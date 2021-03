New Yorkse gouverneur Cuomo erkent ‘flirterig’ gedrag en stemt in met onderzoek

De New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo Beeld AFP

Cuomo, een van Amerika’s meest prominente gouverneurs, werd de afgelopen week door twee vrouwen beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag. Beiden waren werkzaam voor de gouverneur. Volgens de vrouwen liep het ongewenste gedrag uiteen van seksueel getinte opmerkingen tot een kus op de mond. In een verklaring, die werd vrijgegeven nadat de kritiek vanuit zijn eigen partij bleef aanzwellen, beweerde de Democraat dat hij nooit iemand op ongepaste wijze had aangeraakt of benaderd. Hij zei wel dat hij op een ‘speelse manier’ grapjes en opmerkingen had gemaakt.

‘Ik begrijp nu dat die opmerkingen gezien mijn positie verkeerd zijn overgekomen en anderen een bepaald gevoel gaven waar ik helemaal niet op uit was. Ik erken dat sommige dingen die ik heb gezegd verkeerd zijn geïnterpreteerd als een ongewenste flirt. Als iemand daar aanstoot aan heeft genomen, dan heb ik daar spijt van’, zei hij.

Aangezien Cuomo steeds verder geïsoleerd dreigde te raken van zijn partijgenoten, die allemaal afstand hebben genomen van het ongepaste gedrag van de gouverneur, heeft hij nu ingestemd met een onafhankelijk onderzoek dat geleid zal worden door procureur-generaal Letitia James. De twee Amerikaanse senatoren van New York, Charles Schumer en Kirsten Gillibrand, zeiden beiden dat een onafhankelijk onderzoek essentieel was. ‘Deze beschuldigingen zijn ernstig en zeer zorgwekkend. James moet de vrijheid krijgen om een transparant, onafhankelijk en grondig onderzoek uit te voeren’, zei Gillibrand.