New Yorkers straks zonder ‘goede reden’ gewapend de straat op: ‘Een dodelijke fout.’

Jade Kearney met haar dochter. Beeld Jackie Molloy

Pang, pang. Knallen kaatsen door het Morningside Park, in de New Yorkse wijk Harlem. Gegil. Rennende kinderen. De zomervakantie is begonnen en een groep families viert dat met een picknick. Ze blazen felgekleurde ballonnen op, om die vervolgens kraaiend van plezier te laten knappen.

Vanaf een kleedje slaat Jade Kerney (38), moeder van Kenora, het schouwspel gade. Ze glimlacht, maar is niet in een goede bui. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vorige week besloten dat restricties op vuurwapens in de staat moeten worden opgeheven. New Yorkers mogen binnenkort gewapend de straat op. ‘Gestoord’, zegt Kerney. ‘Een dodelijke fout. Alsof we hier nog niet genoeg problemen hebben!’

Kenora (4) komt voorbij gehuppeld, ballon in de hand, vlinderverf op het gezicht. Jade stopt haar een koekje toe en kijkt het meisje streng aan. ‘Je blijft in de buurt, hè?’

Twee keer zoveel schietpartijen

Kerney zucht. Het gaat niet goed in de stad, en dat voelt ze. Het aantal schietpartijen is in New York sinds de coronapandemie ruwweg verdubbeld, van 777 in 2019 tot 1.592 vorig jaar. Zware misdaadcijfers zijn volgens de politie dit jaar met 42,7 procent gestegen. ‘Misdaad van dit niveau heb ik nooit eerder meegemaakt’, zei burgemeester Eric Adams in mei. Adams was ooit hoofdinspecteur van de politie.

‘Kun je voorstellen wat er hier gebeurt,’ zegt Kerney, ‘als iederéén straks een wapen bij zich heeft?’

Het hoogste juridische orgaan van de VS heeft het land vorige week op zijn kop gezet. Voordat vrijdag het recht op abortus werd ingetrokken, verklaarde het Hooggerechtshof een bijna honderd jaar oude New Yorkse wapenwet ‘ongrondwettelijk’. Dit zal grote gevolgen hebben, niet alleen voor New York, maar voor het hele land.

Wapens dragen is voor Amerikanen een grondrecht. Wanneer dat precies mag, verschilt per staat. New York geldt als een van de strengste. Hier, zo luidt de wet, moet je ‘een goede reden’ hebben om een wapenvergunning te krijgen voor buitenshuis. Staten als Californië, Hawaii en Massachusetts doen iets soortgelijks. Burgers moeten aantonen waarom ze een wapen nodig hebben. In de meeste gevallen lukt dat niet, en volgt een afwijzing.

Twee New Yorkers, Robert Nash en Brandon Koch, spanden na zo’n afwijzing een zaak aan. Zij vonden ‘zelfverdediging’, in de algemene zin, reden genoeg. Het Hooggerechtshof geeft ze daarin nu gelijk, de ingrijpendste uitspraak over vuurwapens in tien jaar.

Opperrechter Clarence Thomas, auteur van het oordeel, schrijft dat staten aan het tweede amendement geen grotere beperkingen opleggen dan ‘aan de andere tien’. Het is aan de staat om te bewijzen dat iemand géén wapen mag dragen, in plaats van andersom. Een strafblad kan een reden zijn, of mentale problemen. ‘Dit is een totaal andere interpretatie van de grondwet dan tot nu toe’, zegt Richard Relkin van het John Jay College of Criminal Justice, dat misdaad onderzoekt.

Juridisch opportunisme

De beslissing heeft tot grote onrust geleid aan de progressieve kant van het politieke spectrum. President Joe Biden zei ‘diep teleurgesteld’ te zijn: ‘De uitspraak is in strijd met zowel het gezond verstand als met de grondwet.’ Gouverneur Kathy Hochul van New York kondigde aan alles te doen wat in haar macht ligt om de schade te beperken.

‘Dat is niet veel’, zegt Richard Relkin. ‘Staten kunnen heus wel iets van wetgeving doorvoeren. Het is juridisch heel verdedigbaar dat je wapens verbiedt op gevoelige plekken, zoals scholen of overheidsgebouwen. De metro, dat lukt ze misschien nog wel. Maar ze kunnen straks niet zeggen: heel Manhattan is zo’n gevoelige plek.’

Net als bij abortus botst het conservatieve Amerika op het progressieve deel, met een daaruit voortvloeiende machtsstrijd tussen staten en de landelijke politiek. Bij het verwerpen van Roe v. Wade (arrest waarbij de rechter oordeelde dat abortus besloten lag in het grondwettelijke recht op privacy, red) meende het Hooggerechtshof dat staten zelf moeten kunnen beslissen. De wapenwet lijkt daarvan een inversie: hier moeten de staten juist buigen.

Wat is dan het verschil? ‘Ze leggen het uit als dat wapens expliciet in de grondwet worden genoemd, en abortus niet’, zegt Relkin. ‘Ze rekken het recht de kant op die ze ideologisch het beste uitkomt.’

De consequenties daarvan zijn voor de zeven staten met soortgelijke wetgeving als New York. Samen bestrijken ze ongeveer een kwart van de Amerikanen. Wat die gevolgen gaan zijn? ‘Dit is een angstaanjagend scenario’, aldus Relkin. ‘Ik zie geen enkele manier waarop deze beslissing niet tot doden gaat leiden.’

Het is een zonovergoten dag in het park. Je zou hier zo vergeten dat de stad, en Harlem in het bijzonder, wordt geplaagd door onveiligheid. Maar Jade niet. ‘Kenora! Niet zomaar weglopen. Wat zeg ik: je moet ópletten.’

Van de fiets geschoten in Central Park

Een week geleden werden hier tijdens een straatbarbecue negen mensen neergeschoten, een jonge man overleed. De week daarvoor trof een verdwaalde kogel iemand in een stadsbus. Aan de rand van Central Park werden in maart twee kinderen van hun fiets geschoten.

Zou je je veiliger voelen met een wapen? ‘ Absoluut niet’, zegt oud-lerares Maria Doceu (66). Rahsaan Wareham (43), die bellen blaast met zijn zoons Orion en Nadir: ‘De beslissing is verschrikkelijk. Wapens leiden maar tot één ding: meer wapens.’ Maar niet elke buurtgenoot denkt er zo over.

Maria Doceu met haar kleinzoon. Beeld Jackie Molloy voor de Volkskrant

De kinderen van de Ralph Bunche School in Harlem, aan de rand van het park, hebben nog geen vakantie. Ze spelen basketbal en honkbal op hun schoolplein. Op een bankje in de schaduw houden docenten Shakira en Tashiem toezicht. ‘Het werd hoog tijd’, zegt Shakira over de beslissing. ‘Ik ben er echt heel blij mee.’

Tashiem. Beeld Jackie Molloy voor de Volkskrant

Shakira en Tashiem zien dezelfde problemen in de stad, maar trekken de tegengestelde conclusie. ‘Dit geeft ons een fighting chance’, zegt Tashiem. Dat bedoelt hij letterlijk. ‘Criminelen hebben de wapens al. Deze wet geeft mensen eindelijk de kans om zich daartegen te verweren.’

Shakira denkt er, voor het eerst in haar leven, over na om een wapen te kopen. ‘Als ik ’s nachts met mijn familie over straat loop, wil ik mezelf en hen kunnen beschermen.’