afghaanse journalisten met familieleden (in totaal 37 personen) heeft geëvacueerd met behulp van een lokale agent in Kabul. Die organiseert voor een aantal niet-gouvernementele organisaties vluchten naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad voor de te evacueren mensen.

De dertien journalisten die Free Press Unlimited evacueerde, behoren volgens Wijkstra allen tot de hoogste risicogroep en moesten snel in veiligheid worden gebracht. ‘Bijvoorbeeld vrouwen die buiten Kabul voor radiozenders werkten, en waar de Taliban al meteen op de stoep stond.’ De journaliste die nu op weg is naar Nederland kreeg reispapieren van de Nederlandse ambassade in Islamabad.

Free Press Unlimited werkt bij deze inspanningen onder meer samen met de westerse organisaties Front Line Defenders en Freedom House. De samenwerkende ngo’s hebben zelf al vier chartervluchten georganiseerd waarin zeshonderd mensenrechtenactivisten, journalisten, kunstenaars en academici met hun gezinnen in veiligheid zijn gebracht.

Evacuaties door overheden

Naast dergelijke particuliere initiatieven evacueren ook overheden mensen. Niet alleen grote landen als de Verenigde Staten, Frankrijk, en Duitsland, maar ook kleinere landen. Zo maakte Ierland donderdag bekend dat het 25 Ieren en Afghaanse familieleden had geëvacueerd van Kabul naar Doha ‘in een speciale vlucht georganiseerd in samenwerking met Qatar’.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er hard aan getrokken wordt om meer mensen terug te halen, maar typeert de evacuatiepogingen als ‘ingewikkeld, frustrerend en moeizaam’. Nederland haalde op 15 september in een eigen chartervlucht vijftig Nederlanders en Afghanen die met Nederlandse organisaties hadden samengewerkt op uit Islamabad, nadat deze mensen zelf naar Pakistan waren gevlucht. In vier andere vluchten zijn in september in totaal zeventig mensen via Doha – en dus ook in samenwerking met Qatarese autoriteiten – naar Nederland gekomen. Dat betrof Nederlandse paspoorthouders en enkele Afghaanse gezinsleden.

Van de 58 Afghanen die voor Nederlandse organisaties hebben gewerkt en deze week in Pakistan aankwamen, zijn er donderdag 26 doorgereisd. De anderen volgen later, eventueel met commerciële vluchten. Nederland heeft deze groep van 58 mensen geholpen met het verkrijgen van toestemming om Pakistan binnen te komen, zegt een woordvoerder. ‘De route via Doha is niet de enige. We onderzoeken ook andere mogelijkheden heel intensief. Maar we hebben te kampen met heel veel beperkingen. Ook de Taliban leggen beperkingen op en brengen niet altijd in praktijk wat ze publiekelijk zeggen.’