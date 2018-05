New Yorkse aanklager stapt op na aanklachten van mishandeling

Eric Schneiderman, de openbare aanklager van New York en een idool van progressief Amerika, is maandagavond afgetreden nadat vier vrouwen hem hadden beschuldigd van mishandeling en seksueel wangedrag. Daarmee heeft een van de politieke aartsvijanden van president Donald Trump zichzelf onschadelijk gemaakt.

Het blad The New Yorker onthulde maandag een patroon van geweld en vernederingen in de relaties en versierpogingen van Schneiderman. Hij sloeg zijn amoureuze partners in het gezicht en tegen hun oren, wat in twee gevallen resulteerde in doktersbezoek. Hij schold zijn partners uit voor ‘vuile hoer’, vond ze te dik en zei ze te zullen vermoorden als ze hem zouden verlaten, aldus de vrouwen. Het wangedrag was volgens hen gedrenkt in alcohol.

Dit terwijl Schneiderman, de hoogste justitiebaas in New York, publiekelijk altijd voor vrouwen opkomt. Hij spande in februari een rechtszaak aan tegen Harvey Weinstein, de filmproducent die jarenlang actrices heeft misbruikt en bedreigd die voor hem werkten of wilden werken. ‘Nog nooit hebben we zoiets verachtelijks gezien als wat we hier hebben gezien’, zei Schneiderman over het gedrag van Weinstein.

Ook stelde Schneiderman vorige week een onderzoek in naar zijn voorganger en de politie van New York, die in 2015 onvoldoende aanleiding zagen voor een zaak tegen Weinstein.

Verzet tegen Trump

De Democraat Schneiderman is ook al een paar jaar een van de belangrijkste aanvoerders van het juridische verzet tegen Donald Trump. In 2013 begon hij een rechtszaak tegen Trump wegens de oplichtingspraktijken met de Trump University. De zaak werd drie jaar later, vlak na de verkiezingen, geschikt voor 25 miljoen dollar.

Hij stelde een onderzoek in naar de kwestieuze liefdadigheidsstichting van Trump, die vervolgens werd opgedoekt. En onlangs vroeg hij het parlement van de staat New York om een nieuwe wet die het mogelijk zou moeten maken om mensen opnieuw te vervolgen, ook als de president hun gratie verleent.

"In the privacy of intimate relationships, I have engaged in role-playing and other consensual sexual activity. I have not assaulted anyone. I have never engaged in non-consensual sex, which is a line I would not cross." Eric T. Schneiderman

Die juridische vete is dus maandag geëindigd met de aftocht van Schneiderman. Daarmee lijkt ook een einde te zijn gekomen aan zijn politieke ambities: Schneiderman hoopte in de toekomst gouverneur van New York te worden.

Donald Trump junior haalde maandag als eerste zijn gram, na het vertrek van Schneiderman. Hij citeerde gretig een tweet van Schneiderman die oorspronkelijk voor Trump senior bedoeld was (‘Niemand staat boven de wet, en ik zal president Trump en zijn regering elke dag aan dat feit herinneren’). Trump jr.: ‘Wat zei je ook alweer?’ Het was het begin van een avondje leedvermaak dat nog lang zal na-ijlen.

Schneiderman kreeg vorige week nog een prijs voor zijn #MeToo-inspanningen. ‘Als een vrouw geen controle heeft over haar lichaam, is ze niet gelijkwaardig’, zei hij bij die gelegenheid.

Maar die controle is precies wat Schneiderman zijn partners afpakte, vinden zijn exen. Een van hen, Tanya Selvaratnam, noemt hem een ‘Dr. Jekyll en Mr. Hyde’ figuur. ‘Dit is een man die zijn hele carrière, zijn persoonlijke levensverhaal heeft gebaseerd op een rol als voorvechter voor vrouwen. Maar achter gesloten deuren misbruikt hij hen. Het is tijd om zijn ware aard te laten zien.’

In een verklaring stelde Schneiderman dat hij niet te ver is gegaan. ‘In de beslotenheid van intieme relaties heb ik rollenspellen gespeeld en met wederzijdse instemming andere seksuele activiteiten ontplooid. Ik heb nooit iemand aangevallen. Ik heb nooit seks gehad tegen de zin van de ander. Dat is een grens die ik nooit zou overschrijden.’

Volgens de vrouwen was er echter absoluut geen sprake van rollenspel. ‘Dit was misbruik, dit was vernederend, bedreigend gedrag’, aldus Selvaratnam tegen journalist Ronan Farrow, de man die ook Weinstein aan de schandpaal nagelde.

Toch is het raadselachtig waarom mooie, zelfbewuste, feministische, activistische vrouwen van begin veertig ook na de eerste waarschuwingssignalen het wangedrag en misbruik van een agressieve alcoholist van in de zestig bleven tolereren. De relaties met twee van de vrouwen duurden ruim een jaar. Zij bleven ondanks het fysieke en verbale geweld bij Schneiderman terugkomen. Dat noemen zij nu zelf ook ‘onbegrijpelijk’.