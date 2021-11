Ngo-oprichter Masood Karokhail kon Afghanistan verlaten, maar piekert niet over evacuatie: ‘Zo contraproductief!’

De Afghaanse ontwikkelingswerker Masood Karokhail (45) had zijn land makkelijk kunnen verlaten, maar besloot te blijven. Om donoren en overheden te overtuigen samen te werken met de Taliban reist hij momenteel door Europa; daarna vliegt hij terug naar Kabul.

Het gezicht van Masood Karokhail, de goedlachse oprichter van een grote ngo in de Afghaanse hoofdstad Kabul, is in zekere zin het gezicht van het moderne Afghanistan. In zijn kantoor werken jonge mannen en vrouwen samen aan onderzoeksprojecten, buitenlandse donoren laten zich in de groene binnentuin bijpraten over hun ontwikkelingsprojecten, en ’s avonds luistert de 45-jarige Masood naar muziek met vrienden die topbanen hebben in de regering of het zakenleven. Althans: dat hadden ze.

Velen van hen lieten zich halsoverkop evacueren toen de Taliban in augustus het land overnamen. Ook binnen The Liaison Office, de hulporganisatie die Masood in 2003 oprichtte, vertrokken circa 20 van de 100 werknemers. ‘De chauffeur woont nu in Canada, de boekhouder in Zweden.’

Masood bleef, ook al had een vriend een vliegtuigstoel voor hem geregeld en bezit hij een verblijfsvergunning voor Dubai. De exodus van hoogopgeleiden noemt hij onnodig en schadelijk voor Afghanistan. ‘Sommige mensenrechtenactivisten en kritische journalisten liepen wellicht gevaar, maar de meeste evacuees gingen op zoek naar een beter leven. De komst van de Taliban was voor hun een geluk bij een ongeluk.’

De afgelopen achttien jaar werkte Masood intensief samen met buitenlandse donoren en overheden. Hij was onderdeel van de Afghaanse elite die goed de weg wist in de wereld van VN-rapporten, Navo-conferenties en ngo-budgetten. Voor de val van het regime werd bijna driekwart van de Afghaanse overheidsuitgaven gefinancierd door het buitenland.

Masood reed, zoals veel politici en zakenlui, door Kabul in een Land Cruiser met een gewapende bewaker op de achterbank als bescherming tegen mogelijke ontvoerders. Zijn vrouw werkt vanuit het Midden-Oosten voor de Wereldbank, zijn kinderen gaan daar naar een internationale school. Aan die bevoorrechte wereld kwam abrupt een einde toen de Taliban op 15 augustus Kabul binnenreden. Deze week reist Masood door Europa om zijn buitenlandse partners, waaronder het Nederlandse Cordaid, te overtuigen Afghanistan niet te laten vallen.

Hoe beleefde u 15 augustus?

‘Ik stuurde alle werknemers naar huis en reed die middag door een soort zombiefilm. Bange mensen renden alle kanten op, agenten trokken op straat hun uniform uit en Amerikaanse Chinook-helikopters vlogen laag over.

‘Ik ging kijken op het vliegveld en zag daar Amerikaanse mariniers, Afghaanse commando’s en Talibanstrijders samenwerken. Toen concludeerde ik: de wereld is echt veranderd. Ik was ook verdrietig. Wat een ellende hadden we kunnen voorkomen, dacht ik, als we de Taliban meteen in 2002 hadden betrokken bij de toekomst van Afghanistan.

‘Zelf pieker ik er niet over om te vertrekken. Het stoort mij dat de focus van de internationale gemeenschap gericht blijft op evacuatie. Nog steeds worden duizenden Afghanen uit de opgeleide middenklasse weggehaald – boekhouders, managers, bankiers, advocaten, journalisten, filmmakers – het intellectuele kapitaal van Afghanistan. Zo contraproductief! En wat doen we dan met de 35 miljoen Afghanen die geen buitenlandse contacten hebben?’

U bezoekt even Europa?

‘The Liaison Office voert al jaren verbeterprogramma’s uit op het Afghaanse platteland met buitenlands geld. We delen verbeterd zaad uit, fruitbomen, geven advies over tuinbouw, helpen met watermanagement, installeren zonnepanelen. We organiseren burgerinitiatieven ter versterking van de democratie en het vredesproces; we helpen vrouwen die moeite hebben hun recht te halen.

‘Al die activiteiten staan op een laag pitje. Veel donoren hebben moeite geld over te maken of willen overstappen op noodhulp. Dat is geen slecht idee, want veel Afghanen zitten al maanden zonder salaris, de armoede is schrijnend, sommige provincies kampen met droogte en de winter nadert. Maar humanitaire hulp is slechts een kortetermijnoplossing. We moeten ook voortbouwen op de ontwikkelingsprojecten die al in gang zijn gezet. En de wegen zijn nu veel veiliger, voor het eerst kunnen we iedereen bereiken over de weg. Daar moeten we gebruik van maken.’

Kunt u zich voorstellen dat het geduld van de Internationale gemeenschap een keer opraakt?

‘Natuurlijk. Maar de slechtste oplossing is Afghanistan te isoleren. Internationale sancties gaan altijd ten koste van de gewone man. Bovendien kan een humanitaire crisis in Afghanistan weer leiden tot burgeroorlog, massamigratie, terrorisme, meer opiumproductie. Daar zit de internationale gemeenschap ook niet op te wachten.

‘De Taliban van nu zijn anders dan die in de jaren negentig. Ik presenteerde begin dit jaar een burgerinitiatief aan hun onderhandelingsteam in Qatar. Wij stelden voor om de mening van de gewone Afghaan beter te laten doordringen tot de onderhandelingstafel. De Taliban reageerden daar zeer positief op. Het plan is niet uitgevoerd, omdat de Amerikanen plots vertrokken en de Taliban moeiteloos de ene na de ander stad konden innemen. Mede daarom is de internationale gemeenschap wat mij betreft medeverantwoordelijk voor de huidige crisis in Afghanistan.

‘Ik geloof niet dat de Taliban vrouwen kunnen gaan uitsluiten van de Afghaanse samenleving. In provincies als Herat, Balkh, Kunduz en Takhar mogen meisjes weer naar de middelbare school. Het belangrijkste is nu dat leraren weer worden betaald, anders krijgt straks niemand meer les. Unicef heeft onlangs aangeboden dat te gaan doen en daar put ik hoop uit.’

De sancties zijn een reactie op het gebrek aan inclusiviteit in de nieuwe Afghaanse regering.

‘Het Westen hamert op inclusiviteit, al heeft iedereen daar een ander idee bij. De voorgaande regeringen waren behoorlijk inclusief en ook duizelingwekkend corrupt. De gewone Afghaan heeft volgens mij liever een stabiele regering die ook wat presteert. De interim regering neemt afstand van hun voorgangers en lijkt minder corrupt. Maar de Taliban worstelen met geldgebrek en met hun nieuwe rol om de veiligheid in Afghanistan te bewaken.’

Wat moet er volgens u nu gebeuren?

‘De internationale gemeenschap moet gaan samenwerken met de Taliban. Gelukkig benoemen steeds meer landen, waaronder Nederland, speciale gezanten die rechtstreeks met hen onderhandelen. Ik probeer mijn buitenlandse partners te overtuigen Afghanistan niet te laten vallen. Mijn boodschap is steeds: noodhulp is prima, maar ontwikkelingswerk is een kwestie van lange adem. Voor het eerst in veertig jaar zwijgen de geweren in Afghanistan, die kans moeten we pakken.’